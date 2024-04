¿Quién fue la reina Urraca? "¡Me sorprende que el feminismo no haya hecho bandera de esta mujer!"

Nunca es tarde para aprender cosas nuevas. Y más, si tienen que ver con nuestra historia y con quienes somos.

Isabel San Sebastián es periodista reconocida en nuestro país y también novelista. Obras como 'Astur', 'La peregrina', 'La visigoda', 'Las campanas de Santiago' o 'La Dueña' llevan su firma. Y ahora publica, de mano de Plaza y Janés, 'La temeraria', la historia de la reina doña Urraca: "Me topé con el personaje por casualidad. Confieso que había oído hablar vagamente de esta reina, era un personaje muy oscuro. Embarcada en la aventura de novelar la Reconquista me topé con la primera reina de pleno derecho que había habido en León, España y Europa". La periodista ha pasado por los micrófonos de Fin de Semana donde ha compartido la labor de documentación que ha desarrollado para elaborar el proyecto: "Me adentré en las crónicas de la época (...) empecé a leer lo que se contaba de ella... que era espantoso. A la pobre Urraca la historia la crucificó... pero de qué manera. ¡Eso sí que fue una crucifixión y no lo de ahora! Lo pasó canutas. Pero nunca se rindió".

Hija y sucesora de Alfonso VI de León, fue la heredera a la corona hasta el nacimiento de su medio hermano Sancho: "En León las mujeres podían reinar, no así en Aragón ni en la mayor parte de Europa. Pero el varón tenía primacía. Pero como en este caso no había varón porque el Infante Sancho murió en batalla... pues era ella".

Fue desposada con Alfonso I de Aragón, 'El Batallador', para unir las dos coronas y hacer frente a los Almorávides. "Alfonso se casó, no porque le gustara, sino para robarle el trono. Y ella no se dejó. Se pasó todo su reinado peleando para defender ese legado y su derecho a reinar. Es una mujer con una historia fascinante. ¡Y me sorprendió que el feminismo nunca haya hecho bandera de esta mujer!".

