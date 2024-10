Juan Lobato condena el comportamiento de Errejón tras las acusaciones de acoso sexual: "Esto no acaba aquí"

El caso Íñigo Errejón tiene su epicentro en Madrid, por lo que Juan Lobato también quiso dar su opinión sobre los motivos por los que el exportavoz parlamentario entrega su acta en el Congreso tras las acusaciones de acoso sexual. El Secretario General del PSOE en la Comunidad de Madrid habló claro en El Cascabel de TRECE y señaló que "esto no acaba aquí".

"La verdad, que es absolutamente lamentable, es un episodio muy triste y demuestra que siempre hay que estar en plena atención frente a la violencia machista, porque esto no va Antonio ni de izquierda, de derecha ni de clases sociales, esto es absolutamente estructural", analizó Juan Lobato.

El Secretario General del PSOE en la Comunidad de Madrid apuntó "que sepan que esto no acaba aquí, que tengan bien claro todas las mujeres víctimas de violencia machista que esto se convierte en denuncias, en procedimientos judiciales y esto es un país serio que funciona y que los hechos tienen consecuencias".

"Por lo tanto, yo espero que esto acabe en un procedimiento penal, en una denuncia", expone el Secretario General del PSOE en la Comunidad de Madrid, animando "a las mujeres y a cualquiera que tenga conocimiento" a denunciar: "Tiene que haber denuncias".

Por las mujeres

Porque Juan Lobato cree que "lo peor de todo es que mujeres, que nos estén escuchando, que pueden esta situación similar, vean que sí, que bueno, hay una renuncia de un diputado…": "No oiga, no, la renuncia de un diputado no, un procedimiento penal, las responsabilidades políticas, por un lado, por supuesto, pero responsabilidades penales primero".

EFE La ministra Vivienda, Isabel Rodríguez y el portavoz de Sumar Íñigo Errejón (i), durante la sesión de control al Gobierno que este miércoles se celebra en el Congreso

El socialista remarca que España "es un país serio, un país de derecho con fiscales jueces que tienen que exigir responsabilidades penales": "Espero que sí se confirma esto, que tenemos la información que tenemos de hoy, pero si de verdad ha habido hecho delictivo, esto tiene que convertirse en denuncias y en condenas".

El comunicado

Sobre el comunicado de Íñigo Errejón, Juan Lobato señala que le parece "un bochorno": "Lo que más me ha molestado es esta referencia de que como llevo 10 años en política… Yo también llevo 10 años en política en mi municipio sin cobrar un duro, me levanto a las 7:15 con mis tres hijos, les doy de desayunar, preparo la mochila, les llevó al colegio y esto no me supone ninguna alteración emocional que me haga tener tentaciones".

"Es que me parece una falta de respeto, lo digo en serio, a quienes nos dedicamos a la política, como cualquier otro oficio con pasión, con ilusión, con ganas de, en una etapa concreta de nuestra vida, echar una mano y esto no puede servirle como excusa a nadie para tratar de defenderse de actitudes tan lamentables", expone el socialista.