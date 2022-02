Herrera: "Nunca como ahora ha sido tan clara la posibilidad de una gran guerra nuclear"

Audio

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

Es lunes, es 28 de febrero del 2022. Se dan varias circunstancias que hacen de este día un día particularmente peculiar, por ejemplo es el día de Andalucía sin ir más lejos, luego hablaremos de eso.

GUERRA EN UCRANIA

Y que hemos sido testigos de la cuarta noche de bombardeos en Ucrania. Está amaneciendo el quinto día y hay una hay una reunión preparada entre invasor e invadido en la frontera de Bielorrusia. El presidente ucraniano Zelenski, al que muchos intentan caricaturizar como nazi siendo judío, no tiene muchas esperanzas de que salga algo bueno de esa reunión porque cuando Rusia se aviene a dialogar lo hace desde el chantaje que supone estar machacando militarmente al otro. Y no nos engañemos, Ucrania aguanta las embestidas y aguanta las embestidas mejor de lo que se esperaba, tanto que no ha hecho de esto una guerra relámpago; pero también es cierto que el Kremlin apenas ha utilizado hasta ahora una parte de sus tropas y de su poderosísimo armamento, que es devastador sin necesidad de acudir a la energía o a la tecnología nuclear. Putin ha ordenado poner en máxima alerta el arsenal nuclear, que es el 45 % de todas las armas atómicas del mundo, con eso se puede destruir el planeta varias veces, pero que se haya activado el protocolo atómico no equivale a que su uso ya esté a punto y que las ojivas nucleares estén dispuestas. Pero bueno, sí ofrece una razón más para el miedo, para la preocupación mundial. Nunca como ahora ha sido tan clara la posibilidad de una gran guerra nuclear, pues acrecentada por la personalidad de un tipo imprevisible como el señor Putin.

Audio

OCCIDENTE REACCIONA

Miren, en la Segunda Guerra Mundialsurgió un equilibrio entre las potencias vencedoras. Era era lo que se llamaba la doctrina MAD, Destrucción Mutua Asegurada, y como todos sabían que el que, hombre, el primero que aprieta el botón normalmente lleva mucha ventaja pero, si uno aprieta el botón y lo aprieta el otro esto se va todo al carajo. Eso, normalmente hasta ahora, esa doctrina ha calmado a los más poderosos, pero no te quita la inquietud. Y no te quita la inquietud, a pesar de que la inquietud te la calma un poco ver que Occidente está empezando a reaccionar. Putin está desconcertado con la resistencia y, desde luego, tiene razones para enfadarse por las sanciones y por las confiscaciones de fortunas, fortunas opacas en Estados Unidos y en la Unión Europea, que también va a traer consecuencias y ahora si quieren ustedes hablamos de ello. Pero hay varias cosas, varias decisiones que ha tomado Occidente que son dignas de ser subrayadas: sacar a cinco bancos rusos del sistema de pagos Swift, es decir, eso supone Estados Unidos y Europa están dispuestos a asumir un perjuicio económico de miles de millones de euros, porque también en Europa y en Estados Unidos hay estados y bancos que son acreedores, es decir, Rusia les debe mucha deuda y con esto no se lo va a pagar realmente nunca. Que la Unión Europea financie por primera vez el envío de material ofensivo a otro país, eso también es una importante novedad; o Alemania, miren Alemania siempre ha sido la potencia reticente, un país muy condicionado por su pasado que no ha vuelto a querer saber nada de acciones militares de envergadura. Bueno pues, con las amenazas de Rusia a Occidente, incluso con consecuencias graves a Suecia y a Finlandia si entran en la OTAN, Alemania ha despertado. Scholz ha anunciado una inyección de cine mil millones para modernizar el ejército alemán, inversión mínima del 2% del PIB en defensa, el PIB el alemán es muy alto. Eso es, créanme ustedes, en Alemania toda una noticia, se rearma por primera vez desde que rompió los límites del Tratado de Versalles, es ocho veces, esos cien mil millones, es ocho veces el presupuesto de Defensa de España. Bueno, es importante. Sería deseable una primera moraleja: Putin queriendo aprovecharse de la decadencia de Europa ha provocado la mayor cohesión de Occidente en muchísimo tiempo, y sumen ustedes que comienza a cundir la sensación, incluso en Rusia, de que esto no está siendo una guerra relámpago. Puede crecer en Rusia hasta adquirir, hombre, ciertas cifras de masa crítica, la población resistente a esta invasión; entonces la seguridad rusa no lo va a poder contener y allí Putin va a decir… la desestabilización dentro de Rusia puede ser una realidad. Porque Putin creía que esto iba a ser como Crimea, llego, pego el golpe, no me hacen frente, patalean un poco y me llevo Crimea; y pretendía que Kiev se rindiera pronto y el gobierno ucraniano fuese depuesto y, sin embargo, no están siendo tan fáciles las cosas. Las tropas están cerca de Kiev pero han desmentido que la capital haya sido sitiada por completo. La segunda ciudad de Ucrania en importancia, Járkov, quehabía sido tomada por los rusos parece que ha conseguido hacer retroceder nuevamente a los rusos a base de resistir con uñas y dientes.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Los rusos, aunque no hayan querido especificar el número, sí que están sufriendo bajas, más de las previstas. Y la verdad es que hay que reconocer que los ucranianos están demostrando una determinación y un orgullo que cabría preguntarse si seríamos capaces también en otros países, adormecidos por los problemas irreales, las absurdas polémicas ideológicas a las que hemos dedicado nuestro tiempo en los últimos años. Madre mía, si nos invadieron a nosotros de una manera tan bárbara…Los ucranianos se han puesto las pilas de una manera heroica, han obligado a sus varones adultos a luchar sin perder el tiempo en chorradas de género, dieron instrucción militar a la población civil, le han dado armas, la gente le ha dado la vuelta a los carteles de las carreteras para retrasar a los tanques rusos, alguno se ponen en medio de las carreteras para dificultarles el paso… en fin, que visto desde los algodones de esta Europa tan blandita, la lección de coraje de los ucranianos es más que evidente.

