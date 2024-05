Baraja: "Ganar este partido no tiene premio final todavía"

Rubén Baraja, confirmó este sábado en la previa del encuentro ante el Alavés que Jaume Doménech será el titular en la portería ante la ausencia de Giorgi Mamardashvili y pidió a sus jugadores “transferir la necesidad y el hambre” por la séptima plaza al partido de este domingo. El entrenador resaltó que la titularidad de Jaume Doménech se debe a que "tiene la jerarquía de segundo portero, tiene experiencia" y dijo que hay que confiar en él "y en lo que pueda aportar" ante el Alavés.



Baraja afirmó que no tiene ”la sensación” de que el partido ante el Alavés sea una final, pero incidió en rueda de prensa en que trata de insistir mucho a los futbolistas ”en la exigencia de la camiseta y en lo que significa” el Valencia para intentar motivarles de cara a seguir escalando puestos en la clasificación. El técnico vallisoletano explicó que el Alavés partió del mismo punto de partida que el Valencia, como es salvarse, y "lo ha hecho de manera brillante" con un equipo que "juega bien al fútbol, que tiene buena contra y buen balón parado", por lo que pidió ser "aplicados" este domingo.



"Me importa más el hambre que sintamos y la necesidad de volver a ganar que lo que ocurra en el Bernabéu", dijo preguntado por si le gustaría que el Real Madrid ganara este sábado ante el Cádiz en el campo madrileño para que el Alavés sellara matemáticamente su permanencia. Asimismo, el entrenador del Valencia confirmó el regreso del delantero Roman Yaremchuk, que va "un pelín justo de trabajo", pero que estará de vuelta en la convocatoria, y la vuelta de Dimitri Foulquier, aunque explicó que sea o no titular el ucraniano, la estructura de su equipos es un 1-4-4-2 "independientemente de cada jugador".



Sobre si dará continuidad a Yarek tras su debut como titular en Liga como central, Baraja incidió en que "su proceso se ha ido acelerando" y que entrenarse con el primer equipo le hace adelantar pasos en su evolución, aunque comentó que cualquiera de los tres centrales, Yarek, Cenk o Mosquera, pueden jugar este domingo. "Es importante volver a ganar porque vienes de dos derrotas", apuntó Baraja, que señaló que el equipo no se puede "despistar" y tiene que hacer "las cosas bien ante un conjunto que viene de dos victorias" por lo que deben "traducir esa necesidad en ganas para ganar". Preguntado por los rumores de traspasos de varios jugadores, dijo que en el vestuario no pueden "estar pensando si uno se va aquí o allí a final de temporada" y sostuvo que no iba a "perder el tiempo en ese tipo de cosas" como tampoco deben hacerlo los jugadores.