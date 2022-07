Herrera: “El monte está descuidado hay pocos recursos. Y luego, hay pirómanos e insensatos, las dos cosas”

Audio

Ya es martes, es día 19 de julio de este año de este año 2022 y son las 7 de la mañana, son las 6 en Canarias. Estos días agitados de verano habría que preguntar, hombre realmente cuando la climatología se excita como ha venido ocurriendo durante estos últimos días, ¡qué días, qué días! no son agitados, a pesar de que agitarse sea desde luego también calentarse más. Agitados porque diversos incendios están poniendo en peligro la vida de personas porque la ola de calor que hoy da un respiro, aunque parece que no se acaba de ir en los próximos días, se ha llevado por delante la vida de 500 personas, 500 personas por golpes de calor u otras circunstancias ligadas a las altas temperaturas. Porque los incendios forestales están quemando, como desgraciadamente ha ocurrido otros veranos, no pocos lugares alguno de ellos particularmente de mucho interés. Es que son cerca o más, más de 30.000 hectáreas, 30.000 hectáreas lo que ha ardido en una semana en España. Ahora mismo con la vista puesta en Losacio donde ha muerto 2 personas como consecuencia de ese incendio; en Ávila; en Galicia particularmente en Orense; han mejorado los incendios en la provincia de Barcelona y también sigue activo el del Valle del Jerte pero parece que con la esperanza de poder controlarlo en estas horas inmediatas.

Y, miren, todos los amantes del Apocalipsis han dado con la clave: de todo tiene la culpa el cambio climático. El cambio climático es el comodín perfecto para todo, claro usted escucha a Sánchez y ya sabe: de los incendios, el cambio climático; de la inflación, Putin; de lo demás, la oposición. Él nunca tiene culpa de nada, él no va quemando los montes ¿eh?, tengo una noticia para ustedes Pedro Sánchez no quema los montes. Lo que ocurre es que utiliza, efectivamente, ese comodín, ese comodín que evita tener que hablar de otras cosas que tienen que ver con las administraciones, no necesariamente solo con él, sino con todas las administraciones, con la política general en España que ha descuidado el medio rural. Lo descuida, no está con la cabeza puesta en invierno en el medio rural para que cuando lleguen los calores del verano, las cosas a pesar de que los incendios se produzcan por la mano del hombre, no alcancen cotas pantagruélicas en devorar, el dios del fuego devorando montes y montes.









Miren, en los montes hay tramas criminales, hay tipos organizados, como ocurrió en el 2006 en Galicia cuando ardió Galicia. Entonces se habló de terrorismo incendiario no se habló de cambio climático. Gobernaba el PSOE, por cierto, el calor, el calor indudablemente influye en el fuego, pero antes o después del fuego o durante el fuego hay un tío con un mechero o un torpe que ha hecho un huequecito, lo que ustedes quieran, pero la mano del hombre, ah que es muy difícil, muy difícil encontrar al tío con la antorcha que está prendiendo fuego al Valle del Jerte en dos puntos diferentes. En algunos pueblos creen conocer los pirómanos, pero si tú no le pillas con la antorcha no vale, no sirve de nada. Hay fuego porque hace calor. El monte está descuidado hay pocos recursos. Y luego, que no es nada desechable, hay pirómanos y insensatos, las dos cosas.

Matan las disposiciones administrativas que abandonan el monte y el campo

Lo del cambio climático es una coletilla política que acaban de descubrir y no saben decir otra cosa. Es una ambigüedad de carácter doctrinal y una forma de huir de las responsabilidades. “El cambio climático mata”, y se queda tan pancho. Matan las disposiciones administrativas que abandonan el monte y el campo, que impiden a los agricultores y a los ganaderos a retirar malezas, por cierto malezas que podrían servirnos de combustible en el invierno. Vamos a ver, eso no evita del todo incendios pero ayuda a solventarlos. El clima está cambiando, claro que está cambiando, cómo no va a cambiar. Pero es que el clima siempre está cambiando. Claro que hay cambio climático, no me vengan ahora ninguno de ustedes diciendo '¡ah! es usted un negacionista del cambio climático'; no, claro que hay cambio, acelerado por la huella del hombre ¿es posible? Seguramente sí. Pero las causas son difusas y los remedios también son difusos.

El cambio climático no puede ser el eterno comodín que todo lo responsabilice, insisto, el retroceso de la ganadería, la acumulación de combustible, la dificultad de la agricultura, la poca gente que hay en los pueblos, leyes bobas, y desde luego, la huella del hombre, los criminales que andan quemando los montes por ahí y nadie puede obviar ese asunto. Es el ser humano el que quema los montes, que se queman más o menos en función de que lógicamente haga más calor o menos calor. Cambio climático, hay que ver lo mal que me ha salido el partido hoy o la paella esta mañana, es que claro con este cambio climático cualquiera hace un arroz.









El AVE extremeño es la perfecta metáfora del sanchismo

Bueno, por demás. Noticias, hay otras noticias que tienen que ver también con Extremadura. Primera pregunta, ¿cómo se deja implicar Felipe VI haciendo que inaugura un tramo de un AVE que no es un Ave a Extremadura, y que es un Alvia con gasoil, en una porción del recorrido que efectivamente sí ha sido arreglado y es una primera parte para hacer definitivamente, dentro de años, 6-7… vaya usted a saber? A Almería tenía que haber llegado hace ya ni te cuento, en el 2011 y que antes o después llegará Extremadura. Algo que no es un AVE pero que estos, es que me cuesta calificarles, estos individuos que manejan la propaganda de Moncloa insisten, Pedro Sánchez va a inaugurar el AVE a Extremadura; pero bueno, ¡qué mentira es esa! Esto ha conseguido que en lugar de 6 horas Badajoz-Madrid, se tarde 5 horas con 10 minutos. ¿es el AVE?, no; ¿es algo?, sí. Hombre, claro, desde luego es un primer paso y habrá un segundo y habrá un tercero. El AVE extremeño es la perfecta metáfora del sanchismo, la perfecta metáfora del sanchismo, que ahora se ha encontrado por cierto con queAdriana Lastra está ‘parachic’ del PSOE con serias limitaciones de competencia dimita de su cargo de secretaria de Organización del número 2, de… bueno, mandamás en el PSOE porque está embarazada y parece que tiene un embarazo de riesgo, cuestiones de la edad… Le deseamos que lleve a buen término.

Vamos a ver cuando una tiene un embarazo tiene que dedicarse a eso y es incompatible con el ejercicio de su trabajo se da la baja y luego vuelve. Aquí no se ha dado la baja, ha dimitido; con lo cual el embarazo justifica una división que en realidad lleva detrás o que esconde detrás una realidad muy diferente, seguramente un cese. O sea, una dimisión forzada. Eso que se llama en los partidos disputas internas o caídas en desgracia, bueno. En fin, y ahora le caerán a Adriana Lastra todos los males bíblicos del que le quieran acusar, incluso desde su propio partido.

Lastra será un lastre, estoy de acuerdo, pero el verdadero lastre del PSOE no es Adriana Lastra, el verdadero lastre del PSOE se llama Pedro Sánchez. No vayamos a equivocar aquí ahora la responsabilidades.