Juan Carlos Campo, molesto con Sánchez por enseñarle la puerta tras hacer el "trabajo" de los indultos

A Juan Carlos Campo le molestó la forma en la que Pedro Sánchez dejó de contar con él. Se rumoreaba desde hace semanas su marcha tras hacer el “trabajo” de los indultos, y era consciente de ello, pero no se esperaba la rapidez. Y para colmo el Presidente del Gobierno no le ofreció nada a cambio, nos cuentan fuentes próximas. Eso también le molestó, cuentan a COPE. Pero Juan Carlos Campo es juez de carrera, aunque hace más de 20 años que se fue a la Administración y a la Política. Desde la Junta de Andalucía hasta el Consejo General del Poder Judicial, Secretario de Estado de Justicia en el gobierno de Zapatero y luego diputado por Cádiz hasta llegar a ser Ministro de Justicia en 2020.

Al ver que Sánchez no contaba con él para nada pidió volver a la carrera judicial al día siguiente de ser cesado. En su discurso de despedida Sánchez no existió, no le dedicó ni un segundo. Juan Carlos Campo solicitó al CGPJ su plaza en la Audiencia Nacional, plaza que tiene en la Sala de lo Penal desde 2019, aunque nunca se incorporó a ella. La ley da un plazo de diez días para que un juez pida reincorporarse y el exministro de Justicia ha sido rápido. Y una vez aceptada por la Comisión Permanente, es un mero trámite, tendrá veinte días para incorporarse. Y si no lo hace perderá su plaza. La plaza en cuestión la ejerce en estos momentos la magistrada María Teresa García Quesada.

Si finalmente se incorpora, la situación de Juan Carlos Campo no parece fácil. Ha sido político durante una veintena de años y hay decisiones que no han gustado a los jueces, aunque la relación personal de Campo con ellos es buena, y se lleva bien con los operadores jurídicos. Aunque a un ministro, y a un exministro, nunca le faltará las críticas y siempre habrá quejas.

Una vez dejado el cargo, un exministro puede tener una paga mensual durante el mismo tiempo que haya estado en el cargo, una paga máxima del 80 %, con un límite de dos años. Pero éste no es el caso de Juan Carlos Campo.