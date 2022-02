El Gobierno propone subir el salario mínimo a 1.000 euros con carácter retroactivo al 1 enero

El Ministerio de Trabajo ha propuesto a los agentes sociales subir el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 1.000 euros brutos mensuales en catorce pagas y con efectos desde el pasado 1 de enero.



En rueda de prensa tras la reunión mantenida con los agentes sociales, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha evitado concretar cifras en un proceso de diálogo que sigue abierto aunque ha expresado su deseo de alcanzar esos 1.000 euros, que supondrían una subida de 35 euros a los actuales 965 euros.



"¿A mí qué me gustaría? Tener un salario mínimo de 1.000 euros. Esto es lo que vamos a trabajar (...) pero voy a escuchar hasta el miércoles todas las posiciones y ojalá seamos capaces de llegar a puntos de encuentro", ha señalado Díaz.



Fuentes de CCOO y UGT han asegurado, sin embargo, que la propuesta del Gobierno en la mesa de esta mañana ha sido una subida de 31 euros, hasta los 996 euros brutos mensuales en 14 pagas, y han reiterado que el objetivo de los sindicatos es alcanzar los 1.000 euros.



Se trata de subidas en la franja intermedia de las recomendaciones del comité de expertos, en cuyo informe se contemplan tres escenarios para 2022 con incrementos del SMI a 989 euros mensuales (24 euros más), a 996 euros (31 euros más) o a 1.005 euros (40 euros más).



Díaz ha señalado que subir el SMI, una medida que beneficia a 2 millones de trabajadores, es "una de las mejores herramientas para avanzar en la igualdad" y ha reiterado su confianza en el diálogo social.



"No voy a desvelar nunca nada", ha subrayado Díaz que ha apuntado que los "sindicatos quieren más y los empresarios quieren menos (...) y yo hago equilibrio entre todas las partes".



El Gobierno volverá a reunirse con patronal y sindicatos el próximo miércoles en aras de cerrar la cifra de incremento que irá "con prontitud" al Consejo de Ministros.



Desde CCOO habían señalado, en declaraciones remitidas a los medios, que el Gobierno ha planteado "situarse en la parte media del informe de expertos, en 996 euros" y que la petición del sindicato pasa por llegar a los 1.000 euros.



"El miércoles con acuerdo o sin acuerdo, las negociaciones quedarán concluidas", han apuntado desde CCOO.



UGT también ha coincidido en señalar que la propuesta está en la banda intermedia, en esos "996, 997 euros" y han reclamado también llegar a los 1.000 euros.



"El miércoles debería ser el punto y final de estas reuniones y que la subida sea con carácter retroactivo", han apuntado desde UGT.



La CEOE ha evitado hacer valoraciones, mientras que fuentes de la patronal catalana Foment del Treball han avanzado que "no sería el momento" de incrementar el salario mínimo, aunque han aclarado que todavía debe definir una postura conjunta sobre ese asunto con la CEOE, organización a la que pertenece.



La CEOE se descolgó del acuerdo alcanzado en septiembre de 2021 entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos UGT y CCOO para subir el salario mínimo interprofesional desde el 1 de septiembre 15 euros mensuales.