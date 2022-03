DIRECTO | Rusia va a recrudecer sus ataques con la toma de Odesa como objetivo prioritario

17:12 | Zelenski: "Siento el dolor como todos vosotros. Por eso, tenemos miedo a que les pase algo a nuestra gente cercana. Perder el sitio donde vivimos".

17:07 | Zelenski: "Tengo miedo por la vida de mi familia, pero como presidente no tengo derecho a estar asustado ".

16:30 | Macron ha lanzado un claro mensaje a los ciudadanos franceses: "En el futuro cercano, el precio de llenar el depósito, pagar la calefacción y el precio de algunos productos probablemente aumente todavía más".

16:00 | Rusia va a recrudecer sus ataques a Ucrania a no ser que se acepten sus condiciones, entre ellas su desmilitarización.

Así se lo ha confirmado el presidente de Rusia, Vladímir Putin, a su homólogo francés, Emmanuel Macron y que su ofensiva va sobre lo previsto.

Desde Ucrania aseguran que el próximo objetivo de Rusia es Odesa. Ya han detectado frente a sus costas, en el mar negro, cuatro navíos de desembarco rusos de gran tamaño y tres lanchas rápidas armadas con misiles.Nos lo confirmaba en Mediodía COPE Róman, un ucraniano que vive en esa localidad del sur del país.

15:22 | Ucrania denuncia nueve muertos y cuatro heridos por el ataque ruso en Chernigov

El gobernador de la región de Chernigov, Viacheslav Chaus, ha resaltado que nueve personas han muerto y cuatro han resultado heridas, antes de agregar que entre los objetivos atacados figuran dos escuelas.

13.40 | Yoduro de potasio: El medicamento que se está agotando en las farmacias por el miedo a un ataque nuclear

Casi ninguna farmacia en Finlandia tiene ya este medicamento. Aunque protege de la radiación, tiene efectos secundarios muy graves y solo se debe tomar bajo recomendación. SIgue leyendo..

13.23 | Zelenski promete reconstruir Ucrania y exige a Rusia que lo pague. En una nueva alocución, el presidente ucraniano aseguró que el Estado restaurará "cada casa, cada calle, cada ciudad".

"Y le decimos a Rusia: enseña (a la población) las palabras 'reparaciones' y 'contribuciones'", señaló.

El mandatario hizo estas declaraciones después de que las fuerzas rusas bombardearan ayer la Catedral de la Asunción en Járkov, la segunda mayor ciudad de Ucrania y ubicada en el este del país.

Talked to ???? President Moon Jae-in @moonriver365. Informed about counteraction to Russia. About the crimes of the aggressor. Thanked ???? for supporting ???? and imposing sanctions. We will continue to work together building an anti-war coalition around the world.