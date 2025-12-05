Nacho Peña critica el discurso 'populista' de Laporta y le avisa ante su cita judicial: "Esas palabras, el día 12 de diciembre no le valen ante la jueza"

El periodista Nacho Peña ha cargado en El Partidazo de COPE contra el último discurso de Joan Laporta, al que ha calificado como "un discurso para los muy cafeteros". Ha advertido al presidente del FC Barcelona que argumentos como la "barcelonitis" o ser el "adalid de la libertad" no le servirán ante la justicia: "Esos discursos populistas para la gente que te va a aplaudir, eso tienes que tener cuidado".

Según Peña, el discurso no es válido para su próxima cita judicial, donde la situación será muy diferente. "El día 12 de diciembre delante de la jueza no vale, o sea, ese día hay que ir con pruebas, con explicaciones, y con las ideas muy, muy claras", ha sentenciado.

¿Qué es poder y qué es libertad?

El comentarista ha cuestionado los conceptos que utiliza el presidente culé en su intervención durante este jueves, en un foro organizado por el periódico La Vanguardia, en el que dijo que el Real Madrid era el club del poder mientras que el Barcelona era el club de la libertad.

Sobre la idea de poder, Peña se pregunta si se refiere a su relación con la UEFA: "¿Poder es acercarte a Ceferín todo lo que puedas, como está haciendo ahora?". Acto seguido, ha señalado directamente al Caso Negreira: "¿Poder es acercarte a Negreira? No acercarte, tenerle contratado durante 17 temporadas".

En la misma línea, ha puesto en duda el concepto de "libertad" del máximo mandatario azulgrana, vinculándolo a decisiones favorables para el club. "¿Libertad es inscribir cuando te da la gana a un futbolista?", se ha preguntado, aludiendo también a sanciones evitadas: "¿Libertad es que te dejen hacer lo que te dé la gana cuando no te presentas a un partido de copa, te van a sancionar y finalmente te perdonan?".

Para Nacho Peña, todas estas cuestiones definen la gestión del presidente. El periodista ha concluido su análisis en el programa dirigido por Juanma Castaño con una reflexión final: "¿Qué es libertad, qué es poder, qué es populismo? Pues todo eso es Laporta al final".