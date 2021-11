Herrera: “Ese gusto que tiene el socialismo por instaurar impuestos, por saquear y sangrar al individuo"

Vídeo

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

Bueno, ¿cómo les va la vida? En este lunes 8 de noviembre del 2021 se recuperan un poco las temperaturas después de un fin de semana fresco en algunas partes de España. El día ha amanecido, de esos amaneceres de pincelada sutil y vaporosa como un cuadro deCarmen Laffón, la pintora más importante del siglo que falleció ayer en su Sanlúcar de Barrameda viendo como siempre la línea del coto tantas veces dibujada desde su casa de la Jara, con 87 años.

EL PSOE ENTRONIZA A JUAN ESPADAS

Bueno, pues miren vamos a ver ayer hubo reunión-meeting-encuentro-congreso del Partido Socialista Andaluz, fin de fiesta en una palabra, en Málaga para entronizar a Juan Espadas y para enterrar el susanismo. A Susana Díaz que entierren el susanismo le da igual, ella ya está en el Senado, con otras cosas, con las tertulias y ahora le toca a Juan Espadas. Juan Espadas parte con algún inconveniente, parte con una ventaja, es un tipo moderado que no suele decir tonterías, Puede hacer alguna, sí, porque quién no está exento de eso ¿verdad? Pero Juan no suele decir tonterías, pero tiene dos tiene dos inconvenientes para ser presidente de la Junta que no quiero decir yo que no pueda serlo. Uno, que es el candidato de Sánchez y; otro, que es el alcalde de Sevilla. De que las dos cosas deje de ser, ha no tardar demasiado depende también el éxito en su carrera hacia unas elecciones en las de Andalucía que pueden ser, en teoría son a finales del año que viene, pero pueden ser antes del año que viene si hay problemas o más o menos problemas en la Gobernación porque Vox quiere desmarcarse del PP, etc, etc. Bueno, pues seguramente.

Miren, Juan Espadas ha aceptado la tutela total de Sánchez y eso es como jugar a la ruleta rusa, de entrada; porque tiene que explicarle a los andaluces que hay que entender al gobierno cuando premia a los independentistas -los independentistas catalanes- en perjuicio económico de los andaluces. Y, también, cómo va explicarles Juan que es más prioritario negociar con Otegi y con Bildu que con Juanma Moreno y la Junta de Andalucía. Empezó la cosa bien, siendo candidato, acercamiento para que salieran adelante los presupuestos andaluces, tal vez con la excepción del PSOE, y afrontar este tiempo comprometido con una cierta unidad política. Y bueno, el acercamiento entre Moreno y Espadas se produjo -Ferraz ha llamado al orden- y también, hombre, se podía haber hecho un esfuerzo y aceptar algunas de las, alguna yo no digo todas porque había alguna descabellada, pero de las propuestas presupuestarias del PSOE. Pero eso no se ha producido, Sánchez da por enterrado el susanismo, Susana Díaz le ha entregado la cuchara y se va. Y hombre, mire, este nuevo PSOE andaluz lo marcan tres condiciones: es sanchista, muy sevillano y bastante susanista, todo bien.

MARÍA JESÚS MONTERO

Pero la estrella en este acto ¿quién fue? María Jesús Montero, que de la manera, de esa manera que retrata perfectamente a quien hace la propuesta y a quien la aplaude. Esta cosa inaudita de anunciar que vas a meter impuestos y ¿ponerte a aplaudir? Claro, hombre,si como todos eran alcaldes ahí pues seguramente estaban todos encantados. Eso es como la histérica deGreta Thunbergcuando fue a Naciones Unidas y se puso a insultar a todos los que habían allí y todos los que había allí, todos los delgados, aplaudiendo como bobos. Pues es que sois bobos. Si es que os merecéis impuestazos.

