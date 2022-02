DIRECTO | Putin destaca que hacer frente a la política exterior de EEUU es una cuestión de "vida o muerte"

10.50 | El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunció hoy que su país rompe relaciones diplomáticas con Rusia tras la agresión militar contra territorio ucraniano ordenada por el jefe del Kremlin, Vladímir Putin.

10.42 | MENSAJE A LA NACIÓN DE PUTIN: Asegura que hacer frente a la política exterior de EEUU es una cuestión de "vida o muerte".

Así ha justificado las decisiones tomadas por Moscú en las últimas horas y ha arremetido contra la política de "contención" de Estados Unidos y sus aliados, a los que acusa de representar una "amenaza real" para Rusia. "Para Estados Unidos y sus aliados la llamada política de contención frente a Rusia (y que supone la entrega de grandes cantidades de armas a Ucrania) reporta dividendos geopolíticos evidentes. Pero para nuestro país es una cuestión de vida o muerte, una cuestión de nuestro futuro histórico como pueblo".

Putin ha lamentado que dicha política amenaza la existencia de Rusia y supone una "línea roja" que "ha sido cruzada", al tiempo que ha recalcado que Estados Unidos y los países de la OTAN siguen enviando "toneladas de armas" a Ucrania en pleno aumento de la tensión.

10.41 | El portavoz de la Embajada rusa en Ucrania, Denis Golenko, ha confirmado que todos los diplomáticos rusos han abandonado Ucrania, según informaciones de la agencia de noticias Sputnik. "Todos los diplomáticos rusos abandonan Ucrania", ha confirmado antes de precisar que los diplomáticos han abandonado tanto la Embajada en Kiev, la capital, como los consulados de Odesa, Jarkov y Leópolis. Golenko ha señalado, además, que él mismo también ha abandonado el territorio y se encuentra en Rusia.

10.40 | El Gobierno de China ha pedido contención a "todas las partes" para rebajar las tensiones, en una primera reacción tras la orden de invasión dada por el presidente ruso, Vladimir Putin, en la que Pekín ha evitado criticar el paso de su aliado.

La portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Hua Chunying, ha afirmado en rueda de prensa que su Gobierno confiaba en que la situación no llegase al punto actual y ha apelado de nuevo al diálogo, según la agencia de noticias Bloomberg.

Pekín ha tomado nota de la declaración del Ministerio de Defensa ruso, que ha prometido no atacar ciudades, y se ciñe a la versión de que Rusia, como país soberano, puede fijar su estrategia política en función de sus propios intereses.

Hua ha dicho que China y Rusia son dos aliados estratégicos y que no habrá cambios en las relaciones comerciales.

10.35 | ¿Cómo repercutirá este conflicto en nuestro bolsillo? A la pregunta ha respondido Jorge Bustos en la tertulia de 'Herrera en COPE': "Para empezar va a subir la factura de la luz y del gas, se recrudecerrá la inflación".

En Rusia, añade "como Putin ha conseguido aplastar cualquier indicio de oposición interna se puede permitir que los rusos pasen hambre, les alimenta con orgullo patriótico y vodka, lo demás le da igual".

10. 30 |JORGE BUSTOS, en la tertulia de 'Herrera en COPE': "Vamos a ver si llegamos a tener que enviar soldados". "Si la escalada sigue a lo mejor se nos exige ese esfuerzo y esperemos que la parte socialista del gobierno tenga la suficiente firmeza para no ceder a esta demagogia absurda".

10.14 | El gobierno español condena "enérgicamente" la invasión militar de Ucrania por parte de Rusia en un comunicado en el que subraya que se trata de "una agresión completamente injustificada, de una gravedad inédita, y una violación flagrante del Derecho Internacional que pone en riesgo la seguridad global y la estabilidad".

En poco menos de dos horas se reúne en el Palacio de la Zarzuela el Consejo de Seguridad Nacional presidido por el Rey y Moncloa ya ha cancelado la conferencia de presidentes prevista para este viernes en La Palma.

Sánchez comparecerá a las 13.30 en Moncloa tras la reunión del Consejo para hacer una declaración institucional.

10.13 | CUMBRE DE EMERGENCIAA las 8 de esta tarde están convocados los 27 jefes de estado y de gobierno en Bruselas en una cumbre de emergencia a la que también asiste el presidente Sánchez.