Audio

Estamos aislando económica, diplomáticamente al agresor pero el agresor es el principal proveedor de gas de Europa y está siendo agredida Ucrania que es uno de los principales proveedores de Europa de cereal y de maíz. Ucrania es el país europeo con mayor porcentaje de superficie cultivable, un 42 % del cereal que importamos en España viene de Ucrania, o el aceite de girasol, el aceite de semillas y ahora estamos intentando comprar en Argentina. Nosotros les vendemos muchas cosas, pero ellos nos venden cosas muy importantes, muy importantes. La guerra va añadir, dicen los expertos, un 1,5% de inflación en Europa. El crecimiento económico de Europa ahora mismo es débil, pensemos en el español. Estamos en una inflación del 6,1, si le añadimos un 1.5 además con un crecimiento débil nos asomamos a un fantasma que más que un fantasma es una realidad, es un ogro que es la estanflación, Pero bueno, ha despertado Europa, ha congelado reservas exteriores de Rusia. ¿Qué es lo que puede perder Rusia en todo esto? Pues que se va a desplomar el rublo y eso encarece la importación de productos que necesita Rusia, subir la inflación en Rusia y un descontento notable. Ahora Rusia también puede responder con embargo energético, y nosotros encontrarnos en una situación, si el combustible ahora está el litro de gasolina a 1,62 y el litro de diésel a 1,50 pues el panorama, el panorama no es precisamente halagüeño. Vamos a intentar explicarlo ahora a lo largo de esta mañana y hablar de otras cosas, de política nacional.

DÍA DE ANDALUCÍA

Del día de hoy. Hablaremos con el presidente de Andalucía. Hoy se cumplen 42 años de aquel referéndum que continuó la macro manifestación del 4 de diciembre del 77 en el que Andalucía quería ser como las mayores, como las históricas, como Galicia, Cataluña y País Vasco que era en principio los que tenían acceso a la autonomía por el artículo 151 y no por el 143 que era más lento.

Andalucía dijo, esto algunos lo han interpretado como una especie de referéndum, de autodeterminación. Estos cretinos que no tienen ni idea de cuál es la historia ni de Andalucía ni de nada, entre ellos Pablo Iglesias. El referéndum del 28 de febrero con unas condiciones leoninas, una pregunta ininteligible, en la que tenías que superar la mitad del censo electoral, no, no de los votantes; además de todos los municipios y todas las provincias, dio un resultado del sí que se ganó por la prórroga, porque hubo una provincia que fue Almería que razó casi el 50% pero no llegó. Finalmente el 151 y Andalucía rompió una dinámica que en España estaba escrita para tres y el resto al 143.