La soberanía del Sáhara Occidental, un conflicto que afecta a la diplomacia desde hace varias décadas

Donald Trump ha reconocido este jueves, a seis semanas de dejar la Casa Blanca, la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, a cambio del pleno establecimiento de las relaciones diplomáticas de Marruecos con Israel.

De esta manera, Marruecos se convierte en el cuarto país árabe que acuerda normalizar sus relaciones con el Estado judío. Trump toma esta decisión histórica antes de entregar el poder el próximo 20 de enero y todavía sin haber reconocido su derrota en las elecciones presidenciales del pasado mes de noviembre.

Another HISTORIC breakthrough today! Our two GREAT friends Israel and the Kingdom of Morocco have agreed to full diplomatic relations – a massive breakthrough for peace in the Middle East!