Herrera: “Menos discursos, menos chapuzas y más respiradores”

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Es lunes, es 30 de marzo del 2020,

Es lunes de Pasión, esta es la semana de Pasión que desemboca en el Viernes de Dolores y en el Domingo de Ramos, que seguirá siendo este año Domingo de Ramos aunque lo vivamos este año de forma muy distinta. Porque además, entramos en esta semana de especial confinamiento en la que si una cosa está claro es que todo está confuso o lo confuso que pone estas cosas este Gobierno.

¿Cuál es el titular? Empezamos la segunda quincena de confinamiento, endurecida. Restricciones que nadie sabe exactamente cuáles son del todo, o del todo cuántas son porque una vez más aquí se ha generado una gigantesca confusión en torno al contenido de los planes.

El titular lo enunció Sánchez el sábado, que por tercera semana, nos quita ‘Cine de barrio’ que eso es alguna cosa que habría que mirar. Pero es relativamente sencillo y claro se suspende toda actividad no esencial con motivo de reducir aún más la movilidad de los españoles y ahí se acaba el titular y empiezan las preguntas.

¿Eso cómo se lleva a cabo? Porque hay una amplísima tipología de actividades necesarias, no solo para mantener la atención de los enfermos sino también para la pura supervivencia de los que estamos confinados. Y el caos sembrado por el Gobierno ha sido tal que hasta esta medianoche, hasta esta medianoche no se ha publicado el decreto que una medida había anunciado el presidente del Gobierno 30 horas antes y que se tenía que aprobar esa misma mañana. Toda la tarde de ayer fue un cúmulo de exigencias de información no satisfechas hasta que el Gobierno anunció una especie de moratoria de un día para permitir a las empresas adecuarse a las novedades, es decir, usted hoy puede ir a su trabajo y despedirse de los demás o de proveedores o yo qué sé.

Esta es una medida que la vicepresidenta económica Calviño se había negado a aplicar, la verdad, con argumentos sólidos. Es cierto que lo prioritario es preservar la salud, quiero parar la Economía por completo, si es que ello es posible, que luego tendrá gravísimas consecuencias para mucha gente durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque esta gente siempre hace lo mismo: invitan ellos pero pagas tú. Es decir lo que han dicho de forma unilateral, sin negociar, sin hablar ni con empresas ni con trabajadores: no podéis despedir y no podéis tener actividad económica empresas, es decir , vais a tener gastos sin ingresos porque además yo ni hago moratoria de impuesto, ni vamos, ni lo que te puedas imaginar , es decir, todo eso al riñón de las empresas que podrán aguantar o no podrán aguantar

¿Va a ser el panorama de cuatro millones más de parados un panorama inmediato? Porque si la urgencia es la cuestión sanitaria, y en eso estamos todos de acuerdo, lo otro hay que hacerlo negociando advirtiendo, avisando e intentando que no solo paguen los que crean empleo.

Ayer alcanzamos la cifra más alta de víctimas mortales 838, así que hoy posiblemente estemos en 7000 personas. Y la semana va a ser muy dura, al menos en nueve comunidades los servicios de UCI estarán a tope de capacidad. El lunes pasado registrábamos una cifra de 462 víctimas mortales, hoy se ha doblado, es verdad. Que hay buenas noticias o siempre hay algún brote verde, claro empieza a frenarse al ritmo de contagios, parece frenarse el ritmo de ingresos en las UCIs, empieza a llegar poco a poco el material que se ha comprado, también el que es producto de los llamamientos a la solidaridad,etc,etc.

Pero miren a pesar de que este Gobierno cuenta con todos los recursos legales para gestionar esta situación que llevamos más de 3 semanas desde que comenzaron las restricciones por la expansión de la enfermedad, ahora mismo ya errores de principiante no son admisibles. El Gobierno no ha conseguido en ningún momento transmitir la sensación de control de eficacia. Y es verdad, porque vamos a ver no es peor este gobierno que el de el de Boris Johnson o el de López Obrador, consolarse con el mal de muchos miren solo es un argumento para todos los palmeros de Sánchez que hay por ahí dando vueltas que son particularmente estomagantes.

Falló la previsión para prevenir el brote de la enfermedad, está fallando la gestión de la compra de suministros, ha fallado… El Gobierno se mueve a espasmos, sin explicar sus decisiones ni a agentes sociales ni a presidentes autonómicos, ayer se quejó públicamente Urkullu, ni al resto departidos políticos, por cierto el PNV ya empieza a manifestar su desapego y veremos a ver a qué lleva eso.

