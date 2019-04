Herrera: "Con Sánchez, las administraciones se van a llevar en impuestos más dinero aún de lo que ganas"

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

En algunos lugares de España despunta el día. Empieza a parecer la luz con esta cosa del cambio de hora. En otros, depende. En Baleares ha amanecido ya hace un buen rato. Aquí en la parte más del oeste peninsular, no digamos ya las islas más occidentales Canarias, bueno... Empieza a asomar un día, que es el 2 de abril del 2019, siendo las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Un día inestable. Un día en el que veremos entre hoy o mañana cómo bajan las temperaturas y la primavera nos enseña ese lado...

La primavera tiene dos lados, dos caras, y una de las caras es esta inestable de algún pellizco de repente, de algunas lluvias inesperadas, en otro momento torrenciales, localmente significadas, que va muy bien siempre que no sean de granizo, como cayeron ayer en Almería, por ejemplo, y en parte de Murcia.

Bueno, pues damas y caballeros, esta mañana les venimos advirtiendo, para que luego a ustedes no les sorprenda, que hoy arranca la Campaña de la Renta. Es decir, usted puede ir alegremente a Hacienda a que hagan la declaración o enviarla por el Internet, por teléfono, no con papel. Ya no se hace con papel. Se hace... Bueno, su asesor fiscal se lo dirá directamente, la gente de Hacienda que le hace a usted la declaración. Todo el mundo encantado.

Ya le digo que se prepare, se lo vengo diciendo a lo largo de la mañana, que se prepare para el año que viene, que los impuestos van a ser mayores. Anda, ¿y eso cómo lo sabe usted? Hombre, vamos a ver, si gana Pedro Sánchez las elecciones, que la cosa parece que va por ahí, prepárense porque el año que viene hay navajazo fiscal. Si los impuestos ya están muy altos. Si ya los dejó Montoro muy altos. Si Montoro ha sido, de verdad, nos ha metido la mano en la cartera de una manera... Esta gente del PP cuando se pone socialdemócrata... Menudas. Ya. Ya.

Bueno, pues este los va a subir más. Y, además, no haga caso cuando dice que los va a subir solamente a los muy ricos. Para este los muy ricos son los que ganan más de 100.000 euros al año. No, no. Los va subir al 49%, si no al 50, que más los tramos autonómicos correspondientes, se pone en que... Y luego sumas todos los demás impuestos, el Estado, la administración... Las administraciones se llevan más dinero de lo que tú ganas. De lo que ganas, ellos se llevan más dinero que tú. Bueno, pues prepárense para la subida de impuestos que a estos les da igual, aunque subir impuestos fastidie el crecimiento, empobrezca a los ciudadanos, no sea rentable en tiempos no de urgencia. No de la urgencia del 11% del déficit cuando encuentra el PP el gobierno después de que se vaya Rodríguez Zapatero, si no en tiempos más o menos normales. Incluso en tiempos en los que nos podemos estar inclinando hacia una recesión económica como dicen todos los indicadores.

Empobrece, claro que empobrece. Y luego está la recesión económica que va a llevar, ya sabe, que va a encontrarse con un gobierno que lo que quiere es gastarse dinero, gastarse el dinero de ustedes en riego electoral ahora mismo. Y luego, ya vendrá alguien que ajustará, como pasó cuando no cumplíamos criterios de Maastricht en 1996 o como pasó cuando Rodríguez Zapatero se fue y Pedro Solbes, luego Elena Salgado, dejando esto como un erial. Literalmente como un auténtico erial. Siempre vendrá otro que intentará ajustar las cuentas y, entonces, nosotros le diremos que es antisocial y que como ha pasado ahora mismo con la polémica por las pensiones.

