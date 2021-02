Rosa Díez, en 'El Cascabel': "El PSOE se ha convertido en un partido sin control en el que manda un caudillo"

La fundadora de Unión Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, ha presentado 'La Demolición', su nuevo libro en el que analiza las decisiones que ha tomado en el último año el Gobierno que dirige Pedro Sánchez, a quien ha tachado de querer acabar con el sistema del 78 y de ser "lo más parecido a Trump en Europa".

Díez ha estado en 'El Cascabel' de TRECE para explicar más detalles de su nuevo libro: "Lo que trato de demostrar en el libro es que España tiene un Gobierno con una estrategia para pervertir el orden constitucional, para derogar el sistema democrático y que aprovecha la pandemia para que esa estrategia que aplicó Sánchez desde que llegó al Gobierno, haya cogido un ritmo mayor".

Rosa Díez analiza el Gobierno de Sánchez

La veterana política también ha analizado los puntos más críticos que rodean, a su juicio, el Gobierno de Sánchez e Iglesias: "Ninguno de los países de nuestro entorno ha suspendido la función de control al Gobierno en el parlamento, ninguno ha aprovechado la pandemia para gobernar sin ningún tipo de control democrático, ninguno ha tratado de aprovechar su estrategia para liquidar la Justicia, ninguno ha querido liquidar la separación de poderes. No ha habido ninguno que haya atacado a la Jefatura del Estado, ninguno que haya iniciado una caza de brujas y una persecución sin límites contra la libertad de expresión, de movimiento, de cátedra. Lo que constituye en esencia la democracia y el estado de derecho. Ningún país que haya tomado medidas extraordinarias ha aprovechado la circunstancia para mantener un poder cuasi absoluto como Sánchez. Todo esto no es casualidad, hay una estrategia de pervertir el sistema del 78 para gobernar sin contrapoder democrático. Es tan grave y destacable que he hecho el esfuerzo de demostrar que esto es lo que ocurre y hay que frenarlo".

En esta dirección, Rosa Díez ha analizado algunos puntos claves que rodean la estrategia de este Gobierno, sobre todo en el ámbito de la comunicación: "El lenguaje es un instrumento fundamental para pervertir la democracia. Si tienes a tu servicio desde el Gobierno un montón de medios de comunicación, conviertes las mentiras en verdades, si aplicas los principios de la propaganda que son los que ha hecho suyo este Gobierno en manos de un propagandista que ha diseñado Iván Redondo con un criterio publicista. Los medios de comunicación afines, la inmensa mayoría, repiten ese catálogo de mentiras y perversiones. Para el Gobierno, los que están en la cárcel condenados por el segundo gran delito que se puede cometer contra la democracia, son progresistas. Como todo lo que hace el Gobierno, incluido llevar a la ruina y al paro a millones de españoles y desprotegerles. Progresista es mentir sobre la pandemia, sus consecuencias, constituir una mesa entre la Generalitat y el Gobierno en la que se niega la soberanía nacional, una ley de educación para adoctrinar a los niños y expulsar la lengua común de la educación. Esa perversión aplicada con estrategia pervierte las instituciones y la democracia. Mi esfuerzo en este libro es explicar que no es casualidad, que es una estrategia con un objetivo contra el que hay que revelarse".

Rosa Díez: "Del PSOE echo en falta su existencia, ha muerto como partido"

En clave nacional, Rosa Díez ha hecho una comparación entre el PSOE de hace unas décadas y el de ahora mismo dirigido por Pedro Sánchez: "Del PSOE echo en falta su existencia. Ha muerto como partido, tiene las siglas, pero no es un partido progresista, no es un partido que defienda el interés general, no es un partido que defienda la unidad de verdad de la nación española. Ha dejado de ser un partido con contrapoderes democráticos internos. Lo que Sánchez ha aplicado al PSOE es lo que quiere aplicar en España. El PSOE se ha convertido en un partido asambleario sin control en el que manda un caudillo, lo mismo que Sánchez quiere hacer con España al suspender de facto el control parlamentario sobre las acciones del Gobierno. Echo en falta un PSOE con líneas rojas que no considere hombres de estado a los asesinos de casi 900 ciudadanos que no se han arrepentido de sus crímenes".

Por último ha defendido que la estrategia de este Gobierno hará que sea recordado como uno de los peores de la historia de nuestro país: "Tenemos al peor Gobierno de la democracia sin duda, no porque son unos incompetentes la mayor parte de los ministros como está demostrado, sino porque tienen una estrategia en contra del interés general y de España. En los grandes dramas, es cuando sale lo mejor de las personas y yo creo que los ciudadanos que ya hemos salido de dificultades, no podemos permitir que una generación de socialistas borrachos de ambición, sin prejuicios y sin límites tiren por la borda lo que construyeron generaciones de Españoles que se dedicaron a unir y construir la democracia".