Llevamos tres consejos de ministros en una semana: el 24 el ordinario, el 27 el extraordinario el 29 otro extraordinario, eso es improvisación. Y las medidas adoptadas en materia laboral ya se lo he digo es una decisión de la que los empresarios se enteraron por televisión, nadie les dijo una palabra al respecto y ayer se aprobó un permiso obligatorio para los trabajadores afectados por estas dos semanas de paralización total de la actividad

Vamos a ver esto , vamos a ver si el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, tiene capacidad para gestionar la balance administrativa de artes que ya se le ha venido encima y que le va a seguir viniendo encima y también si quieren ustedes haremos una reflexión más pausada de la política de comunicación del gobierno de quiénes colaboran con el Gobierno. En esa política estamos en casa confinados no sabemos lo que pasa fuera, no sabemos más que lo que vemos por televisión en si lo que vemos, salvo excepciones, es una visión sesgada de la realidad, sesgada por el ocultamiento sistemático de las víctimas: nunca tantos muertos han sido tan invisibles 6500, nunca se ha ocultado tanto el dolor de las familias, todo es clandestino.

Esta pandemia se ha convertido en un catálogo de productos en balcones de generosidad de memes telefónicos muy divertidos algunos, pero es una pandemia el que la muerte ha dejado de ser una tragedia para hacer una estadística. En Madrid se ha tenido que abrir una segunda morgue porque el Palacio de Hielo ya no daba abasto, y la política informativa bueno si es que puede merecer ese nombre, ruedas de prensa fake donde las preguntas se filtran, quedan sin contestar… es ese modelo en el que usted pregunte lo que quiera que yo voy a contestar lo que me dé la gana.

Las estrategias de Moncloa han diseñado un relato o un cuento que se basa en 5 puntos: la crisis es mundial, todos estamos luchando contra un enemigo común, sí pero no todos estamos igual, nosotros y todavía eso no se ha explicado estamos mucho peor que la mayoría de países la mayoría.

La segunda parte: la crisis no era previsible, allí está la hemeroteca todos los avisos de autoridades sanitarias y es que los expertos estamos a la orden de los expertos

Tercero: hacemos lo que nos dicen los expertos. ¿Quiénes son esos expertos? ¿Dónde están? ¿En qué habitación se reúnen, qué criterios siguen? Póngale nombre a esos expertos, no solamente al señor Simón, a Fernando Simón. Po cierto qué buena le ha salido la rebequita al señor Simón, pero buen ¿eh?, o le ha cogido mucho cariño o no tiene otra.

Cuarto: estamos en la vanguardia del mundo en cuanto a adopción de medidas para parar la pandemia. El gobierno no es culpable hay otros culpables: los recortes del PP, la Unión Europea que no nos da eurobonos, los empresarios que quieren aprovechar para despedir en defensa de sus intereses. Ttodos aquellos que no digan amén a la gestión de Sánchez, todos aquellos que critican el ‘Aló Presidente’ son lo que son que son, somos lo que somos. En el último Aló Presidente Sánchez nos contó que hay un gobierno abnegado que da soluciones, que busca la unión la lealtad y él dijo quiénes eran los malos: los que bocean la gravedad de la situación, extienden el miedo, buscan culpables, fomentar el rencor, es decir, todos aquellos que se atreven a decir que la gestión de Sánchez está siendo una chapuza desde el primer momento, se nos mete en casa, nos mira con ojos de ternero degollado, implora comprensión clemencia, cita a Churchill y se se equivoca, porque él no es el que pone el sacrificio y la resistencia.

El sacrificio y la resistencia lo ponemos los españoles y él lo que tiene que ofrecer es eficacia en la gestión, lealtad, medios para superar la pandemia y hasta ahora no ofrece nada. Menos discursos, menos chapuzas y más respiradores. Y claro que saldremos de esta porque España es un país bárbaro, porque somos un país responsable y generoso; pero porque somos, sobre todo, mucho mejores que quienes nos gobiernan , saldremos por nuestro esfuerzo y coraje pero por no la pericia y eficacia de un ejecutivo completamente desbordado por la dureza de la crisis y por su propia incompetencia.

