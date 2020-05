España cumple 60 días de estado de alarma marcados por las continuas contradicciones del Gobierno

Este miércoles 13 de mayo se cumplen 60 días desde que entrara en vigor el estado de alarma en nuestro país. Desde aquella comparecencia de Sánchez en Moncloa, alertando a la sociedad de lo importante que era quedarse en casa para evitar la propagación del virus, han pasado muchas que han afectado de lleno a diferentes ámbitos de la sociedad y también a puntos estratégicos de nuestra sociedad como es la economía y el empleo.

El Ejecutivo socialista tomaba el mando único de la crisis, y con el estado de alarma ya en vigor los españoles han estado muy atentos desde sus casas a los pasos que Moncloa daba en esta 'guerra contra el virus'. En este sentido, las comparecencias diarias en el Palacio de la Moncloa alertaban de que la situación se iba a ir empeorando con el paso de los días, y así fue: alcanzo trágicas cifras de fallecidos y contagiados en las primeras semanas en nuestro país.

La "nueva realidad" en España

Pero durante estos días, España no solo ha estado atenta al número de fallecidos y contagiados, sino también a las medidas sanitarias y económicas que el Ejecutivo de Sánchez han ido tomando, algunas de estas decisiones incluso han provocado que el propio Pedro Sánchez o otros miembros de su Ejecutivo tuvieran que salir a dar explicaciones o a rectificar las medidas.

Han sido varias las ocasiones en las que la palabra "equivocación" se ha pronunciado desde el atril de Moncloa. Incluso el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido que existía la opción de equivocarse con alguna de las medidas tomadas, pero que "esas equivocaciones servirían también para aprender". También, en esta dirección, el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, tuvo que pedir perdón a los niños españoles por algunas de las medidas tomadas por el Consejo de Ministros. Es por tanto que las rectificaciones han marcado, en cierta medida, la agenda del Gobierno durante estos dos meses de estado de alarma en todo el territorio español, generando una sensación de improvisación y dudas de cara a la opinión pública.

El debate sobre la gestión del Gobierno de la crisis

Este camino para intentar controlar la pandemia en nuestro país ha sido una etapa marcada por contradicciones. En varias ocasiones, las decisiones del Gobierno han chocado de frente con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, incluso antes del decreto que imponía el estado de alarma en nuestro país. En primer lugar se han producido importantes dudas relacionadas con el sistema que empleaba el Gobierno para la identificación de nuevos casos, un protocolo que ha ido cambiando en varias ocasiones durante el avance de la pandemia.

De acuerdo con el último estudio hecho por por la OMS, España estaría ya en fase de ralentización. Pero echando la vista atrás siguen sonando las voces que exigen al Gobierno que revise su falta de previsión y la respuesta tardía, ya que mientras el virus se propaga con mucha intensidad en China e Italia, el director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, no consideraba que España estuviera en peligro y que solo había riesgo de detectar algún caso aislado. Por ejemplo en China, Wuhan cerró u tomó medidas muy estrictas cuando había algo más de 500 casos en la ciudad. En nuestro país con el mismo número se permitieron manifestaciones multitudinarias y también grandes eventos musicales y deportivos.

Las contradicciones más sonadas del Gobierno

Durante estas semanas hemos podido ver cómo el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha tenido que salir al paso en Moncloa de ciertas cuestiones que provocaban confusión entre los ciudadanos. Uno de los casos que más trascendencia tuvo al comienzo de esta crisis fue la compra de los "test fraudulentos", así ha denominado el caso Pablo Casado, comprados a China: 50.000 kits rápidos comprados una empresa sin licencia y cuyas pruebas no contaban con la suficiente sensibilidad como para detectar si una persona estaba infectada por el Covid-19.

Otras de las principales contradicciones está relacionada de forma directa con el concepto de 'mando único', autoproclamado por el Gobierno y que ha provocado ciertas situaciones de tensión con algún gobierno autonómico. Entre ellos el de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, y que tuvo que comprar material sanitario a través de la administración regional. En este sentido, algunas comunidades autónomas tuvieron que dejar de lado el mando único de Moncloa para poder gestionar la crisis de forma independiente en sus territorios.

