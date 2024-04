UCAM Murcia CB roza el sueño (74-80)

UCAM Murcia CB ha rozado el sueño de jugar la final de la Basketball Champions League en Belgrado. Durante tres cuartas partes del partido el equipo de Sito Alonso ha plantado cara al 'todopederoso' Unicaja de Málaga, un equipo que le triplica en el presupuesto y que ha necesitado hacer un gran esfuerzo para superar a un equipo como el murciano que ha llegado a estar en varias fases 11 puntos por encima en el marcador. La nota negativa del torneo es la poca expectación, ya que en un pabellón con capacidad para 21.000 espectadores se han dado cita poco más de 1.000 personas, los aficionados llegados desde Murcia y desde Málaga, con lo que ha quedado confirmado que esta Final Four de Belgrado estaba condenada al fracaso en el capítulo de público.

