Carlos Carrizosa, en 'El Cascabel': "El PSOE necesita un teatrillo para hacer creer que se lleva mal con ERC"

Carlos Carrizosa, candidato de Ciudadanos en las elecciones catalanas del próximo 14 de febrero, ha estado presente este miércoles en 'El Cascabel' de TRECE, donde ha analizado las principales claves de su programa y también los aspectos más llamativos del tablero político en Cataluña y también a nivel nacional.

Uno de los primeros asuntos a los que se ha referido es a la relación futura entre el PSC y ERC después de la cita electoral: "Siguen fingiendo porque el PSOE necesita escenificar un teatrillo para hacer creer a los votantes constitucionalistas que se llevan muy mal con ERC. La realidad es que han pactado ya y vamos a tener un tripartito a menos que los constitucionalistas voten masivamente otras opciones, como la de Ciudadanos, para evitar que el PSOE cumpla su pretensión del tripartito con ERC".

"Necesitamos que la Generalitat asegure la votación"

El candidato de la formación naranja también ha hablado de la participación, que estará marcada en gran medida por la realidad epidemiológica: "Tememos dos casos que provoquen abstención. La desafección hacia la política bastante generalizada y a veces comprensible al ver que los partidos se dedican a hacer política con la pandemia o a no gestionar la difícil situación económica de muchos colectivos como hosteleros y comerciantes que han sido arrojados a los pies de los caballos tanto por el Gobierno como por la Generalitat. Es muy importante que los ciudadanos voten para elegir representantes que sí se ocupen de sus problemas. También está el miedo a votar y necesitamos que la Generalitat garantice la indemnidad de las personas en las mesas y que acudan a votar".

También se ha referido a la movilización del independentismo para esta cita con las urnas: "El electorado independentista se ha creído mucho a los líderes separatistas y les han decepcionado y frustrado. Espero que en este momento con el independentismo dividido y decepcionado por las mentiras, aproveche el constitucionalismo y se movilice porque somos más. Si todos nos movilizamos puede haber una sorpresa. Es responsabilidad nuestra reclamar el cambio en Cataluña, vamos a una etapa de convivencia y reconstrucción económica. El procés hay que pararlo, Ciudadanos tenemos la marca de que jamás nos hemos arrugado ante el separatismo, jamás hemos pactado con ellos ni pactaremos, pero el historial del PSOE es todo lo contrario, se ponen de perfil y pactan con ellos".

�� "Espero que en este momento, con el independentismo dividido y decepcionado por las mentiras, aprovechemos el constitucionalismo y nos movilicemos porque somos más".



"Vamos a poner por encima de todo el hacer un cambio en la política catalana"

En cuanto a los posibles pactos, Carrizosa se ha comprometido a negociar posibles pactos siempre que provoquen un cambio en la política catalana: "Vamos a poner por encima de todo el hacer un cambio en la política catalana. Mi objetivo en política siempre ha sido que haya un gobierno constitucionalista, si ha de ser con el PSOE, será. En Andalucía hicimos pacto con Partido Popular y desalojamos a Susana Díaz que llevaba 40 años de corrupción socialista en la Junta. Queremos desalojar de la Generalitat a los nacionalistas que quieren romper España. Pactaríamos con el PSOE, y espero que el PP y Vox dejen de estar en el rincón de los enfadados y propicien el cambio. Es lo que espero de estos partidos. El movimiento se demuestra andando".

También ha subrayado que su posición de centro puede ser clave para movilizar al votante indeciso: "No somos amigos de las etiquetas, somos un partido de centro liberal. Este electorado no está tan movilizado como los extremos. Ese votante seguramente está en esa bolsa del 34% de indecisos, es al que apelamos. No podemos seguir en Cataluña cuatro años más así. Cuando ganamos en 2017, ninguna encuesta nos decía que ganábamos, siempre sacamos más que lo que dicen las encuestas y debemos convencer a los ciudadanos".

Por último se ha referido a cómo está viviendo esta campaña, marcada por la pandemia: "Está siendo una campaña extraña, nunca habíamos hecho una similar. Tomamos la decisión de no hacer actos multitudinarios por la salud de los ciudadanos. Nuestra campaña es telemática y como máximo una pequeña comitiva acude a poblaciones respetando todas las medidas de seguridad. Es un misterio esto que sucede en Cataluña de los presos que obtienen el tercer grado el mismo día que empezaba la campaña. Personas que ahora prodigan abrazos y hacen mítines con gente. Esto es responsabilidad de la Generalitat, pero también es delación absoluta del Gobierno de Pedro Sánchez.