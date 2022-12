La Asociación de Afectados por la ley 'Solo sí es sí': "Es una chapuza y daña psicológicamente a las víctimas"

La solución del Gobierno a las rebajas de condena es una aclaración. Lo que ha hecho el Gobierno es añadir un párrafo, una enmienda, en la exposición de motivos de la ley del solo sí es sí. Sin embargo, la exposición de motivos no tiene carácter normativo, no se cambian los artículos de la ley. Es simplemente un recordatorio, según Moncloa, en el que se explica que siguen vigentes las disposiciones transitorias que limitan la capacidad de los tribunales de reducir una condena si puede imponerse también con la nueva ley. Se recuerda a los tribunales y jueces que no hay por qué rebajar las penas a violadores. Pero no es obligatorio seguir esta enmienda, no es vinculante. Lo ha explicado muy claro Patxi López. Lo que quieren es decirle a los jueces cómo hacer su trabajo, es decir, cómo interpretar la ley.

Con este recordatorio no vinculante, lo que se intenta es evitar que estas cifras sigan aumentando. Ya van 58 rebajas de condena a violadores desde que está vigente la ley de Irene Montero. Los últimos, en Alicante, Badajoz, Tenerife y Las Palmas. Dos de estos últimos violadores que pasarán menos tiempo en prisión son pederastas. Y de esas casi 60 reducciones de condena, en 12 casos los violadores han sido excarcelados. Ya están en la calle gracias a la ley del solo sí es sí. Además, hay más de 400 condenas pendientes de revisar.

"Muchísimas personas se están poniendo en contacto con nuestra asociación de afectadas por la ley del solo sí es sí. Son víctimas que se enteran de que su agresor han pedido la revisión de la condena". Es lo que ha denunciado en la noche de este martes la abogada Emilia Zaballos en 'El Cascabel' de TRECE. Según Zaballos, "más de 200 personas" se han puesto en contacto con su asociación para pedir ayuda.

"Se busca que la víctima vuelva a ser la víctima. Se ven otra vez con un daño psicológico y emocional. Nosotros intentamos acudir a la responsabilidad de los políticos, en concreto, del Ministerio de Igualdad", lamenta la abogada de víctimas de agresión sexual, que sentencia: "la ley es una chapuza".