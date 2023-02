Herrera: "En 12 años no se venderán diésel, gasolina o híbridos, ¿quién va a comprar un coche de aquí a 2035?"

Vídeo

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Es miércoles, es 15 de febrero. Es un día informativamente interesante, pero sobre todo también invita a la perplejidad porque comienzan ahora los 21 días más inexplicables de la política española. Si los estrategas del PSOE calcularon en algún momento que podrían arrebatarle a Podemos el apoyo de Esquerra y de Bildu en su pugna por la ley del 'sí es sí', ayer salieron de su ensoñación. El llamado bloque de investidura se mantiene unidos sólidamente en torno a Podemos.

Ayer ese grupito frenó en el Congreso el calendario de los socialistas para sacar adelante su reforma de la Ley del 'sí es sí' y lo deja a tres semanas vista, al 7 de marzo. La primera reflexión que hay que hacer es que es manifiesta, estomagante e inexplicable ante las rebajas generalizadas de condenas a los violadores. Para ellos arreglar esto no es urgente, como lo era cambiar el código penal o entrar a uña de caballo en el Constitucional, pero lo de los violadores no.

Echenique hablaba ayer del calvario probatorio que supuestamente pasan a las mujeres que denuncian agresiones sexuales. No tiene sentido del decoro ninguno. Es mentira que vayan a evitar que las mujeres tengan que responder a las preguntas sobre los detalles de una agresión, eso nunca se va a poder evitar porque en un juicio hay que probar los hechos por los que se acusa a alguien.

Nadie se escandaliza por el calvario que están pasando las mujeres agredidas y violadas al saber que a su agresor le han rebajado la condena en dos o tres años, ahí desaparece la sensibilidad de toda esta izquierda hipócrita.

La noticia ayer también tenía una indudable lectura política, revolcón para Patxi López, portavoz parlamentario del PSOE, incapaz de frenar la maniobra de sus socios parlamentarios que han llevado el debate de la reforma de la ley a la semana del 8 de marzo para presionar con feministas de la calle, también al gobierno. Revolcón para Félix Bolaños, también para las relaciones con las Cortes que esta semana lleva dos. Anteayer el Supremo convertía en papel mojado su reforma de la malversación para beneficiar a los líderes del proces y ayer sus socios parlamentarios se les revelan. La reforma de la ley, si sale adelante, será más tarde y la cuenta de violadores beneficiados seguirá subiendo.

Alguien podría decir que retrasar una semana el debate de la ley es un detalle menor, pero es un detalle de gran significado político, es un aviso a Sánchez del coste de romper con Podemos, a pesar del deterioro de la marca, de su caída en las encuestas, Podemos sigue siendo argamasa de la mayoría del gobierno, de alguna manera el proyecto político de Pablo Iglesias se mantiene en esa alianza, sin la cual Sánchez no puede ni imaginarse seguir en Moncloa.

Lo de ayer demuestra que si Esquerra y Bildu tienen que elegir entre PSOE y Podemos, eligen a Podemos. Y en esta lucha de la ley del 'sí es sí', han conseguido otro objetivo político, liquidar la imagen de Yolanda Díaz como supuesta líder de toda la galaxia de la izquierda radical.

Subida del SMI

Ayer la ministra compareció para anunciar la subida del salario mínimo a 1080 euros. Hemos hablado durante los últimos días de este asunto de las consecuencias de la decisión, pero nunca llegamos a incluir en esas consecuencias la que ayer señaló la ministra, va a mejorar la salud mental de los jóvenes. Mira Yolanda, con que mejore la tuya ya no conformamos. La CEPYME advirtió esta semana que entre los empleos que se han dejado de crear y los que han desaparecido, el impacto negativo de las subidas aprobadas es de más de 250.000 empleos.

Pasa algo parecido con la congelación de los alquileres, eso se justifica para proteger a los inquilinos, pero deja en la más absoluta indefensión a quien busca un piso para alquilar, quien ya tiene un contrato de alquiler, tiene la renta casi congelada, pero quien busca piso está mucho peor que antes porque hay menos pisos o más caros. El casero te pide una cantidad de garantías. Conclusión menos parque de alquiler.

Salario mínimo, el que lo percibe va a notar una subida, el que recibe el salario se beneficia de esa subida, pero el joven que está en paro, que no tiene formación, la empleada o el empleado de limpieza, cualquier trabajador de una pyme que no puede afrontar la subida, se van a ver perjudicados, se irán a la economía sumergida o directamente al paro.

Adiós a los coches diésel y gasolina

El lobby eléctrico este de la Unión Europea ha decidido que a partir del 2035, es decir, quedan 12 años nada más, en Europa no se pueda comprar ningún coche de diesel, gasolina o híbrido. Con lo cual, ¿quién se va a comprar un coche de aquí hasta el 2035?

¿Dónde van a cargar esos coches? ¿Cuánto dura una batería de un coche eléctrico? ¿Cuántos minerales hacen falta para fabricar baterías para coches? ¿Quién va a comprar un coche nuevo a partir de ahora hasta el 35? ¿Hay cargadores para todos? ¿Hay coches suficientes para todos? ¿Sueldos capaces de comprar esos coches? ¿Qué impacto va a tener eso en la industria del automóvil español o europeo?