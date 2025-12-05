Los momentos más virales en redes que analizamos en 'Maneras de Vivir': del discurso de Uclés a los premios David Gistau

El programa 'Herrera en COPE' ha sido testigo, a través de la sección 'Maneras de Vivir' de la colaboradora María José Navarro y junto a Jorge Bustos, de una intensa actualidad que mezcla cultura y política.

El escritor y cineasta David Uclés ha protagonizado uno de los momentos más comentados al recoger el Premio de Cultura en los 'Premios Influyentes', con un discurso dirigido directamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que se encontraba entre el público.

SU DISCURSO

Uclés, cuyo libro 'La península de las casas vacías' ha vendido 300.000 ejemplares, ha expuesto su situación personal para criticar tanto la gestión sanitaria como el acceso a la vivienda.

"A la imposibilidad de tener una vivienda digna, véase mi caso, que a pesar haber vendido 300.000 ejemplares, todavía no me puedo comprar una casa en Madrid que no sea un zulo sin ventana", ha lamentado el autor, quien también ha denunciado las "largas listas de espera para operarse, alargadas a propósito en ocasiones para que los gestores privados se llenen del bolsillo".

David Uclés, escritor

El escritor ha afirmado que, tras dar charlas en universidades públicas y servicios de emergencia, el sentir general es uno. Ha concluido su intervención con una petición directa a la presidenta: "Todos ellos, siendo de derecha o de izquierda, pedían una misma cosa, que nuestros políticos gobiernen para todos, y que no lo hagan abanderando solo la libertad, sino también la solidaridad". Además, Trueba ha expresado su deseo de conocerla personalmente para poder contarle "todo esto".

los premios David Gistau

La crónica de actualidad en 'Herrera en COPE' también ha cubierto la sexta edición del premio David Gistau, que por primera vez ha galardonado un reportaje. Los ganadores han sido los periodistas Andros Lozano y Alberto D. Prieto por su trabajo 'Viaje al epicentro del gran éxito de los cayucos', un reconocimiento que, según los presentes, le habría encantado al propio Gistau, quien era un gran reportero.

Jorge Bustos ha elogiado la labor de los premiados, destacando la importancia de volver a la esencia del periodismo. Este enfoque se resume en la reflexión de uno de los galardonados sobre la profesión: "ir a los sitios, por lejanos que sean, escuchar a la gente, preguntar, preguntarse, y después tratar de explicar el mundo que nos ha tocado vivir". Este es el desafío que, según María José Navarro, se presenta "cada mañana" en una "página en blanco".

Tensión en la Asamblea e imitadores en el Congreso

El ambiente político de la semana ha estado marcado igualmente por la crispación en la Asamblea de Madrid, donde Ayuso venía de un pleno bronco a cuenta del escándalo del Hospital Torrejón de Ardoz. La tensión ha llegado a tal punto que se han escuchado gritos y se han bajado micrófonos, una situación que el portavoz de Hacienda del PP, Ángel Alonso, ha comentado con un polémico "verles enfadados me encanta".

Como contrapunto, en las inmediaciones del Congreso han surgido imitadores de figuras mediáticas como Vito Quiles y el político Gabriel Rufián. Estos cómicos han protagonizado vídeos virales, llegando incluso a encontrarse con el propio Rufián, un hecho que ha generado debate en el plató sobre los referentes que inspiran la sátira en la actualidad.