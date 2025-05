Un obispo de Perú explica cómo fue trabajar mano a mano junto al Papa León XIV: "Es dialogante pero será muy tajante”

Publicado el 11 may 2025, 10:39 - Actualizado 11 may 2025, 10:41

Continuamos conociendo más datos y más información sobre la vida del cardenal Robert Francis Prevost antes de convertirse en el nuevo Papa León XIV, y en 'Fin de Semana de COPE' con Cristina López hemos tenido oportunidad de hablar con alguien que trabajó mano a mano con el cardenal estadounidense durante los años que pasó en el Perú, primero como misionero y después como obispo de la pequeña diócesis de Chilclayo.

Monseñor Ángel Francisco Simón Piorno fue obispo en Chachapoyas durante 4 años, otros 12 en Cajamarca y 18 en Chimbote, ha pasado por tanto muchísimo tiempo en el Perú y en su largo recorrido de este episcopado, en algunos años coincidió justamente con el que por aquel entonces era el obispo de Chiclayo. Hemos aprovechado la oportunidad para conocer lo que sintió cuando conoció la noticia de que la Iglesia ya tenía un nuevo sucesor de Pedro y que esa silla la ocuparía León XIV.

El Papa León XIV durante su paso por la diócesis de Chiclayo

"Le tenía un gran afecto y hubo elecciones en la Conferencia Episcopal y yo era partidario, a pesar de que era extranjero, de que se convirtiera en presidente, era nacionalizado peruano lo propuse y me secundaron varios obispos pero un obispo se opuso a ello, algo a lo que Monseñor Robert añadió que aunque tuviera mayoría absoluta, nunca ostentaría ese cargo", apuntaba nuestro invitado.

Además, el obispo emérito de Chimbote ha elogiado su conocimiento de lenguas: inglés, portugués, francés, italiano, español: "A los 21 años me fui al Perú. En ese sentido, pocos obispos conocen al Perú como lo he conocido yo. He sido toda mi vida presidente de una de las comisiones, concretamente he sido durante 18 años presidente de la Comisión del Clero y eso me permitió conocer propiamente todas las jurisdicciones del Perú", añadía.

Siempre me revisaba las cartas para que todo fuera correctamente, era un experto en Derecho Canónico" Mons. Ángel Francisco Simón Piorno, obispo emérito de Chimbote

Durante aquellos años, salieron a la luz varios casos de abusos en el seno de algunas diócesis en el país latino y fue en esos momentos cuando ambos sacerdotes tuvieron que trabajar juntos frente a ello: "Él él me asesoraba. Cuando yo escribía a Roma a la Congregación para la Doctrina de la Fe, siempre me revisaba las cartas para que todo fuera correctamente, era un experto en Derecho Canónico.

Primera bendición 'Urbi et Orbi' de León XIV tras ser elegido Papa

EL NOMBRE DE 'LEÓN XIV' INDICA QUE ES CONSCIENTE DE LOS PROBLEMAS SOCIALES DEL MUNDO

"Es un hombre muy dialogante: habla poco y escucha mucho. Cuando toma las decisiones es tajante, las fundamenta muy bien y yo espero que sea un gran pontífice. Creo que seguirá al Papa Francisco en algunas decisiones pero tomará las suyas propias en muchas otras cuestiones. Que haya elegido el nombre de Léon XIV, nos quiere decir que ha tomado mucha conciencia de los problemas sociales que hay en el mundo", finalizaba el obispo emérito de Chimbote, Mons. Ángel Francisco Simón Piorno.