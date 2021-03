Herrera: "Cs está en la UCI, al borde de la extremaunción, por la absurda ambición de fiarse de Sánchez"

Audio

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Hoy es 15 de marzo, hoy hace un año, era el primer día de un largo confinamiento que iba a durar hasta la segunda mitad del mes de junio. Había aparecido el día anterior Pedro Sánchez en televisión y decía dos semanas en casa para controlar este virus que, efectivamente, estaba desbordado. Todo lo desbordado que no supieron prever aquellos que tenía los datos y la información, que eran los que gestionaban la enfermedad en España, los que gestionan los recursos que podía tener un país para enfrentarse a un virus . Y creímos que iban a ser 15, sospechábamos que iban a ser más, nos volcamos en los aplausos en los balcones a las 20:00 horas porque seguramente era una forma también de nosotros quitarnos el miedo, pero escuchábamos la cuenta pavorosa de muertos que empezaba a producirse y la lucha sin cuartel de la gente de la sanidad española, a la que nunca agradeceremos suficiente todo el esfuerzo y el sacrificio que han realizado a lo largo de este año y que todavía tienen por delante, seguramente, porque esto no ha acabado.

La evolución de la pandemia ahora parece que se estanca en su bajada, en su caída. Sacan algunas universidades a reducir el famoso número de "r", que es el número de contagios que puede cada enfermo realizar, que parece que podría subir, es decir, algunos creen que estamos ante una cuarta ola de mucha menor incidencia. Ese factor lo rompe la vacuna, pero la vacuna no llega, con lo cual, solamente nos queda nuestro comportamiento y las medidas que las autoridades quieran, deban adoptar. Y las medidas a adoptar son restrictivas. Oigan, miren ustedes lo que está pasando en Italia o lo que me está pasando en Francia, que no está tan lejos.

Nosotros ayer vivimos un domingo de primavera, un domingo de Cuaresma, con normalidad. Es una situación envidiada en toda Europa. Pero si la Semana Santa no limitamos el número de contactos, veremos como no se limita el número de contagios. Contacto y contagio siguen estando íntimamente ligados. Veremos qué es lo que nos deparan los días. Hoy conoceremos por la tarde las cifras exactas del fin de semana, tendremos tiempo de recordar cómo fue aquel tiempo, cómo ha sido este año, cómo fueron aquellos meses que comenzaban un día como el de hoy hace exactamente un año porque mientras tanto en España hay otras cosas de las que hablar y que tienen que ver con el politiqueo.

EL FENÓMENO "MURCIA-HERZEGOVINA"

Saben que hay fines de semana que son pequeñas treguas y otros que son muy clarificadores. Bueno, pues este ha sido de los segundos. Era el viernes a mediodía y se clarificó lo de "Murcia Herzegovina". La expresión "Murcia Herzegovina" no es mía, es de Juan Carlos Aparicio, el que fuera ministro de Trabajo en el Gobierno de Aznar. Podíamos intuir el terremoto político que se iba a desatar en España cuando el miércoles este programa le revelaba de madrugada la operación que se iba a poner en marcha en Murcia para cambiar el gobierno, para poner al frente a Ciudadanos con el apoyo del PSOE.

Era una moción de censura inédita porque era parte del gobierno el que se daba a sí mismo una censura, parte del gobierno iba a cambiar a la parte gruesa de ese gobierno por otra parte gruesa. Pero, claro, ni de lejos esperábamos que la onda expansiva fuera tan fuerte, que llegara tan lejos, que tuviera tantas consecuencias. Murcia, efectivamente, se convirtió en "Murcia Herzegovina". Y el seísmo ha sido para el centro derecha lo que la guerra de los Balcanes para Europa.

¿Esto cómo empezó? Con un intento de Arrimadas y de Sánchez para acabar con el PP en Murcia y seguramente en Madrid y le digan lo que le digan, a ser posible en Castilla y León y si de paso cae Andalucía mejor que mejor. ¿Por qué? Porque el plan estaba preparado en La Moncloa. ¿Qué quería Sánchez? Utilizar Arrimadas, que ya había coqueteado bastante con él para deslomar cuatro gobiernos, quitar al PP de en medio, crearle una crisis que llevara a ser Vox el único beneficiado de ella y entonces, cuando estuviera ese partido en emergencia, el centro derecha absolutamente destrozado, él, con todo el poder territorial, no olvidemos eso, incluso hasta convocar elecciones si le convenía en el próximo octubre.

