El “pequeño homenaje” de Carlos Herrera a Burt Bacharach: “Está mucho más en nuestras vidas de lo creemos"

Antes de que den las 6h en el reloj y empiece ‘Herrera en COPE’, cada mañana El Pulpo ‘despierta’ al ‘locutor de ustedes’ para hablar de música y, de vez en cuando, contarnos algunas anécdotas.

Sin embargo, este viernes no es un buen día ya que como anunciaba El Pulpo, antes de dar paso a Carlos, que “tiene que estar triste porque yo sé que al artista al que vamos a dedicar estos dos minutos de radio se nos ha ido y él estará afectado, como es él”.

Ese artista al que alude Carlos Moreno no es otro que Burt Bacharach, uno de los grandes compositores de grandes éxitos, de la banda sonora de nuestras vidas, que fallecía este jueves a los 94 años en su casa de Los Ángeles. “Un hombre que está mucho más en nuestras vidas de lo que nosotros creemos”, afirma Herrera que asegura que a lo largo del programa irá recordando a Bacharach.

Al escuchar el nombre de este genio, seguro que nos han venido a la cabeza canciones como ‘Raindrops Keep Falling on My Head’, de la mítica película ‘Dos hombres y un destino’, con la que ganó dos Oscar en 1969.

Tampoco olvidamos ‘I Say a Little Prayer’ y otros muchos éxitos que compuso, no solo para el cine, sino para grandes artistas.

Pero esta mañana en ‘Poniendo las calles’ dice ‘El Pulpo’ que “me he preparado unas cuantas canciones, me voy a intentar salir de las típicas”. Y así recuerda ‘Arthur's theme (Best that you can do)’, de la película ‘Artur, el soltero de oro’ por la que Bacharach ganó su tercer Oscar.

“Me encantó, siempre me encantó esta melodía en los 90 cuando la escuché por primera vez”, confiesa que El Pulpo que lamenta “que en 2023, un 10 de febrero iba a estar comunicando en la radio el fallecimiento de este autor que luego me fascinaría tanto porque ha hecho ha hecho canciones tan bonitas”.

Lo que afirma Herrera añadiendo “grandes melodías, no sé 500 canciones a lo mejor, grandiosa melodías todas ellas, repletas de un sabor único, sobre todo de personalidad, de gran personalidad”.

Burt Bacharach, recuerda El Pulpo “componía pensando sobre todo en las características de la persona que iba a cantar su obra, componía poniendo en valor los sentimientos. Ha defendido y ha cantado al amor como pocos”. Como esta ‘The stroy of my life’con Marty Robbins, con quien comenzó todo.

Bacharach era de Kansas “y le fascinó, primero la música; pero sobre todo tocar instrumentos, él tocaba la guitarra, tocaba la batería…”. “Sobre todo el piano”, apunta Herrera “desde el piano él componía, luego lo que tenía era la capacidad de crear un sonido, el sonido Bacharach, una cosa dificilísima”.

Otra de las canciones que recuerda El Pulso es una de los años 90 del grupo Deacon Blue que “sacó un vinilo de 4 canciones, dos por cada cara, y se lo dedicaron a Burt Bacharach y una de las canciones fue ‘Message to Michael’, un temazo que defendieron muy bien”.

Por último, anuncia Carlos Herrera que a lo largo de ‘Herrera en COPE’ recordará algunos de los éxitos de Burt Bacharach “sobre todo para incitar a que alguien, a lo largo de la mañana busque alguna canción en las plataformas o en su discografía si tiene, y haga este pequeño homenaje”.