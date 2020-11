Herrera: "El Gobierno más mentiroso, con el presidente más embustero, dice que va a luchar por la verdad"

Vídeo

Señoras, señores, me alegro, ¡nuenos días!

¿Qué tal están? ¿Cómo les amanece este viernes concretamente que hace el número 6 de noviembre en el que siguen las elecciones norteamericanas, que esto es el cuento de no acabar nunca? Por ahora espérese porque esto va a tardar. Por ahora lleva ventaja Biden, está muy cerca de consolidarla del todo, pero Trump está interponiendo procesos electorales contra lo que él considera un fraude. Bueno, y ahí están dirimiéndose la situación de inestabilidad no precisamente deseable para el primer país en todos los estándares de clasificación del mundo.

ESCUCHA AQUÍ EL EDITORIAL DE HERRERA

Y en las cosas de España, miren, hoy podemos hablar de muchas cosas, de hecho lo vamos a hacer. Hoy hay un número, y ese número es el que resume la realidad de España: 368 muertos, que son 368 familias, 368 tragedias. Los muertos en los últimos siete días han sido 1.002.

¿Y cómo está el mapa de las restricciones? Pues en Castilla y León cerrada la hostelería; País Vasco y Murcia y Galicia cierran bares y restaurantes a partir de mañana, en Galicia solo en ciertos municipios; Andalucía bate récord de fallecidos, estudia adelantar el toque de queda; Asturias dice que se autoconfine la gente, pide a los mayores que tan solo paseen de 9 a 12; Cataluña va a alargar el toque de queda; Madrid confina por el puente de La Almudena.

(EFE-EPA-STEPHANIE LECOCQ)

LOS ANTIAYUSO Y LAS CIFRAS DE MADRID

Pero los números de Madrid, oiga, habría que analizarlos con un poco de seriedad. Los datos de Madrid ahora, en comparación con otros territorios, son incontestablemente buenos. Y como son así, los antiayuso están como que tienen hemorroides. Sabe usted, cuando tienes un paquete hemorroidal agudo para ser exactos que tú no lo cuentas porque normalmente no vas por ahí diciendo que lo tienes donde no brilla el sol, pero te sientas, estás buscando la postura y la cara la tienes constricta. Bueno, pues con esa misma cara están los antiayuso ahora mismo porque Madrid ha bajado un 60% sus cifras de contagio. Oiga, ¿no habrá que tomar nota entonces de lo que está haciendo Madrid? ¿Pedro Sánchez está estudiando algo de todo ello? ¿Qué cuenta Pedro Sánchez?

La verdad es que Pedro Sánchez tiene para escribir una novela. Ha empezado la gira de autobombo por toda España presumiento de fondos europeos y tiene ahora mismo dos frentes muy delicados a través de los cuales va a investir como buenamente pueda: uno es la educación y otro el comité de desinformación, eso que algunos medios están llamando el "Ministerio de la Verdad".

Vamos a ver, ¿quiere controlar el relato del pasado? Sí, desde luego, de eso se encarga Carmen Calvo. Pero ahora también quiere tener bien atado lo que se publica en el presente. A esa cosa que quiere formar se le va a llamar comité contra la desinformación para luchar contra los bulos y las 'fake news'. ¿Existen las 'fake news'? Claro que sí. ¿Existen los bulos? Claro que sí. Las 'fake news', incluso la ingerencia de algunos países o de determinados sectores de algunos países en otros para desestabilizarlos. Eso pasó en el 2017 con Puigdemont, los rusos y compañía. Pero, oiga, para eso no hace falta crear un comité antidesinformación. Para eso que trabaje el CNI y que después, cuando el Gobierno tenga todos los datos, actúe en consecuencia. No hace falta formar un comité de control de la información, que es poco menos, les falta ya la censura previa, que van a llevar adelante Iván Redondo y Miguel Ángel Oliver.

EL MINISTERIO DE LA VERDAD DE SÁNCHEZ

Estos empezaron controlando al Rey, echando al Rey padre, después controlando el Poder Judicial, luego en el Parlamento, donde bovinamente le han dicho que sí a un estado de alarma de seis meses para que haga lo que quiera y no tenga tener que acudir si no quiere, dentro de cuatro meses a lo mejor, después, ya les digo, el Poder Judicial y ahora la prensa.

