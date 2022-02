Igor, ucranio en la frontera con Rumanía: "Estoy armado, tengo de todo, estos se creen que va a ser un paseo"

Los medios no dejan de apuntar a la capital de Ucrania, Kiev, como el punto más caliente y clave en la invasión de Rusia, pero en otras zonas como Jarkov las tropas del Kremlin ya han entrado mientras que la frontera con Bielorrusia es un desfile de soldados rusos y misiles. Pero hay otras zonas, como el oeste del país, fronterizo con Moldavia y Rumanía, en la que, aunque todavía no han tenido lugar ataques directos, los civiles están expectantes, pero armados

Igor vive en esa zona, y asegura en Fin de Semana de COPE que la información dentro del país es muy diferente de la que se maneja fuera: “Ustedes están un poco confundidos, que si buscan un baño de sangre o una guerra civil. Nada. Es una guerra. Hasta las abuelas están matando a los rusos, hay un caso de una que echó algo en el té de unos soldados y después los quemaron en el baño”, narra el ciudadano ucraniano.

Él tiene 41 años y, como tantos otros ciudadanos del país, ha acudido voluntariamente a las colas para el rearme de los ucranios ante la invasión: “La situación está bastante caliente, no han entregado armas a 2.000 o 3.000 personas, han repartido 18.000 rifles de asalto el primer día”, insiste Igor en la diferencia de información respecto a dentro del país.









“Estoy armado, tengo de todo”



Lejos de cortarse, Igor asegura a Cristina López Schlichting que ya está armado y preparado para dar la batalla a los rusos que quieran entrar en el país por la frontera del oeste: “La gente se está apuntando en todos los sitios, no hace falta movilización. El que se vaya es su decisión, pero la mayoría ha llevado a su familia al sitio más seguro y han vuelto, se arman y están preparando cócteler molotov. Estos mamones se piensan que va a ser un paseo, y no. Yo estoy armado ya. Tengo de todo”.





Schlichting: “¿Estas dispuesto a dar la vida”



En ese momento, la presentadora de Fin de Semana, Cristina López Schlichting, ha querido preguntar a Igor si estaría dispuesto a dar la vida si los soldados rusos se presentan en su puerta. “Y si no qué hago. ¿Ustedes estarían dispuestos a abrir las puertas a unas tropas de ocupación?”, preguntaba el ciudadano ucraniano. Además, Igor asegura que él no toma rehenes: “Y nada de rehenes. Hay gente que coge rehenes y les dan de comer, yo no. Yo no les llamé aquí”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado









Otro de los puntos clave de este ataque es la tensión creciente en las últimas semanas en las que Estados Unidos se ha encargado de avisar en gran número de ocasiones del peligro del conflicto. Igor ve pruebas de ello precisamente en los “infiltrados” dentro de su propio país. “Como estamos respaldados todavía por la frontera de Rumanía o Polonia no tienen tanta posibilidad de entrar por aquí pero ya han soltado paracaidista. Pero por la parte de Bielorrusia han entrado, mandan tropas y misiles. No ha sido un ataque espontáneo. Aquí hay muchos infiltrados que ponen marcas para los aviones y grupos de sabotaje, marcas que estaban desde el 10 y el 15 de febrero”, concluye.