La pandemia vuelve a poner a prueba las UCI al superar un 20% los ingresos con respecto hace un mes

Ocurrió en la primera ola y el ritmo al que avanzan los ingresos está volviendo a poner a prueba el funcionamiento de las Unidades de Cuidados Intensivos y a sus profesionales en España. Actualmente hay un 20 por ciento más de pacientes graves ingresados en nuestros hospitales que hace un mes, en total 2.651 personas y algunos servicios de críticos comienzan a verse desbordados.

Según el último informe de Sanidad uno de cada cuatro pacientes ingresados en una UCI tiene COVID, concretamente, el 27 por ciento. Antes de las Navidades eran uno de cada 5 y en los últimos días la evolución es a peor como explican a COPE los responsables de varios grandes hospitales españoles.

“El ritmo de ingresos es más alto ahora que hace unos días y esto es lo que a los profesionales más nos preocupa, no tanto que haya casos que eso ya lo esperábamos que vinieran, sino que están llegando más rápidamente de lo que esperábamos y esto hace que tengamos que reorganizar un poco la situación” afirma Manuel Quintana que es médico en la UCI del hospital madrileño de la Paz.

Para Pedro Castro responsable de críticos en el Clinic de Barcelona no estamos en lo peor de la tercera ola “nosotros esperamos aún un aumento del número de críticos los próximos días, pero la presión no siempre es igual en todos los sitios”.

De hecho, tanto Cataluña como la Comunidad Valenciana y La Rioja los pacientes muy graves ocupan ya al menos el 40 por ciento de las camas de UCI de media y también entre hospitales hay una fuerte variación de porcentajes. Junto a esas regiones y asimismo en riesgo extremo según el criterio fijado por el Ministerio de Sanidad estarían en este momento Baleares con el 38 por ciento de ocupación de UCIS a cargo de personas con COVID y Madrid con el 35 por ciento.

El reto es el mismo en toda España: evitar a toda costa que el COVID afecte al resto de la actividad hospitalaria en la tercera ola como ocurrió durante la primera.

“Durante la segunda ola la proporción de operaciones y actividades anuladas o pospuestas fue mínima. Pero si realmente aumentan mucho los casos de COVID en las UCI'S esto acabará repercutiendo, aunque no queramos sobre otras enfermedades y eso es lo que no nos gustaría que pasara” recalca Castro.

Algunos hospitales ya se han visto abocados a cancelar operaciones quirúrgicas. No es el caso del Clinic donde se barajan todos los escenarios como explica el responsable de la UCI.

“Si hay que reducir actividad no COVID que intentaríamos que eso no ocurriera, el hospital lo que hará es hacerlo de forma gradual, no es anular todas las cirugías de golpe sino ir reduciéndolas progresivamente para adaptarnos a esto que es tan variable y que cambia o puede cambiar mucho conforme van pasando las semanas” explica Castro.

Una visión que comparte Quintana que considera que se puede evitar que ocurra lo que pasó en marzo en función de las características que tenga la tercera ola y también con todo lo aprendido desde entonces a pesar del cansancio acumulado de los profesionales.

“Tenemos las experiencias previas que hacen que estemos mejor preparados que antes pero claro si viene un tifón que arrasa con todo pues no podemos hacer nada” señala.

Actualmente ingresados en planta hay ya 17.645 los pacientes contagiados y suponen el 14,2 por ciento del total de los ingresados en los hospitales españoles, la peor situación está en la Comunidad Valenciana que duplica esa tasa con una ocupación que roza el 28 por ciento de las camas. Hace un mes la ocupación estaba por debajo del 10 por ciento.

El número de pacientes COVID ingresados se ha disparado un 34 por ciento en el último mes. El martes 12 de enero se produjeron casi el doble de hospitalizaciones que el 11 de diciembre

La progresión de personas que ingresan con respecto a las que reciben el alta también ha ido a peor. Hace un mes las altas superaban con creces los ingresos. En las últimas 24 horas 2.377 personas han sido hospitalizadas y 1.651 han recibido el alta. El fin de semana fueron el triple las personas hospitalizadas con respecto a las dadas de alta, 1.800 versus 615.