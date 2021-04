La pandemia no consigue traslucir los Premios Óscar 2021 en la que 'Nomadland' se hace con tres estatuillas

La 93ª edición de los Premios Óscar que otorga la Academia de Hollywood ha seguido el guion previsto después de que su fecha inicial fuera retrasada dos meses a raíz de la pandemia. Este domingo se ha celebrado una nueva edición de los premios más importantes del cine sin que, ahora sí, el coronavirus consiga cambiar el guion que los organizadores habían planeado sobre el papel.

Con menos gente y expectación que en anteriores ocasiones, al menos sobre el terreno, que de lo habitual, las principales estrellas de Hollywood y de todo el mundo se han dado cita frente al Union Station en Los Ángeles, en lugar del Dolby Theatre. La razón, como no podía ser de otra forma posible, ha sido la covid-19.

Los 173 asistentes se han tenido que hacer una PCR antes de la gala, y muchos, para asegurarse no contagiarse después de hacerse la prueba, han guardado cuarentena en sus respectivos hogares, algo en lo que ha querido hacer hincapié la actriz Regina King, quien ha querido aclarar por qué ninguno de los asistentes llevaba mascarilla.

"No llevamos mascarilla porque estamos todos vacunados y testados. Hemos cumplido todos los protocolos y estamos manteniendo la distancia social", ha explicado, una gala en la que por primera vez no ha contado con una única localización, ya que muchos de los nominados han seguido la gala desde diversas partes del mundo.

Esta nueva edición tampoco ha contado con presentador. En su lugar, han sido varias las personas, entre las que se han encontrado diversos actores actrices, los que se han encargado de dar los premios más esperados. Antes de que diese comienzo la gala, sin embargo, Laura Pauling y Diane Warren han puesto el tono musical a una de las galas más atípicas en lo que llevamos de historia con 'Io sì'.

Nomadland, el principal vencedor de esta 93ª edición de los Óscar

Otro de los cambios con respecto a años anteriores es que por primera vez se han admitido películas en streaming entre las nominaciones, un guiño para intentar apoyar a la industria y a la cultura en un 2021 que el cine ha sido duramente golpeado.

La favorita para hacerse con más estatuillas era la película de Chloé Zhao, 'Nomadland', que partía con seis nominaciones, y las predicciones no se han equivocado y se ha hecho con tres estatuillas. En concreto, la película, que venía de arrasar en los Globos de Oro, los Bafta, la Mostra de Venecia, los Spirit del cine independiente, los premios del Sindicato de Productores (PGA) y los galardones del Sindicato de Directores (DGA), se ha hecho con el Oscar a la mejor dirección, mejor película y a la mejor actriz de reparto, que ha ido para Frances McDormand, quien suma una nueva estatuilla a las otras dos que ya tenía.

Uno de los momentos más emocionantes, precisamente, ha sido cuando Zhao, la directora de esta película, ha salido a dar las gracias a la academia por el reconocimiento. "Siempre he encontrado bondad en toda la gente que he conocido, este premio va para todos los que sacan la bondad de las personas que conocen, eso me inspira a seguir", ha explicado, en un discurso que ha estado plagado de referencias a sus orígenes. Zhao hace historia y se convierte en la segunda directora que triunfa en esta categoría.

La sorpresa de la noche, sin embargo, ha llegado en el último momento de la gala, cuando la Academia de Hollywood ha anunciado el mejor actor principal, que ha ido a parar a Anthony Hopkins, por 'El padre', quien no estaba en las quinielas y que no ha ido a recoger presencialmente el premio dada su larga edad.

Un español se ha hecho con una de las estatuillas

Nuestro país también ha estado presente en esta nueva edición de los Óscar, gracias al español Sergio López-Rivera, quien ha sido el único representante español con hacerse con una estatuilla este domingo en la gala de los Óscar.

En concreto, este sevillano criado en Cantabria y que emigró con 19 años a Estados Unidos, ha conseguido ganar el Óscar en la categoría a mejor maquillaje y peluquería junto a Mia Neal y Jamika Wilson por su papel 'La madre del blues'. En concreto, el equipo que ha dirigido López-Rivera ha destacado por la caracterización de Viola Davis, a la que han querido agradecer su papel durante el rodaje.

De esta forma, Sergio López-Rivera ha aumentando la lista de actores y actrices que han conseguido alzarse con una estatuilla. Nuestro país cierra este 2021 con quince españoles que se han hecho un Óscar, después de que nuestro país no corriera la misma suerte con xxx, quien también estaba nominado.