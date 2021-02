Herrera: "Bárcenas es un condenado en firme por corrupción y hará todo lo que le interese para defenderse"

Audio

Señores, señoras, me alegro, ¡buenos días!

Bienvenidos al jueves 4 de febrero, un día con pocos cambios en el tiempo. ¿Usted se acuerda del tiempo que hizo ayer o tiene memoria de pez? Si se acuerda, pues más o menos en el día de hoy. Y hágase a la idea de hoy es un día en el que la opinión pública deja un poco de lado la pandemia, pone el foco en varias polémicas de trasfondo político como casi todas: una tiene que ver con nombres propios, el del señor Luis Bárcenas; otras con episodios chusco curiosos, como el de la niñera de Podemos; otros tienen que ver con el Consejo de Estado y el informe que el Gobierno ha manejado y ha ocultado en un cajón, qué dirá ese informe, acerca del famoso decreto de protocolo de utilización de los tantos y tantos millones de euros que van a llegar a España desde Europa.

Esas son algunas de las cosas de hoy, un día en el que, si quiren que les diga, la pandemia se reduce a guarismos. Se entiende muy bien cuando decimos 565 fallecidos. Seguramente sería más interesante si explicáramos el perfil de esos fallecidos: gente más mayor, más joven, de por aquí, de por allá, de un sexo, de otro, pero bueno, de momento 565 fallecidos, bastantes más que hace justo una semana.

Pero también es cierto que baja la incidencia acumulada, aunque hoy han subido los contagios, siguen bajando respecto a la semana pasada, y los hospitales también están dando más altas que experimentando ingresos. Eso no quiere decir que el personal sanitario esté pasando lo que no está escrito y acumulen un cansancio, una fatiga que es realmente sorprendente, pero ahí siguen trabajando y esperando que, efectivamente, las vacunas sirvan para amortiguar esa presencia de seres humanos afectados de covid en los hospitales.

Parece que hay un pronóstico del Gobierno, vamos a recibir cuatro millones de vacunas en febrero que luego en marzo serán en total 6,7. Eso es para tres millones y medio de personas, tampoco es para mucho más, pero tres millones y medio que si se selecciona aquel sector que mayores personas ingresan en el capítulo de los muertos, de 500 muertos pasamos a 50. Esa es la estrategia de la vacunación. Hoy hablaremos con Juan García Arriaza, que es el responsable de la vacuna española que se encuentra más avanzada.

LAS ACUSACIONES DE BÁRCENAS SOBRE RAJOY

¿De lo otro qué quieren que les diga? De lo otro ahí están las elecciones catalanas. Hoy el CIS de Tezanos va a hacer una cosa exprés a ver si auxilia a Salvador Illa. De la misma manera que se infló el globo sin tener muy bien cerrada la espita, ahora se desinfla. El problema de las elecciones catalanas está en que de las 80 mil personas que deben estar en los colegios electorales trabajando en las mesas, 20 mil que ya han presentado alegaciones para no ir y que como les de al resto de los 80 mil por no presentarse a la mitad, las elecciones no sirven de nada. Vamos a ver cómo evoluciona en esta última semana, quedan10 días para las elecciones catalanas.

Bueno, Bárcenas... Ayer se filtró un escrito de Bárcenas dirigido a la Fiscalía Anticorrupción en el que básicamente se reitera en acusaciones al PP que él ya había pronunciado en varias ocasiones, que vinculan adjudicaciones de obra pública a determinadas empresas a cambio de ayuda económica al partido y que, además, involucran a Rajoy porque dice Bárcenas que Rajoy lo sabía.

Son las mismas cosas que le contó al juez Ruz hace ocho años y que si la justicia ha investigado, no han llevado a que conviertan a Rajoy en un implicado en este jucio. Comparecerá de testigo. Tampoco es una casualidad que se filtre esa declaración el mismo día que el Gobierno se someta al primer control parlamentario en 50 días. Y eleva la sensación clara de que se nombró a una exministra como fiscal general del Estado precisamente para hacer trabajos así.

Pero bueno, Bárcenas no deja de ser un condenado en firme por corrupción y hará todo aquello que le interese para su defensa, especialmente ahora que se enfrenta desde este lunes a un nuevo juicio político. Sus condenas y la de su esposa, que también está en prisión, lo que demuestran es un enriquecimiento personal enorme. Y el de su partido está por demostrarse y hasta ahora ninguna sentencia lo ha documentado. Ahora, también es más que legítimo preguntarse si el PP se lucró de una trama de financiación, que es difícil de creer que su tesorero fuera el único beneficiario de su corrupción.

Aquellos hechos politicamente fueron derimidos con una moción de censura, con dos elecciones generales y ahora pretender que el actual PP es responsable equivale a extender la responsabilidad de los ERE al PSOE de Sánchez. Cada uno tiene la suya. Las causas generales eternas ciertamente no son presentables nunca.

SÁNCHEZ OCULTA EL INFORME DEL CONSEJO DE ESTADO

Y luego el asunto del Consejo de Estado y los fondos europeos es otro de los asuntos del día importantes porque el Gobierno escondió el informe del Consejo de Estado sobre el procedimiento de gestión de los fondos europeos y aprobó por decreto la fórmula para repartir 150 millones de “leuros” sin dar información al mismísimo Congreso de los Diputados. Son informes no vinculantes, pero con gran autoridad.

Además, una cosa es no hacerles caso y otra esconderlos que puede ser una ilegalidad además porque es hurtar información del expediente. Lo que sí es seguro es una cosa: el informe es un trabajo de 96 páginas que seguramente ya se filtrará antes o después. Pone en duda el procedimiento de uso de los 150 mil millones. Y si hay dudas al respecto, esto eleva todavía sospechas al máximo. ¿Por qué Sánchez no quiere que se conozca la opinión de una institución pública de prestigio como es el Consejo de Estado?

Y de la niñera de Podemos ya le hemos contado varias cosas. Esta jefe de gabinete del Ministerio de Igualdad que utlizan como niñera o esta niñera que utilizan como jefe de gabinete. Bueno, miren, de acuerdo, es un asunto menor, pero son pequeños asuntos menores que hacen asuntos mayores. La última de Podemos la ha puesto en práctica una diputada llamada Isabel Franco, de estas cansino reivindicar de de Al-Ándalus como paraíso de las tolerancias y los irsutos y malvados castellanos, leoneses que llegaron a Andalucía a la reconquista. Escúchenla porque no tiene desperdicio

Vamos a ver, analfabeta, invasiones claro. Y la del moro Muza también en el 711 fue una invasión. Invasión constantemente. A ti te quisiera ver yo con el burca puesto. El califato de Córdoba tuvo un gran esplendor cuando en otros sitios estaban partiendo piedras, pero si tú quieres hablar de los almorávides o de Almanzor como ejemplo de tolerancia y coexistencia y pacificación es que aparte de no tener ni idea, es que sois un absoluto escombro, analfabetos, pero es tan maravilloso escucharos.