Audio

La nueva plusvalía va a permitir al contribuyente elegir entre dos fórmulas. Hombre, ¿qué es lo que va a corregir? El efecto más perverso de la anterior plusvalía, que era el abono de cantidades inmensas porque era un robo, era un saqueo ilegal sin tener en cuenta la inexistencia de ganancia a la compraventa. Pero bueno, sigue siendo un impuesto de justo. Muchos dicen, decimos, hombre si tú has comprado por tres y vendes por 10 el margen de esos 7, una pequeña parte para que el Ayuntamiento siga bueno… pero es que., de acuerdo. Pero eso es el mismo espíritu que Patrimonio o Sucesiones porque graba doblemente al contribuyente. En una compraventa se tributa el dinero recibido en el IRPF, la plusvalía es un recargo. Pero bueno, ella lo saca adelante ya lo tiene previsto.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Y luego todos estos, toda la bobería aplaudiendo, ¡qué bien!, ¡qué bien! Ese gusto que tiene el socialismo pon instaurar impuestos, por crearlos, por sangrar por saquear al individuo, que además aplauden como bobos. Ya saben ustedes, si es que como estos utilizan el cuento ese de que es que la presión fiscal es hasta 7 puntos inferior a la media de la Unión Europea, que es una cuenta que está mal hecha, lo que es inferior es el número de contribuyentes por el paro, la economía sumergida, todo eso. Es decir, el porcentaje de la recaudación en el PIB es menor que en Europa, pero los contribuyentes activos pagan más que casi nadie, más que casi nadie. Pero es que ya empezar a discutir esas cosas de buena mañana del lunes da muuuucha pereza.

LA ACUSACIÓN DE URKULLU A LA COMUNIDAD DE MADRID

Otras cosa que nos espera hoy es, cómo no pensar en que hay gente que biológicamente tiene la bolsa escrotal particularmente cuadrada, pero cuadrada, cuadrada. Y uno de ellos es el lendakari vasco Urkullu, que ha acusado, oigan es que esto es muy bueno, que ha acusado al Gobierno de la Comunidad de Madrid -a Díaz Ayuso y compañía- de dumping ilegal, bueno, de dumping fiscal. El dumping es una figura ilegal, lo que hace la Comunidad de Madrid bajando algunos impuestos está contemplado por la ley, pero Urkullu se apunta a eso de autonomía sí pero solo para mí; y luego, además de culpar al vecino de los vales propios. Es decir, unos tipos que tienen un concierto y un cupo, hombre no diré que medieval pero en fin, decimonónico, y un que de vez en cuando calculan como ellos quieren y en función de la influencia que tengan los votos del PNV, se limpian las manos. Ha habido veces que habido que hasta pagar por parte del Estado a la Comunidad Autónoma Vasca las vascongadas, por los servicios que el Estado presta en una comunidad donde se recauda el dinero por parte de ellos y se lo quedan ellos. Y ahora, la acusación es de dumping fiscal a la Comunidad de Madrid. Es de las mejores cosas que uno ha escuchado en muchísimo tiempo, ¡qué maravilla!.

BILBAO, 05/11/2021.-El lehendakari, Iñigo Urkullu, durante su intervención este viernes en el "Fórum Europa. Tribuna Euskadi". EFE/Miguel Toña.

MONCLOA CULPA A CAMPO DE LOS INDULTOS

Bueno y como hoy publica ABC algo de lo que hablaremos ahora en un momento, porque resulta que presidencia –Moncloa- culpa al exministro de Justicia Juan Carlos Campos de los indultos del procés. Ha pedido el ABC información sobre la necesidad de que se concediera los indultos y Moncloa dice que no tiene ninguna información, que esto fue una cosa del ministro Campo. Un informe oficial de Presidencia de Gobierno, informe oficial. Ministro Campo al que eyectaron en cuanto les hizo el trabajo sucio de sacar a los golpistas que no se arrepintieron y pidieron el indulto y que por supuesto afirmaron volverían a hacerlo en cualquier momento. Decididamente, la vergüenza se ha ido no de vacaciones, ha hecho la maleta y se ha mudado, ya ni siquiera vive en el Palacio de la Moncloa.

GRAF5085. MADRID, 06/07/2021.- El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, interviene en la clausura del Encuentro Internacional de Juristas, organizado por la World Jurist Association (WJA), este martes en la Casa de América. EFE/MariscalMariscal