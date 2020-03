El Gobierno aprueba con retraso el confinamiento de los sectores no esenciales

Nueve horas. Ese fue el tiempo que transcurrió entre el final de la reunión del Consejo de Ministros celebrado este domingo, que aprobó el decreto por el que el Gobierno regulaba las actividades no esenciales cuyos empleados no debían ir a trabajar, y la publicación del propio decreto en el Boletín Oficial del Estado.

Nueve horas de incertidumbre en las que millones de españoles no supieron si al día siguiente, es decir, este lunes, debían presentarse en su puesto de trabajo. Y es que el BOE terminó publicándose ayer pasadas las once y media de la noche.

La historia realmente comenzó antes, el sábado, cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que el domingo se reuniría el Consejo de Ministros para concretar un texto que aclarase qué profesiones no estaban sujetas a la nueva iniciativa del Gobierno de suspender toda actividad no esencial durante once días, del 30 de marzo al 9 de abril.

Además, el decreto contempla un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales. Todo ello con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el coronavirus.

Críticas por el retraso del BOE

El Gobierno admitió en la tarde de este domingo que la publicación del real decreto ley se estaba retrasando y dio como explicación que se pretendía darle la máxima precisión jurídica.

Además, en un entrevista en La Sexta, la ministra de Defensa, Margarita Robles, señaló que la entrada en vigor de la medida "se va a retrasar un poco para algunas actividades", de forma que las empresas de esos sectores pudieran puedan adaptarse al cese de su actividad.

Mientras, PP y Ciudadanos criticaron esta demora. El líder de los populares, Pablo Casado, envió un mensaje desde su cuenta de Twitter en el que calificó de "inadmisible" que "millones de trabajadores no sepan si mañana tienen que trabajar y en qué condiciones" y advirtió de que "los españoles no merecen más mentiras, incompetencia y luchas internas", en referencia a las supuestas divisiones en el seno del Ejecutivo que habrían causado el retraso de la publicación del decreto.

En 1h entran en vigor las duras medidas aprobadas en el improvisado 3°Consejo de Ministros de la semana. Es inadmisible que millones de trabajadores no sepan si mañana tienen que trabajar y en qué condiciones. Los españoles no merecen más mentiras, incompetencia y luchas internas — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) March 29, 2020

También la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, criticó este domingo que "muchos ciudadanos no saben si tienen que trabajar mañana" y afirmó que "con algo así no se puede improvisar ni generar incertidumbre. Los españoles merecen garantías y tranquilidad".

De esta manera, ha reprochado en un tuit que el Gobierno siguiera sin publicar a esa hora una "norma clave para millones de familias".