¿Qué polémicas es esa? Bueno, pues uno de los que forma parte de la lista de Casado, que es el economista Daniel Lacalle, que es un economista bastante brillante, por cierto, dice: “Oiga, miren, para que las pensiones salgan adelante, lo que tiene que haber es empleo. Empleo de calidad, además. Pero más empleo. Más gente pagando, más gente cotizando, es más tranquilidad para cubrir las pensiones que hay que cubrir, a las que cada día se incorporan más personas que, además, no se mueren porque nos ha dado por no morirnos”.

Bueno, pues si no tienes más empleo y no haces políticas que sirvan para aumentar el empleo, no hay dinero. Y entonces es cuando vienen los recortes del 10, del 20, del 30 o del 40. Tenía que haber añadido, como hizo Rodríguez Zapatero cuando congeló las pensiones. Y dice el Partido Socialista, experto en embarrar el campo y en mentir, aunque estos no le dicen la verdad ni al médico, aunque les convenga: “El PP quiere bajar del 40% las pensiones”.

Bueno, ya tenemos el lío hecho, etcétera, etcétera, y para qué queremos más. Esto son cosas de las campañas. Campañas en las que habría que pedirle más explicaciones, no ya por las prisas sociales que ha provocado chapuzas en varias cosas: en el índice del precio del alquiler que el Gobierno ha sido incapaz de fijarlo o esto de las ayudas de subsidio a los parados de larga duración, etcétera, etcétera etcétera. No, no, si no por las palabras de Iceta, que sigue por ahí dando vueltas, y sobre las que dicen, incluso, el vicepresidente de la Generalidad, el señor Aragonés que, efectivamente, eso es lo que Sánchez habló con ellos. Así que a Iceta en todo caso se le ha escapado lo que piensa Sánchez. Eso de 65% y dentro de 15 años o 10 años ya haremos el referéndum. Es normal que Sánchez no haya puesto el grito en el cielo porque en realidad él está de acuerdo con que la solución de Cataluña pase por un referéndum, que es lo que habría que recordarle a Sánchez cada minuto. Cada minuto de su campaña.

Y luego, por otra parte, vean ustedes que historia sórdida, terrible la de dos niños secuestrados por su madre, llamada María Sevilla, que, además, era supuestamente una experta en infancia que presidía un chiringuito de estos llamado... Una asociación, Infancia Libre, pero de infancia libre... Tenía secuestrados a los hijos, encerrados en una casa de los horrores en Cuenca.

Esta mujer le quitó al padre el hijo con acusaciones falsas de abusos. La justicia tragó, se lo dio a está desequilibrada y esta la ha tenido cerca de un año oculto sin ir a la escuela, sin sacarlo de las habitaciones, por la noche le daban una vuelta a lo mejor. Si es que hasta la hermana empezó a olisquear a la policía cuando llegó, como si fuera un perro.

Bueno, pues esta es con la que contaba Podemos para hacerle informes, para reclamar más protección a los menores que sufren agresiones sexuales. Vaya la asesora de Podemos, María Sevilla.

Y, oiga, en ese año ni la justicia ni nadie se dio cuenta que retirarle la custodia, que el padre era injusto por unas acusaciones falsas de una desequilibrada como esta. Individua a la que por fin han rescatado al niño y se lo han dado al padre, claro. A ver lo que dura ahora. A ver qué se inventa esta tipa. Toda era mentira.

Esta era de las que... Escribe muy bien hoy Álvaro Martínez en 'ABC', esta combatía el maltrato infantil y daba lecciones de cómo tratar a los niños hasta en ruedas de prensa y donde intuía sufrimiento, pues aparecía. Pues, por ejemplo, en el caso de Juana Rivas, como dice Álvaro, que es la penúltima bandera del feminismo que finalmente, con la inestimable ayuda envenenada que le prestó Paqui, la activista, ha resultado condenada a 5 años de cárcel por sustracción de los menores. Por cierto, como dice Álvaro, dicen que Paqui sigue dando clases de Igualdad de Género en la Universidad de Granada. Estas son las cosas.