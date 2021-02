España dobla la cifra de fallecidos por coronavirus desde que Sánchez anunció que se había vencido al virus

España arranca la primera semana de febrero en su plena lucha contra el coronavirus. Aunque los últimos datos facilitados por el Ministerio de Sanidad reflejan una tendencia descendente en la incidencia acumulada, este miércoles nuestro país ha seguido superando los 800 casos por cada 100.000 habitantes, lo cual nos sitúa en situación de gravedad extrema.

Lo que más preocupa ahora es la presión hospitalaria así como los ingresos en la Unidad de Cuidados Intensivos. La situación sigue siendo crítica especialmente en una decena de territorios, donde han comenzado a enviar enfermos a la sanidad privada para evitar el colapso de sus centros sanitarios. Ocho comunidades, además de Melilla, superan el 40 % de ocupación con pacientes infectados, lo cual deja entrever la situación la realidad en la que estamos inmersos.

Los datos de los fallecidos tampoco llevan al optimismo. Esta semana España ha superado, según el Ministerio de Sanidad, la cifra de 60.000 bajas, un dato que siempre ha generado cierta polémica, ya que organismos nacionales como el Instituto Nacional de Estadística (INE) así como el Instituto Carlos III han elevado esta cifra desde que hay registros.

El 10 de junio Sánchez daba "vencido" al virus

Este contexto ha hecho que los principales dirigentes políticos pidan a la ciudadanía hacer un ejercicio de responsabilidad. Una realidad que choca con la que nos presentaba Pedro Sánchez cuando España daba comienzo a la desescalada.

Nos tenemos que remontar, precisamente, hasta el 10 de junio de 2020 para poder escuchar una de las intervenciones más polémicas que ha pronunciado el presidente del Gobierno desde el inicio de la pandemia.Aquel día, con una incidencia acumulada media de 10,66 casos cada 100.000 habitantes y una cifra de fallecidos que no superaba los 28.000 fallecidos, Sánchez daba por vencido al virus en nuestro país y pedía al resto de los grupos luchar por la reconstrucción del país. Sin vetos.

"Hemos vencido al virus", afirmaba Sánchez al líder de la oposición, Pablo Casado, en una de sus respuestas al presidente del PP, con la que intentaba justificar lo acertada que había sido aplicar el estado de alarma. "No lo estoy diciendo yo, lo están diciendo estudios científicos independientes: como consecuencia de ese confinamiento, se han salvado 450.000 vidas. Hemos perdido la vida de más de 27.000 compatriotas, pero hemos salvado la vida de 450.000 personas", argumentaba el líder del Ejecutivo.

Desde entonces hasta hoy, sin embargo, los titulares de los medios de comunicación precisamente no han sustentado el optimismo de Sánchez.Los datos han sido claros. El diagnóstico de Sánchez en aquella sesión de control queda en papel mojado cuando desde el momento en el que nuestro país ha vivido dos o hasta tres nuevas olas de coronavirus.

España ha doblado el número de fallecidos

El dato que mejor refleja el impacto que ha llegado a tener el virus en nuestro país desde esas polémicas palabras es la cifra de fallecidos. El 22 de junio caía el estado de alarma que había permitido al Ejecutivo poder decretar el confinamiento domiciliario en el país y se daba paso a lo que desde Moncloa se denominó "cogobernanza" con las comunidades autónomas. En esa misma fecha los fallecidos de nuestro país superaban ligeramente los 28.000 fallecidos, una cifra que este miércoles alcanza los 60.370.

Una cifra que supone que en todo este periodo nuestro país haya registrado 32.046 nuevas defunciones, lo que ha supuesto, por un lado, doblar la cifra de fallecidos que el ministerio de Sanidad registraba en aquella fecha y haber registrado, por otro lado, 3.772 muertos más que en la primera ola. Para los próximos meses, las expectativas son inciertas.

Aunque la incidencia acumulada se esté frenando, los expertos en coronavirus siempre nos han recordado que los ingresos en UCI y fallecidos se incrementa en los siguientes días, lo que previsiblemente en las próximas semanas vamos a ver cómo el número de fallecidos sigue subiendo.

La única solución posible que ayude a frenar los demoledores datos que presenta nuestro país es que se siga vacunando. El lento proceso que lleva nuestro país en esta materia hace peligrar las expectativas que tiene Moncloa, que prevé que para verano el 70% de la población española esté ya vacunada. Este miércoles hemos conocido que España recibirá al menos 6,7 millones de dosis de vacunas hasta marzo de las farmacéuticas Pfizer, Moderna y de AstraZeneca, las tres que hasta el momento han recibido el visto bueno de la Agencia del Medicamento Europea.

A la espera está saber si la vacuna de AstraZeneca y Oxford se podrá aplicar a los mayores de 65 años, después de que varios países hayan anunciado que no la aplicarán para este rano de edad, ya que su efectividad parece no estar del todo demostrada. De momento España no ha tomado una decisión en este sentido, ya que solo ha decidido no aplicársela a los mayores de 80 años.

Todo esto sucede en medio del aviso que ha hecho el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC), quien ha advertido que relajar antes de tiempo las medidas de prevención puede tener consecuencias. Por ello, la nueva ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha pedido a las comunidades seguir endureciendo e intensificando sus restricciones, aunque de momento ella, al igual que lo había hecho el anterior titular del ministerio, Salvador Illa, ha descartado endurecer el estado de alarma. Eso es lo que al menos dicen ahora.