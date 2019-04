Herrera a las 8, martes 2 de abril

Tiempo de lectura: 1



En algunos lugares de España despunta el día. Empieza a parecer la luz con esta cosa del cambio de hora. En otros, depende. En Baleares ha amanecido ya hace un buen rato. Aquí en la parte más del oeste peninsular, no digamos ya las islas más occidentales Canarias, bueno... Empieza a asomar un día, que es el 2 de abril del 2019, siendo las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Un día inestable. Un día en el que veremos entre hoy o mañana cómo bajan las temperaturas y la primavera nos enseña ese lado...

La primavera tiene dos lados, dos caras, y una de las caras es esta inestable de algún pellizco de repente, de algunas lluvias inesperadas, en otro momento torrenciales, localmente significadas, que va muy bien siempre que no sean de granizo, como cayeron ayer en Almería, por ejemplo, y en parte de Murcia.

Bueno, pues damas y caballeros, esta mañana les venimos advirtiendo, para que luego a ustedes no les sorprenda, que hoy arranca la Campaña de la Renta. Es decir, usted puede ir alegremente a Hacienda a que hagan la declaración o enviarla por el Internet, por teléfono, no con papel. Ya no se hace con papel. Se hace... Bueno, su asesor fiscal se lo dirá directamente, la gente de Hacienda que le hace a usted la declaración. Todo el mundo encantado.