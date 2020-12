Interior prepara la llegada de cinco nuevos vuelos a Valencia con inmigrantes desde Canarias

Con el paso de las horas siguen apareciendo nuevos datos relacionados con el papel que el Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, puede tener en los vuelos que están llevando a inmigrantes desde Canarias a varios puntos de la península.

COPE desveló el pasado jueves varios documentos que prueban los detalles que desde la cartera de Interior se transmitieron a competencias policiales respecto al protocolo a seguir durante la cobertura de estos vuelos, tanto los efectuados ya como los previstos para las próximas jornadas.

Este último es un detalle muy importante, ya que en uno de estos documentos queda claro que en el Ministerio del Interior existe constancia de que en los próximos días se van a realizar más vuelos, desde Tenerife, Lanzarote y Gran Canaria con destino Valencia. En total serían cinco vuelos comprendidos entre los días 11 y 13 de diciembre.

Con base a los documentos a los que ha tenido acceso COPE, el primero de estos vuelos aterrizará el próximo viernes a las 12.35 en la capital valenciana procedente de Lanzarote. El segundo llegaría a las 19.10 procedente de Lanzarote. El tercero, ya el día 12, a las 23:20 desde Gran Canaria. El cuarto, el día 13, a las 11.20 horas desde Gran Canaria, al igual que el quinto y último programado para el día 13 a las 23:10.

En la nota queda reflejado que en estos vuelos viajan inmigrantes que han llegado de forma ilegal a Canarias, y también se incluyen instrucciones para explicar cómo deben actuar los efectivos policiales una vez que estas personas desembarquen en el Aeropuerto de Manises: "Los funcionarios designados para esta orden de servicio prestarán servicio de Uniforme, saldrán desde las dependencias de la BPEF, donde se les asignará un vehículo K para el desplazamiento hasta el Aeropuerto, donde deberán estar como mínimo 30 minutos antes de la llegada de los vuelos. Deberán llevar hojas de citación para el CECOREX".

Desde el Ejecutivo se sigue negando que Moncloa esté detrás del traslado masivo de inmigrantes desde Canarias a la península. Pero la realidad es que las llegadas se están produciendo a varios puntos de España, según han informado fuentes policiales y de seguridad.

COPE ha podido comprobar el que en el aeropuerto de Manises en Valencia ya se ha dado cobertura a más de ocho vuelos con más de 300 inmigrantes, y el documento publicado se pueden ver, con el sello del Ministerio del Interior, cuáles son las principales acciones que tienen que ser llevada a cabo por los agentes: número de funcionarios que participan en el dispositivo, los lugares que deben cubrirse y la documentación que debe ser exigida a los inmigrantes. También queda claro que han de revisar si los inmigrantes se encuentran registrados en la base de extranjeros Adexttra, y ver si figuran como pateristas. Es decir, si han llegado a territorio español en pateras.

Estos documentos contradicen la versión oficial defendida por la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, que el pasado miércoles en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros afirmó que no constaba en Moncloa estos traslados de inmigrantes desde Canarias. La titular de Hacienda insistió en que el Gobierno no tenía conocimiento de que se estuvieran produciendo traslados de personas "que no estén en condiciones regulares de poder hacerlo".

El SUP pide al Consejo de Transparencia la cifra de migrantes trasladados desde Canarias

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) se ha dirigido al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para conocer la cifra exacta de ciudadanos subsaharianos que están siendo trasladados desde Canarias a la Península "sin garantías jurídicas" ni conocimiento previo sobre su estado de salud en un contexto de restricciones por la crisis del Covid-19.

El SUP ha pedido amparo al Consejo de Transparencia un día después de solicitar una reunión urgente al ministro de Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá --que lamentó que levantaran "sospechas infundadas" sobre la llegada de pateras, aludiendo a la realización de pruebas PCR y a que esto puede alimentar un discurso xenófobo--, y solicitar al del Interior, Fernando Grande-Marlaska, un protocolo único para los agentes.

El sindicato se refiere a los traslados de migrantes desde Canarias a ciudades de las provincias de Granada, Málaga, Sevilla, Huelva, Alicante y Valencia sin que, según ellos, "se conozca ni su estado de salud ni las garantías jurídicas para permitir, en pleno estado de alarma, este movimiento en bloque de inmigrantes en situación irregular en nuestro país".

"Reclamamos conocer cuál es el número total de migrantes ilegales desplazados desde Canarias a la Península, en cuántos vuelos han llegado, cuál es la distribución en cada uno de ellos, sus nacionalidades, si en la organización de los mismos ha intervenido cualquier Administración, cuál es la autoridad gubernativa que ha autorizado la salida de esos ciudadanos en situación irregular y cómo se ha acreditado que las pruebas médicas de diagnóstico del Covid-19 se han aplicado debidamente para garantizar la seguridad sanitaria", apunta el SUP.

Dos de los inmigrantes trasladados a Valencia dan positivo por covid-19

Dos de los 16 que fueron detenidos el pasado puente en Valencia después de aterrizar procedentes de Las Palmas o Tenerife han dado positivo por covid-19. El resto de los arrestados se encuentra en cuarentena y han sido trasladados a Alicante. El jefe de Informativos de COPE Comunidad Valenciana, Vicente Ordaz, ha detallado en 'El Cascabel' de TRECE que existe enfado entra los efectivos de la Policía Nacional en la Comunidad Valenciana por esta situación: "Se supone que independientemente de cualquier situación, todas las personas que se suben a un avión tienen que hacerse una prueba. Los temores a un posible contagio, sobre todo por las situaciones en las que están teniendo que trabajar en estas últimas 48 horas es algo con lo que ni mucho menos se contaba en dependencias policiales".

Vídeo

De este grupo de 16 personas, los dos que han dado positivo por covid-19 serán ingresados en el hospital la Fe de Valencia y los otros catorce serán trasladados, para pasar la pertinente cuarentena, a la antigua Escuela de Enfermería del hospital valenciano.