Todo eso diciendo para luchar por la verdad. El Gobierno más mentiroso que ha habido en España en toda su historia, con el presidente más embustero que ha habido, que no dice la verdad ni al médico. Pues, ¿qué quiere el Gobienro? ¿Que todos seamos como el basurero ese que Pablo Iglesias le ha montado a su amiga entrañable, a Dina Bousselham? ¿Que seamos basura como algún periodicucho digital de esos que se van de plurales y que son lo que son? Son basura. Tiene a la mayoría de los medios casi sodomizados y a su servicio, pero quiere más.

Vamos a ver, ese comité, que ya las asociaciones de la prensa se han puesto en alerta porque abre la puerta a eliminar la libertad de los medios, ese comité no es que quiere que dejemos de contar mentiras. Miren, normalmente cuando se hacen esos comités es para que dejemos de contar verdades.

¿Desde cuándo el Gobierno es juez y parte de la verdad? ¿Desde cuándo puede poseer la verdad absoluta, especialmente uno que está presidido por un embustero cósmico? Aquí, oiga, no se trata de proteger a los ciudadanos de mentiras, de lo que se trata es de proteger a Sánchez de verdades. ¿Quiere que le cuente mentiras de Pedro Sánchez? Pues no tengo tiempo, empezando por la tesis, que ni siquiera la hizo él, las mentiras del Gobierno. Engañó en nombre de empresas que controlan, además, esas cosas. Este Pedro Sánchez que no podía dormir con Podemos, que no iba a pactar nunca jamás con Bildu y le está enviando los presos de ETA, este que decía que tenía un comité de experrtos y era mentira, este Gobierno que no quiere contar los muertos que hay, que miente diciendo que hay solo 38 mil. Este Gobienro sueña con la censura previa. Los bulos y la pandemia son una coartada para blindarse ante las críticas. ¿Se acuerdan ustedes del general Santiago, que decía que había que intentar minimizar el clima contrario a la gestión del Gobierno? Bueno, pues eso es, sin más. Les va a costar porque, hombre, impedir determinadas libertades no es tan sencillo.

La ministra de Educación, Isabel Celaá. EFE/ MariscalMariscal

LA ABRASIVA LEY CELÁA

Bueno, y después, claro, independientemente de las mentiras de Pedro Sánchez, la propia mentira en sí misma es la ley Celáa, esa ley abrasiva, ley de educación que ayer salió adelante mediante en una de sus enmiendas en la Comisión en el Congreso, mediante la cual se elimina la referencia al castellano como lengua oficial del Estado y como lengua vehicular en Cataluña, por ejemplo, de la Educación.

Miren, esta ley, que yo la llamo "la lolailo", no va en contra del fracaso escolar, del flojo programa, de la muy deficiente capacidad de selección de profesores. No, no, persigue a la concertada, elimina la educación especial, que hay que tener muy encallecida el alma para eso, acosa a la religión, regala el suspenso para que pase todo el mundo con suspenso, siembra el monocultivo ideológico. La ley abrasiva nos permite que si hace falta eliminar el castellano de lo que haga falta como la bandera, como si hay que cambiarle el nombre a España, con tal de aprobar unos Presupuestos, estos tíos del PSOE y de este Gobierno dirán que sí a lo que sea necesario porque luego siempre encontrarán, además, a alguno que va a negociar con ellos.

Miren, Cs. ¿Qué más necesita Cs de este Gobienro para levantarse de la mesa de la que le quieren echar y ponerse a pactar entre otras cosas esto? Tiene comunistas en el Gobierno, pactos con ETA, indultos a los golpistas, no al castellano en Cataluña.. ¿Cuál es el problema? ¿Que suba el diésel? ¿Qué es lo que hace falta? Elpacto tiene como intención echarles, pero ellos insisten en ser la monjita buena para reconducir a las ovejas descarriadas. Ay, señor.