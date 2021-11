El calificativo de Herrera a María Jesús Montero por sus declaraciones sobre la nueva plusvalía municipal

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este lunes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por el congreso del PSOE andaluz y la aprobación del nuevo impuesto de plusvalía.

El comunicador arrancaba la mañana con ironía diciendo: "Esa angustia, ese miedo, ese temblor, esa incertidumbre que vivíamos sin el impuesto de plusvalías superada por la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero", y añadía, "eso sí, sin efecto retroactivo, para que no vayamos todos a reclamar lo que nos han robado", haciéndose énfasis en el concepto de robo.

Herrera ha apuntado que "es razonable que si ganas algo razonable con la venta de tu casa, una parte razonable contribuya a las arcas de los Ayuntamientos., A través de un mecanismo lícito, no uno ventajista como este". Y ha querido recalcar que "después de haber cobrado un impuesto ilegal durante años, deberían pedir perdón, todos, desde el que está más a la izquierda al que está más a la derecha, ya que lo incautado de forma inconstitucional incautado se queda".

El comunicador explicaba en que va a consistir la nueva normativa sobre el impuesto, en la que se descarta que alguien que venda a pérdidas tenga que pagar. "Ha tenido que venir el Constitucional para lograr esto. Si es por los políticos, usted seguiría pagando plusvalía, aunque no la tenga. Lo que pasa es que el TC no ha dicho que ahora, se pague lo que se robó", ha puntualizado, añadiendo que ahora se van a establecer dos opciones para que elija el ciudadano, es decir, "se trata de lo que ya había pero con el retoque justo para que no sea sangrante, como ha sido hasta ahora".

Durante el "festival del PSOE en Andalucía", calificado por el comunicador como la "desoralización", tuvieron lugar unas declaraciones de la Ministra de Hacienda respecto a la nueva legislación que va a regular las plusvalías. "De la manera más chabacana posible, Montero se vanagloria de volver a poner el impuesto", apuntaba Carlos Herrera.

"El estado ha estado atracando, no va a devolver el dinero, y todos estos bobos aplaudiendo. Os está diciendo, os hemos quitado el dinero de forma ilegal pero no os preocupéis que ya tengo el nuevo impuesto para seguir sacando dinero de esto. Su filosofía política es vivir de trincar el dinero de los demás. Cuando se acaba, no saben qué hacer", decía de manera tajante.









Chaves y Griñan, políticamente responsables pero dos personas honradas. Dos tipos estimables.