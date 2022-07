Medio centenar de personas protestan en la inauguración del nuevo tren extremeño

Alrededor de medio centenar de personas han pedido este lunes “no más mentiras” respecto al servicio ferroviario extremeño, en una concentración a las puertas de la estación de Cáceres, donde ha comenzado el viaje inaugural de la llamada primera fase de la línea de alta velocidad de Extremadura.



Momentos antes de que Felipe VI, junto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y otras autoridades montaran en el tren, diversas plataformas ciudadanas, como Milana Bonita, han protagonizado una protesta a la que se sumaron políticos de Podemos y los regionalistas de Levanta Extremadura.



En ella se ha reclamando que se vertebrara la región con una infraestructura del siglo XXI al grito de “Más inversión y menos corrupción”.

“Hoy no se salda la deuda que este país tiene con el ferrocarril extremeño porque sigue siendo un tren con numerosas deficiencias; queremos un tren que nos vertebre, nos conecte, no cierre parada y que sea sostenible”, ha dicho la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel.



A su juicio, la inauguración de este tren de altas prestaciones se ha llevado a cabo “con prisas”, sin ser un “tren realmente digno”, y ha resaltado que los ciudadanos “no nos conformamos con migajas ni con anuncios vacíos, ni más mentiras”.



En esta línea, el miembro de la coalición regionalista Levanta Extremadura y presidente de Extremeños, Estanislao Martín, ha criticado “el paripé y la maniobra de propaganda” de esta inauguración, que “no es el tren que se nos prometió”, a la vez que ha reivindicado trenes de cercanías para vertebrar la región, no sólo la alta velocidad.



“No es lo que queremos los extremeños, no es la llegada del AVE, ni del tren eléctrico, que no tenemos ni un centímetro de vía electrificada en Extremadura”, ha sentenciado. Entre los manifestantes se encontraban personas de varios puntos de la región, como Navalmoral de la Mata, que reclaman el soterramiento del nuevo trazado ferroviario a su paso por la localidad.