Arrimadas dará cabida en su núcleo duro a los críticos para cerrar filas en Ciudadanos

Ciudadanos atraviesa las horas más críticas desde su fundación y al borde casi de la desaparición. Su presidenta, Inés Arrimadas, va a reunir a la once de la mañana de este lunes a la Ejecutiva Nacional del partido. Lo hace después del fracaso sonoro en su intento de promover junto al PSOE una moción de censura contra el PP en Murcia.

También de ser desalojados del Gobierno de Madrid tras la convocatoria de elecciones anticipadas por parte de Isabel Díaz Ayuso. Dos episodios que, unidos al naufragio electoral en Cataluña, han hecho crecer de forma exponencial las críticas internas a la estrategia que está llevando a cabo la líder de la formación naranja.

Por si fuera poco, en las últimas horas también hemos conocido que el exsecretario de Organización de Ciudadanos, Fran Hervías, sumaba a las filas del PP, descontento con los últimos compases que estaba llevando a cabo su partido. Era uno de los pocos pesos pesados que quedaba de la época de Albert Rivera, con 15 años de militancia en el partido.

Arrimadas va a intentar un cierre de filas ante todas las críticas que está recibiendo después del fracaso estrepitoso de todos estos últimos movimientos y maniobras políticas. ¿Qué pretende con ello? Dar cabida a sus críticos en el Comité permanente y llevar a cabo una ampliación de la Ejecutiva del partido. Dar entrada a los descontentos, a primeros espadas que no estaban viendo con buenos ojos los pasos que daba Arrimadas. Nombres de barones territoriales como el de Begoña Villacís, Juan Marín o Toni Cantó, que habían pedido de forma pública que se celebrara este encuentro. Hasta entonces, la líder de la formación naranja no era partidaria a la presencia de dichos barones, pero abriría la puerta para evitar más críticas y que la situación fuera insostenible, si no lo es ya.

A pesar de toda la crisis que atraviesa el partido, la propia Arrimadas no tiene intención de dimitir. No está entre sus planes. Tampoco contemplaba que la moción de censura en Murcia no prosperara. Menos aún que Díaz Ayuso se adelantase a que eso no ocurriera también en la Comunidad de Madrid. Y, con de ese movimiento, acabó echando del ejecutivo regional a todos los consejeros de Ciudadanos. La líder del partido naranja es consciente del duro momento que vive Ciudadanos, que en un visto-no visto ha perdido dos de los cuatro gobiernos regionales en los que figuraban. Y cada vez que se celebran elecciones, ya sean generales o autonómicas, el descalabro va a peor.

Los cambios que tiene pensado realizar Arrimadas este lunes podrían ser suficientes para convencer a los órganos de dirección de Ciudadanos. Aun así, lo ven como un enjuague, un mero apaño para paliar la dramática situación que atraviesan, según nos aseguran fuentes del partido a la Cadena COPE.

Con esto, la líder de Ciudadanos quiere que se conforme el sector crítico con su gestión, que no es pequeño dentro de la formación naranja. A partir de las once arranca ese comité ejecutivo, en medio de lo que están siendo las horas más críticas del partido desde que comenzó su andadura en el mundo de la política.