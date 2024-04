Tenerife y Unicaja se enfrentarán en la final de la Champions

El Lenovo Tenerife venció (97-93) al Peristeri griego este viernes en la primera semifinal de la Champions FIBA, con una actuación destacada de Kyle Guy, Marcelinho Huertas y Giorgi Shermadini para acceder a su cuarta final en el torneo.

El equipo canario, dos veces campeón, fue de menos a más y terminó sujetando la reacción griega en los últimos minutos. Los 34 puntos de Guy, el cerebro de Huertas (27 puntos, 9 rebotes y 7 asistencias) y la conexión con Shermadini (21) impidió al rival llegar más lejos de lo que lo había hecho ya nunca.

Con todo, el equipo dirigido por la leyenda del basket Vasileios Spanoulis encontró los triples al final para dar suspense al desenlace. El perímetro canario fue cosa de Guy, pero los de Txus Vidorreta encontraron más armas, sobre todo en ese tridente y en una defensa más constante aunque no definitiva.

Después de un mal inicio, el equipo aurinegro tomó el mando en el segundo y tercer cuarto. Los de La Laguna dieron el que parecía golpe definitivo a dos minutos del final (81-70), pero los triples de Poulianitis y Dangubic despertaron a un Peristeri que ya había sido capaz de ganar al equipo español el mes pasado.

Elijah Mitrou-Long, el mejor de los griegos, también remó hasta el final, como un Joe Ragland eliminado por faltas, pero Vidorreta contó son su tridente dorado y un Joan Sastre que cazó el último y vital rebote para sentenciar el billete a la final española.

La segunda semifinal fue igual de entretenida y disputada, y sonrió a un Unicaja que encontró el acierto en el segundo tiempo, anotando los 11 triples que firmó en el partido. El UCAM, que había perdido los tres partidos contra los malagueños en lo que va de curso, encontró los fantasmas ante el líder de la Liga Endesa.

Con un 26-15 en el primer cuarto, los de Sito Alonso pusieron la primera piedra para quedarse la primera semifinal del torneo entre dos equipos de un mismo país. Al Unicaja no le entró nada y tampoco fue capaz de despertar la defensa, aunque recortó distancias en el segundo cuarto (40-33). En la reanudación, Dylan Ennis añadió sus servicios a la gran actuación de Marko Todorovic para el UCAM.

