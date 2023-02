La Moncloa enmudece tras desbaratar Podemos, ERC y Bildu su intento de acelerar la reforma de la ley del solo sí es sí. La tramitación arrancará finalmente el 7 de marzo, víspera del Día de la Mujer. En el PSOE admiten su incertidumbre sobre el futuro y dejan la pelota en el Congreso.

El escenario está cada vez más envenenado para Pedro Sánchez. Queda temporalmente lejos el recorrido en las Cortes y la reforma dará muchas vueltas. De entrada, la toma en consideración el 7 de marzo en puertas del Día de la Mujer. Era pretensión del PSOE eludir tal coincidencia. "Nada bueno puede salir de ahí", admiten. Después, hallar una salida con el bloque de la investidura hasta alcanzar la aprobación definitiva.

El desgaste de la alarma social se agranda día a día. La reacción de la siempre activa Moncloa para machacar mensajes ha sido discreta tras estrellarse en su propósito de acelerar el paso, por no decir inexistente, con la excusa de que las conversaciones descansan en los grupos y no en el seno del Gobierno como reclama Igualdad. En el PSOE trasladan la sensación de estar en un punto de no retorno en la coalición.

Entre el deseo y el ruido

La ministra de Justicia ha considerado "deseable" llegar a un acuerdo con Podemos para reformar la Ley de Garantías de Libertad Sexual. Pilar Llop reconoce que "somos socios en el Gobierno" y puso en valor "que haya acuerdos en cuestiones tan importantes como es el blindaje de los derechos de la libertad y seguridad de las víctimas". En este sentido, ha reconocido que en estos momentos se están cruzando documentos en relación con la reforma, aunque ha puntualizado una vez más que los acuerdos tendrán que ser entre las fuerzas políticas.

Yolanda Díaz ha pedido discreción en las negociaciones sobre la reforma. "Sé muy bien que cuando se quiere llegar a un acuerdo conviene tener cierta discreción, calma y serenidad. Sin ruido se trabaja muchísimo mejor. Lo dice una ministra que ha tenido en sus manos 14 acuerdos complejísimos", remarcó. Así también ha llamado a cuidar la coalición de Gobierno.