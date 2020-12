Sergio Alonso, periodista: "Con los datos del INE, España es líder mundial en proporción de fallecidos"

Sergio Alonso, adjunto al director del diario 'La Razón', ha analizado en 'El Cascabel' con Antonio Jiménez y Susana Ollero por qué se ha producido un desvío en las cifras de fallecidos que aporta el Ministerio de Sanidad y las que ha contabilizado el INE. Para el periodista, este baile de cifras sanitarias que el ministro Illa ha calificado como pequeño, "no es tan menor y, además la explicación que ofrece el Gobierno es desde luego casi peor que la ocultación del dato que ha hecho. Lo que alega el Gobierno es que el INE ha contabilizado personas que han muerto con sospecha de covid, y por lo tanto, según el Gobierno no deben entrar en la estadística".

Sergio Alonso ha aclarado que "la OMS y el ECDC de Europa dicen que para contabilizar los casos de covid hay que tener en cuenta tanto los confirmados como los sospechosos porque en la primera ola no había test suficientes para poder certificar una defunción por covid. Por tanto, no es una diferencia de 5.225 muertes, que ya es dramática, estamos hablando de una diferencia real de 18.557 muertos con los criterios del INE".

Pero hay más. El periodista especializado en salud añade que "si cogemos una comparativa mundial, con los datos del Gobierno, España estaría en estos momentos en sexta posición en número de muertes por millón de habitantes, una cifra vergonzosa. Pero si contamos con las cifras del INE, que son las reales y verdaderas y que no la gestionan ni Ayuso, ni el Partido Popular, ni VOX, sino que es un organismo de contabilidad ligado a las administraciones públicas, pues con estas cifras, España sería líder mundial en número de muertes en proporción a su población. Lo cual describe perfectamente cuál ha sido la gestión del mismo señor que niega los datos del INE, y por tanto, trata de camuflar el número de muertes, es una gestión lamentable".

El adjunto al director del diario 'La Razón' considera que "si la falta de los datos hubiera sucedido una vez en estos 9 meses, podríamos entender que ha sido difícil contabilizar las muertes o que se han equivocado, pero ya es un cúmulo de mentiras en multitud de aspectos como las mascarillas, los criterios para avanzar de fase, la declaración del estado de alarma solo para Madrid, y por supuesto, el famoso tema del Comité de Expertos".

En este sentido, Sergio Alonso añade que "cuando hay una crisis de salud pública, lo más importante es la transparencia y la realidad de los datos, no se los está negando el PP ni la oposición, es el mismo Instituto Nacional de Estadística, los registradores civiles, las empresas funerarias… Son muchísimas fuentes que contabilizan como muertos a un grupo de personas que el Gobierno no quiere contabilizar".

Con respecto a otra de las polémicas que ha dejado la crisis de la covid-19 en España, el comité de expertos que asesoró al Gobierno en la primera ola, Sergio Alonso aclara que "el Ministerio de Sanidad trata de encubrir a ese equipo, no se sabe muy bien la razón, pero ya ha dado un paso y ha alegado a Transparencia que le va a preguntar a sus supuestos expertos si quieren que su nombre figure. Lo que van a hacer ahora es aferrarse a la ley de protección de datos. Ante una crisis de salud pública, cualquier manual te dice que para que la autoridad que dicta las órdenes tenga credibilidad, tiene que ser absolutamente transparente y decir la verdad, y esto no está ocurriendo desde el principio de la pandemia, el resultado lo estamos viendo, somos el país con mayor número de muertes en proporción a la población, por no hablar de las consecuencias económicas".