HERRERA, A AGUADO: "¿A QUIÉN TE REFIERES?"

Pero eso, amigo mío, terminó en realidad con Ciudadanos en la UCI, humillado, magullado y tumbado al borde de recibir la extremaunción. Y a lo mejor hoy Arrimadas salva el puesto si consigue convencer a sus críticos de que va a rectificar, frena la fuga de talentos, que ya ha empezado por ahí, pero habrá lecciones en Madrid. Y si el 4 de mayo se estrella en las urnas en la Comunidad de Madrid, adiós Inés y, a lo mejor, adiós Ciudadanos porque a lo mejor no consigue ni el 5%. Fracasó la moción de censura en Murcia porque los que se iban a ir, como algunos preveían, no se se acabaron de ir. Se han quedado donde estaban. Luego podrán venir todas las acusaciones de transfugismo y todas estas bobadas que están diciendo algunos. Luego podrá venir a decir el señor Aguado que... Publica un tweet que dice: "Controlan medios de comunicación, ponen y quitan tertulianos, alteran las encuestas para condicionar el estado de ánimo de la opinión pública. Son muy poderosos, no hay dudas, pero no podrán quitarte la capacidad de pensar por ti mismo de ser crítico y libre". Vale, muy bonito, pero ¿quién? ¿A quién te refieres? ¿Con el que ibas a pactar todo este maremoto, terremoto o tsunami político en España? ¿Por qué no das los nombres? Muy bonito subir tweets es una cosa muy de pensamiento moderno, ¿pero quién?

Miren, no se veía un error de cálculo de estas dimensiones desde que Fernando Simón dijo aquello de que en España tendríamos casos aislados y que, además, no hacía falta mascarillas, que lo dijo. Ciudadanos ha pasado en tres días de querer presidir Murcia a perder Murcia y a perder Madrid, a romperse internamente, a perder dirigentes y a quedarse, quizás, sin buena parte de sus votantes. Y todo por la absurda ambición de fiarse de Sánchez, con el que llevaban tiempo coqueteando, que si el Estado de Alarma, que si los presupuestos, que si Murcia, luego Madrid...

EL GOLPE DE AUDACIA DE DÍAZ AYUSO

Isabel Díaz Ayuso, con golpe de audacia, también de Teodoro García Egea, evitando la censura en Murcia y la otra convocando elecciones, que ahora el TSJ ha bendecido, ha logrado ese efecto adelantándose al intento de que sí Murcia iba a ser Herzegovina, Madrid fuese Kosovo. Y convocó eleciones él antes de que Arrimadas, Errejón, Sánchez la echarán porque Gabilondo no está en estas miserias. Es un tío bastante más serio. Y provocó la primera jugada sucia de todas las que Ayuso va a sufrir de aquí al 4 de mayo. Un intento barretero de evitar las urnas con mociones de censura sobrevenidas desmontadas por la justicia ya, probatorias de que querían echarla y ella se adelantó.

Que ciudadanos diga que esas elecciones son irresponsables y no están justificadas es tan absurdo como que llame tránsfugas a los tres suyos de Murcia que no van a apoyar la moción censura porque para tránsfuga la señora murciana que desde dentro del gobierno y con solo seis diputados ha estado dispuesta a presidir la comunidad con una fea operación preparada con nocturnidad y alevosía en Moncloa haciendo de tontos útiles, que es lo que han venido haciendo estos señores y señoras con Pedro Sánchez desde hace mucho tiempo. Y ahora saldrán las mareas, la blanca, la verde, la azul, arcoiris, la canela, ¿pero va a salir el PSOE a pedir el voto a los madrileños cuando desde Moncloa se quieren subir los impuestos a la gente de Madrid, encerrarlos en casa, aplicarles un 155 cada dos por tres? Ya veremos si el PP gana con rotundidad o no que no lo tiene fácil en Madrid. Ya veremos si absorbe a Ciudadanos, ya veremos qué reunificacion del centro derecho habrá comenzado o no.

Pero esto son una especie de Balcanes retóricos y todo lo que se ha desatado en esa Murcia Hercegovina va a terminar con caídos políticos, con heridos políticos, pero también es verdad que con una posibilidad cierta de reorganización del centro derecha que le puede permitir mejor contra el general Tito que manda de Moncloa con su bloque soviético maniobrar y obtener algún tipo de beneficio electoral. Atentos porque vienen curvas y nos vamos a entretener.