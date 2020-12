Herrera: "Al Gobierno se le caen las mentiras de los bolsillos: ahora no le consta lo que sí está haciendo"

Audio

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

¿Qué tal están en este viernes 11 de diciembre del 2020? Estamos a nada del dia de la Lotería, del día de Nochebuena, Navidad y pronto Fin de Año y se acabará este añito de marras que, hombre, a ver cómo lo despedimos. ¿Se acuerdan de lo que cantábamos los que tenemos una edad en el autobús cuando íbamos de excursión? 'Vamos a contar mentiras tralará'.

Eso podría meter usted al Gobierno entero en un autobús y ponerle a cantar a todos y cada uno de los miembreos el 'vamos a contar mentiras tralará'. Y les pega de maravilla porque hoy tenemos una buena reata de embustes en los que ha quedado la evidencia de donde está la verdad y donde están ellos y que empiezan por la primera trola que sigue coleando. Eso de "al Gobierno no le consta que se estén trasladando inmigrantes de forma sistemática de la Península a Canarias". Eso lo dijo la portavoz del Gobierno en una reflexión gloriosa. Al Gobierno no le consta lo que el Gobierno está haciendo. Bueno, pues hemos llegado a una situación kafkiana en la que la Policía está preparando dispositivos especiales para hacer eso que el Gobierno dice que no está pasando.

De hecho, como saben, en las últimas horas se lo venimos contando, COPE ha tenido acceso a los documentos que prueban el papel que ha tenido Interior en este trasiego de inmigrantes. Lo pueden consultar en COPE.es. ¿Qué demuestran esos papeles? Que las llegadas se están produciendo en los aeropuertos de media España según fuentes policiales y seguridad. En Manises la Policía no solo ha dado cobertura a los vuelos. De cara a este fin de semana hay preparado todo un dispositivo con órdenes expresas a las que COPE ha tenido acceso sobre el número de policías, los funcionarios que han de desplegarse, los lugares que han de cubrir en el aeropuerto o la documentación que han de requerir a los inmigrantes.

EXCLUSIVA COPE

Por cierto, los documentos a los que ha tenido aceso COPE cuentan con el sello del Ministerio del Interior y de la Dirección General de la Policía, es decir, no es eso de que era solo un borrador. Recordemos que Marlaska dijo que no se iban a enviar inmigrantes a las Península porque eso es ilegal y no sé qué más.

Bueno, pues cuando menos el Ministerio no está impidiendo que eso no se produzca. Y todavía saca una nota el Ministerio del Interior diciendo que todo esto es mentira, que es falso, que carece de rigor. ¿Dónde está la trola sanchista para mentir con cinismo en este caso? En decir que el Ministerio del Interior no organiza ni gestiona ni financia traslados de inmigrantes, es decir, que no ha puesto un tenderete con un cartel en la puerta como si fueran una agencia de viaje, 'Viajes Marlaska'. Pues, hombre, claro, faltaría más.

Sería interesante investigar, es un suponer, si alguna ONG paniaguada estaría haciendo la labor de pagar los billetes y entre eso y que la Policía escolta haciendo vista gorda, a ver si con un poco de suerte pasan a Francia sin que Francia se enfade. Acuérdense que en las primeras imágenes que nos llegaron de Granada, los inmigrantes se bajaron de un vuelo comercial y allí no había Policía en ningún sitio.Se hizo la vista gorda. Y en los vuelos como los de Valencia sí que ha habido cobertura policial. La Policía detiene a un número muy pequeño, que son los del cupo que puede devolver, y el resto a correr. Vista gorda.

Pero es que te pones a rascar en los detalles de los irregulares que andan correteando por ahí y resulta que al Gobierno se le caen ya las últimas mentiras de los bolsillos. Si nos centramos en los que trasladaron a Valencia, los pasaportes con los que volaron muchos de esos inmigrantes estaban falsificados, pero es que dos de ellos dieron positivo por covid. ¿No había dicho el Gobierno que les había hecho PCR a todos? Estamos hablando de gente que ha entrado en España de forma irregular, que ha sido trasladada a la Península con pasaportes falsos, que algunos están infectados. Y todo eso violando el cierre de la autonomía perimetral y todo lo demás, que sí cumplen los ciudadanos de a pie. ¿A qué están jugando? Y mintiendo, además.

Segunda mentira del Gobierno: la cumbre de Marruecos que tenía que celebrarse para decirle a Marruecos que deje de enviar a gente marroquí con sus medios, sus pasaportes, las pateras empujadas ya personalmente por el sultancito. Bueno, pues esa cumbre se ha suspendido. ¿Y por qué se ha suspendido? Pues no por el covid, como dicen todos estos, porque al Ministerio de Exteriores le ha cogido con la cara boba mirando a otra parte el hecho de que Estados Unidos se suma a la lista de países árabes que reconocen a Israel. Dicen: “Muy bien, es la política que lleva Donald Trump adelante y Oriente Próximo y ha habido cuatro países de la Liga Árabe que han reconocido eso”. Muy bien, pero, ¿a cambio de qué? Pues le ha dado a Marruecos un regalo de dimensiones estratosféricas. Y es que, la primera potencia mundial reconoce la soberanía sobre el Sahara.

Queridos niños, el Sahara era territorio español. En los compases de la muerte de Franco se organizó la Marcha Verde para que, efectivamente, no se cumpliera con la intención española de organizar un referéndum y que los saharauis decidieran si querían ser saharauis, marroquíes o chinos. Y España se marchó y cedió la administración del territorio, no la soberanía. Bueno, pues hoy le ha reconocido EE.UU. la soberanía del territorio. Y aquí nos ha pillado silbando. Ni se ha olido la bofetada el Goboerno hasta que la ha tenido encima.

PARA EL GOBIERNO NO EXISTE UNO DE CADA TRES MUERTOS POR COVID

Y, para terminar, hombre, pues los muertos reales de la pandemia. Si quieren más trolas que esta de Fernando Simón y de Illa.... Pues ahí... Oiga, el INE ha contabilizado 45.864 muertos por covid solo hasta mayo, de marzo a mayo. Hombre, y es poco menos que la cifra que el Gobierno asume para el conjunto de la pandemia hasta diciembre. Se lo hemos contado en este programa desde el primer momento. Con los datos reales de mortalidad que el Gobierno se negaba a dar, que colocaban a España como uno de los tres países con más fallecidos. No reconocer la realidad no es un error, es un acto premeditado para subterfugios contables, para esconder la evidencia de que esa mortalidad excesiva nace de una gestión deficiente y de una reacción tardía.

Hoy afirma estadística, datos de diciembre, que la mortalidad a cuenta del covid es de casi 70 mil personas, es decir, hay casi 20 mil personas que el Gobierno se niega a reconocer. No existen, no murieron, no pasó nada. Tras analizar estos datos con tranquilidad uno se da cuenta de que hubo muy poca mortalidad de más que no fuera causada por el coronavirus. No hubo grandes accidentes de tráfico, accidentes laborales que se llevaran por delante a 18 mil personas. Han muerto por covid. El Gobierno no lo reconoce y sigue sin querer reconocer la evidencia. Así están las cosas. Vamos a contar mentiras tralará.