Gordillo, exfiscal de la AN, sobre el archivo de la investigación al emérito: "La trascendencia es enorme"

Ignacio Gordillo es exfiscal de la Audiencia Nacional y ha pasado por 'TRECE Al Día' para valorar una de las noticias más importantes de lo que llevamos de año. Desde 'Herrera en COPE' se ha adelantado que finalmente la Fiscalía archivará la investigación sobre la supuesta cuenta del Rey Juan Carlos en Jersey. Ha sido el propio Carlos Herrera el que ha desvelado los argumentos del fiscal jefe Anticorrupción, el cual considera que no existe indicio alguno contra el Rey emérito.

La opinión del exfical Gordillo en TRECE

El experimentado jurista ha destacado en TRECE que "la trascendencia de este escrito es enorme porque cierra muchos años de investigación de las posibles responsabilidades penales del emérito en España. No hay derecho con lo que ha pasado con el rey emérito. No estaba investigado, ni estaba en presencia judicial, ni en actuaciones penales", ha destacado.

"En esta resolución es importante señalar la regulación que hizo el rey emérito. No se habla de la cuota fiscal que no llega ni al mínimo. No hay pruebas ni indicios", ha remarcado un Gordillo que se siente satisfecho por la exclusiva revelada por Carlos Herrera en COPE.

Finalmente, ha querido destacar que, según su parecer "es injusto este trato", recibido por el emérito y ha añadido que "nadie se merece esto". Para Ignacio Gordillo, exfiscal de la Audiencia Nacional, la noticia adelantada en 'Herrera en COPE' supone sin lugar a dudas "una buena noticia", aunque avisa: "Hemos actuado con lentitud".