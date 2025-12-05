Luis Tosar, en Herrera en COPE
El actor presenta su última película, 'Golpes', y habla de la presentación de la gala de los premios Goya.
Redacción Herrera en COPE
Publicado el - Actualizado
1 min lectura15:35 min escucha
"La autoridad cree que no debemos ver Eurovisión; no importa que haya alto el fuego. Desde luego, si es un boicot para acabar con la guerra, va con retraso"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
La Linterna
Con Ángel Expósito
El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño