Audio

¿Cómo les va la vida? ¿Le sonríe este día 8 a las 8 de la mañana, 7 en Canarias? Un día que ya casi se acaba, pues 8 de la mañana, lo que se tiene que hacer tiene que hacerlo ya. Hay gente, me dicen yo no lo creo; pero esto es como el viejo maestro Victoriano Fernández Asís en aquellos años cuando tenía un ministro que decía “señor ministro dicen, yo no lo creo, que bla, bla bla, bla, bla…” Bueno, pues ahora ya os lo digo lo mismo que Victoriano, dicen, yo no lo creo, que todavía hay gente en la cama, me cuesta creerlo. Un país diligente como el nuestro, no, no…A las 8, hombre, que esté malito se entiende, que tenga el covid, que tenga fiebre que tenga… pero muy malito hay que estar para estar a las 8 de la mañana en la cama todavía, con la de cosas que tiene el día de hoy que viene cargado de noticias y detalles.

LA FISCAL GENERL DEL ESTADO CONGELA EL ARCHIVO DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE JUAN CARLOS I

Algún detalle adicional sobre la exclusiva que ayer adelantábamos en este programa, que tuvo su repercusión mediática, la Fiscalía Anticorrupción decreta el archivo de las investigaciones en torno a Juan Carlos I por lo de la isla de Jersey. Cada uno lo ha leído como ha querido, hay algunos ejercicios de filibusterismo en la en la prensa amiga del sanchismo que son de traca, pero bueno. La Fiscalía ha concluido que hubo gente que puso el dinero a disposición del joven Príncipe, luego Rey, pero que no consta que lo haya utilizado.

Audio

A partir de ahí, oiga, ¿qué podemos aportar a lo contado ayer? Pues, que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado lleva en posesión de ese borrador redactado por el fiscal jefe Alejandro Luzón, desde el 25 de enero. Es decir, la Fiscalía General del Estado lleva ya 15 días retrasando, sin que se conozca el motivo, el archivo oficial de las investigaciones que pesan sobre Juan Carlos I. El decreto sigue sin publicarse, ¿cuándo se hará? Pues, es aquello de hermano lobo, ¿se acuerdan ustedes?, bueno, eso ya tiene que tener una edad para lo del hermano lobo. ¿Cuándo se hará público? Pues, sólo lo sabe Dolores ‘Damiana’, la orden para que el decreto se firme depende de la fiscal general del Estado y lo mismo ocurre con otras dos investigaciones en torno a Juan Carlos.

MASCARILLAS POR ENSIONES

Miren, hoy hay Consejo de Ministros y hoy decidirán lo contrario de lo que hicieron decidir al Congreso hace una semana. Hace una semana estos mismos cuentistas decidieron que se aprobara un decreto metido a calzador y a martillazos en otro decreto a cuenta de la subida de algunas pensiones para que todos lleváramos mascarilla en la calle. Y, ahora, al cabo de una semana, al cabo de una semana, han decidido que tiene que volver la revolución de las sonrisas, esa especie de, ese regreso permanentemente a lo cursi en la que viven todos estos por turistas. Así que, el jueves ya no hará falta mascarilla a no ser que haya… Yo les aconsejo, si van ustedes por la calle Preciados en Madrid o en la Puerta del Ángel de Barcelona o van por la calle Sierpes de Sevilla y está abarrotada de gente, no está de más llevar la mascarilla, no está de más, si quiere se la puede quitar.

NUEVA SUBIDA DEL SMI

Y a todo esto, ¿qué más? Pues a todo esto está remoloneando súper chuli, súper Yoli, Yolanda Díaz, la vicepresidenta que no descansa ¿eh? con tal de mejorar nuestro nivel de vida, en una vez aprobada la reforma laboral en el ‘batetazo’ del pasado jueves apretar las tuercas a la patronal y, ¿cómo le aprieta esta ministra, que no se abrasó de milagro el pasado jueves, las tuerca? Pues, verán ustedes, proponiendo una subida, nueva subida hasta los 1.000 € el salario mínimo interprofesional. Los empresarios vuelven a decir lo mismo: si me subes el impuesto de trabajo, que son las cotizaciones, y me subes una y otra vez el salario mínimo, para trabajadores menos cualificados, los que lo van a pasar peor van a ser los trabajadores menos cualificados que van a perder el empleo. Porque pequeñas y medianas empresas, que son la inmensa mayoría en España, y que todos estos chulísimos no conocen porque no han trabajado en su vida en una empresa, no van a poder hacer frente a todo el gasto laboral que supone contratar a una persona.

Miren, subir el salario mínimo sin tener en cuenta la situación real de la economía, hombre es verdad que mejora levemente el salario de un trabajador en activo que además lo necesita porque con una inflación del 6 % ya me explicarán, pero reduce los puestos de trabajo disponibles, frena la creación de empleo. Que oiga, aquí todo el empleo, la inmensa mayoría del empleo que se está creando es empleo público, el sector privado aún está a 90.000 puestos de los que había antes de la pandemia. Solo la abundancia, genera mejores retribuciones; pero hacerlo por decreto, la abundancia no nace por decreto, hacerlo sin tener en cuenta la situación de las empresas es… pues es una manera de subir impuestos para financiar la Seguridad Social, porque cuando sube el salario mínimo también suben los costes laborales. Mejor que hablar de subida de salarios hablemos de subida de impuestos, que es de lo que se trata.

Y luego, la reforma fiscal que se va a venir encima, que por mucho que lo nieguen acabará pagándolo la clase media trabajadora. Hay una buena parte de trabajadores en España que creen que como suban a los ricos y a las empresas eléctricas, ellos van a dejar de pagar lo que ya van a pagar los demás y eso es mentira. Ustedes van a seguir pagando lo mismo y si me apuran, al final, serán los paganos de todo esto. Pero, claro, como es tan bonito decir vamos a subirle impuestos a los ricos, los ricos, vamos a ver los ricos cogen la puerta y se van, porque son ricos y pueden hacerlo, usted y yo no podemos y, será a los que pillen.

LA VOTACIÓN DE MERITXELL, EL CIS DE TEZANOS...: ASÍ SE LAS GASTA EL GOBIERNO

Pero no se preocupen porque ahí estará el CIS de Tezanos para decir que todo eso es maravilloso. Porque ya saben que la última del CIS, la última intoxicación del CIS, es la de decir que PSOE y Unidas Podemos pueden ganar las elecciones, están al alza, y si gobierna Mañueco -el del Partido Popular- sería solo gracias a la extrema derecha, ese el mensaje. Esa es la intoxicación, esa es la motivación, que al fin al cabo es una motivación de voto para los suyos.

Son como las votaciones de Meritxell, los informes del CIS, lo que necesite el patrón, cueste lo que cueste. Es que para entender quién es Sánchez siempre hay que abrir un poco el foco, ver cada escena como la parte del todo.

El jueves pasado hago trampas en el Congreso para adulterar una votación, para que me salga lo que yo quiero. Y, el lunes por la mañana saco al centro de intoxicaciones sanchistas para que digan que Sánchez va primero en Castilla y León y, lo mismo por la tarde pues comparezco para anunciar a 5 días de votar, con dinero que no es mío, que voy a gastarme 1.000.000.000 de euros ajenos en ayudar al sector agroalimentario, básicamente en Castilla y León. Pues ahora, júntenlo todo y les sale su sanchidad en estado puro; es él el y nada más que él.

De todo ello, lo más grave es lo de Meritxell y ayer se confirmó lo que este programa ya les dijo a ustedes el mismol viernes: que Batet entre miraditas con Sánchez, adulteró la votación de la reforma laboral saltándose todas las normas vigentes para aprovechar un voto telemático equivocado, que nunca debió computarse sin más, porque las normas son muy claras al respecto. Pero, ya saben ustedes, aquí de lo que se trata es de no es lo que parece. Ya saben ustedes, Tezanos el ‘CIS-jordania’ este y ‘Meritxell Pucherete’; pero sí que es lo que parece, claro que es lo que parece, esto es un chavismo light, jejej.. sanchismo. Bueno, más o menos ya sabes ustedes, por ahí andan las cosas.