10.12 | Se trata del mayor conflicto militar en Europa desde la II Guerra Mundial. Mucha preocupación a esta hora en Bruselas, la capital comunitaria. La presidenta de la Comisión Ursula Von der Leyen deja claro que es un acto de agresión sin precedentes por parte de Rusia, pide que se pongan fin a los ataques y anuncia más sanciones.

10.05 | El arzobispo greco-católico de Kiev, Sviatoslav Shevchuk, ha pedido a todos los ucranianos que defiendan el país. Es un «derecho», una «responsabilidad personal» y un «deber ciudadano», afirma. Su llamamiento «a los hijos e hijas del pueblo ucraniano» y a todas las personas de buena voluntad se produjo ayer miércoles, tras el reconocimiento por Moscú de la independencia y soberanía de las provincias de Donetsk y Lugansk, una decisión que el prelado consideró el paso previo a una operación militar a gran escala. Sigue leyendo

10.03 | Ucrania denuncia la entrada de columnas de tanques rusos en Lugansk. El Centro de Comunicaciones Estratégicas y Seguridad Informativa de Ucrania asegura, también, que ha recuperado la ciudad de Shchastia tras la entrada del ejército ruso en Lugansk. Sigue leyendo

10.00 | Las tropas rusas están entrando a esta hora en territorio ucraniano desde Bielorrusia, Rusia y Crimea en una operación militar que ha comenzado a las 4 de esta madrugada.....Rusia está atacando centros de mando militares, aeropuertos, bases aéreas, sistemas de defensas antiaérea y también depósitos de armas...

9.58 | Félix Arteaga, Investigador Principal del Real Instituto Elcano, en Herrera en COPE: "Las posibilidades de que OTAN intervenga en Ucrania son muy escasas". "No es la primera vez que ocurre, pero los ucranianos están abandonados a su suerte", ha dicho. Escucha y lee aquí la entrevista completa

9.57 | Vuelve a escuchar cómo Herrera te ha contado el comienzo de la guerra en Ucrania junto a los corresponsales COPE en Estados Unidos y Rusia.

9.52 | EN DIRECTO, EN 'HERRERA EN COPE', el comentario de LUIS DEL VAL: "Los servicios de información de EE.UU. no fallaron, y ya le dijeron a Biden que Rusia iba a invadir Ucrania. Biden se lo dijo unos mandatarios europeos, entre los que no se encontraba Pedro Sánchez, porque tenemos un Gobierno que tiene ministros complacientes con las tiranías de Cuba o Venezuela, o la de Putin, debidamente maquillada, aunque sea con el brochazo grueso encarcelar o asesinar a los oponentes". //Habrá ampliación//

9.51 | Varias explosiones han sacudido el país en distintas ciudades, entre ellas la capital, Kiev, tras el anuncio por parte del presidente ruso, Vladimir Putin, de iniciar una operación militar en la región del Donbás. Según recoge la agencia de noticias Unian, se ha informado de al menos cuatro explosiones en Kramatorsk, una de ellas en la región de Odesa. Sobre ella ha informado en 'Herrera en COPE' Imad Selo, un español que aunque vive en Moscú, pero que está pasando unos días de vacaciones de esta ciudad. “Sobre las 5.30 hora local se ha escuchado una explosión muy fuerte cerca del puerto donde hay una base militar, parece que hubo un ataque puntual a este puesto”, relata a COPE.

Imad asegura que "en las calles hay un poco de pánico, la gente carga con mochilas parece que buscando una salida”. También, ha señalado “hay muchas colas en las gasolineras”. Sigue leyendo

9.50 | El Gobierno ucraniano ha asegurado que Ucrania se defenderá de la invasión a gran escala que Rusia acaba de anunciar y que derrotará al enemigo. "Putin acaba de lanzar una invasión a gran escala en Ucrania. Las pacíficas ciudades ucranianas están bajo ataque. Esta es una guerra de agresión. Ucrania se defenderá y ganará. El mundo puede y debe detener a Putin. El momento de actuar es ahora", según ha relatado el ministro ucraniano de Exteriores, Dmitro Kuleba, en un tuit.

To Ukrainians around the globe:



Putin attacked, but no one is running away. Army, diplomats, everyone is working. Ukraine fights. Ukraine will defend itself. Ukraine will win.



Share the truth about Putin’s invasion in your countries and call on governments to act immediately.