Esta intención de acopiar material por parte del Gobierno de España provocó una auténtica situación de desbordamiento en el Ejecutivo, generando retraso y errores en la adquisición de material. Es por esto que el Gobierno tuvo que rectificar y hacer un concurso de personal para encontrar a profesionales "más preparados".

El verdadero impacto de la pandemia en España

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, avisó de que la tasa de mortalidad del nuevo coronavirus, cuya enfermedad se conoce como Covid-19, es “10 veces superior” a la de la gripe. “La propagación global del virus ha saturado a los sistemas sanitarios, ha alterado a la economía mundial y ha provocado una paralización social de forma generalizada”, ha dicho Adhanom.

Esta advertencia de la OMS contradice las afirmaciones del Gobierno a principios de marzo cuando el director del Centro de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, aseguraba que la cifra de contagiados no sería muy alta y porque coronavirus no era “excesivamente transmisible” y asemejaba el Covid-19 a una “simple gripe”. A finales del pasado mes de enero, Simón aseguraba que la letalidad de esta enfermedad no era “excesiva” y la situaba en el 2 por ciento de los casos, mientras que la gripe común tiene una de entre el 5 y el 9 por ciento en los casos graves.

La rectificación de Iglesias a María Jesús Montero

Pero una de las rectificaciones que más repercusión ha tenido en la mesa del Consejo de Ministros fue la que Pablo Iglesias hizo en relación a las medidas tomadas por el Gobierno para facilitar el paseo de los niños a partir del 27 de abril. Esta medida provocó mucho revuelo en las filas del Gobierno. Todo comenzó con la intervención de la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, asegurando que los niños solamente podrían ir con sus padres a hacer gestiones ha pillado por sorpresa a los ministros de Podemos, que entendían que era la comisión técnica de esta tarde la que debía concretar los detalles de las salidas de los menores.

El vicepresidente segundo del Gobierno consideró "de sentido común" la rectificación del Ejecutivo en la medida que afecta a los niños, que finalmente podrían salir a pasear y no solo acompañar a sus padres al banco, las farmacias o el supermercado.

"Niñas y niños deben poder salir a la calle para respirar al aire libre, con paseos cortos y controlados", publicaba Iglesias en la red social Twitter mientras el ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunciaba la rectificación del Gobierno.

Las dudas sobre el número de tests realizados

La cadena estadounidense CNN acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de haber mentido al citar un 'ranking' mundial sobre la realización de test de detección del coronavirus. Según su información, la supuesta clasificación de la Universidad Johns Hopkins, en los que según Sánchez, España figuraba en el quinto puesto, "parecen no existir".

En este sentido, Iglesias comentaba que había faltado comunicación entre los miembros del Gobierno y que existía el riesgo de más equivocaciones en el futuro: "Es evidente que no comunicamos bien. Y cuando uno no se explica bien, tiene que ponerse a trabajar. Eso fue lo que hicimos a partir de esa misma tarde del martes. Con toda la humildad, se han cometido errores y se seguirán cometiendo".

La CNN ha desmentido al presidente del Gobierno respecto a un supuesto 'ranking' mundial de test de detección del coronavirus, al que se refirió Pedro Sánchez para situar a España en el quinto puesto.

La cadena estadounidense ha solicitado "pruebas" sobre la existencia de ese 'ranking', pero asegura no haber recibido respuesta por parte del Ministerio de Sanidad español ni del líder del Ejecutivo.

Ante la ausencia de respuestas por parte del Gobierno español, la CNN se dirigió a la Universidad Johns Hopkins que les trasladaron que "no podían localizar tal informe" sobre la realización de test de detección del coronavirus por países.

Sánchez reconoce posibles errores futuros

El pasado 22 de abril, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asumió que se producirán nuevas rectificaciones en las decisiones que tome su Ejecutivo en los próximos meses, cuando se lleve a cabo una relajación gradual de las restricciones a los desplazamientos y la actividad económica y comercial en función de cómo vaya evolucionando la epidemia.

Sánchez defendió que no se interprete esos pasos atrás como "un fracaso" sino como una rectificación "en positivo" que se explicará simplemente por la conveniencia de "escalar" las restricciones en aquellos lugares donde se constante que se han relajado las medidas de manera precipitada. Una forma de operar que el líder del PP, Pablo Casado, ha pretendido ridiculizar caricaturizándola como la característica "yenka" de este Gobierno: un pasito para adelante, otro para atrás.