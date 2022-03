Ángel Expósito: "Qué dignidad la de esas ucranianas solas con sus hijos, la de esos padres que se quedan"

Audio

Hace una semana seguíamos a vueltas con la guerra interna en el PP -ahí siguen con sus cosas, por cierto- y resulta que estábamos a unas horas del estallido de la Guerra de verdad en la puerta Este de Europa. Andábamos en directo, hace siete días, en la calle Génova y los rusos estaban cargando la artillería de sus blindados para empezar a disparar esa misma noche.



En tan solo esta última semana, el mundo ha cambiado radicalmente. Lo único medio positivo de este desastre es que, quizás, sirva que nos demos cuenta de qué es lo importante. De qué significa y cuánto cuesta la libertad.



Es imposible vaticinar cómo ni cuándo terminará este disparate mundial. Esta locura infinita de un dictador que, efectivamente, pasará a la historia como lo que es. Un lunático peligrosísimo. No sé cuántos muertos se contarán dentro de unos meses o años. Sólo sé que los ucranianos están dando una lección de dignidad impresionante.



La dignidad de esas mujeres con sus hijos. El valor de esos hombres que dejan a la familia en la frontera y regresan al teatro de operaciones, al auténtico teatro de esta tragedia infinita a luchar casi con piedras contra un gigante con misiles nucleares. Nos pondremos a hablar de geoestrategia, de política internacional y de repercusiones económicas pero lo que más me está impresionando de esta monstruosidad, además del monstruo, es la infinita dignidad de esa gente.



¿Y sabes qué? Siento cierta envidia. No se trata de llenar de contenidos semánticos la palabra patriotismo o bandera (que también). Se trata de luchar por la libertad. Por tu libertad. Y ves a esa gente, a esa sociedad, a ese presidente Zelensky bajo el asedio en Kiev. y bajas a nuestro terreno y se me cae el alma a los pies.



Lo que está en juego es un modelo de vida y civilización. Europa y nuestra forma de vida Occidental. Y no se trata de ser superior o creerse más, para nada. Se trata de la libertad frente al tirano. De los derechos humanos frente a la guerra brutal. De la Unión Europea frente al regreso del soviet solo que en vez de comunistas de Stalin son oligarcas rusos, millonarios y enfermos de su propia corrupción a los que hemos dejado campar a sus anchas.



¿Y aún una presunta izquierda defiende a este animal? Insisto. ¿Por qué cuando cayó el muro, cuando desapareció el telón de acero por qué ningún Monedero o Pablo Iglesias saltaron desde aquí hacia allá?



¿Te imaginas ser homosexual en Rusia u oposición al régimen del tirano? Si hace esto por su imperio ruso. ¿Qué no hará con quien se le oponga desde dentro de Moscú?



El mundo en guerra y nosotros obligados a oír auténticas sandeces y pagando un sueldazo a auténticos inútiles, cínicos a un pijos engreído y supremacista como Rufián. Escúchale esta mañana en el Congreso. Mejor, dilo tú. Yo estoy en un micrófono en directo y no debo. Pero pienso de este ser lo mismo que piensas tú. Rufián es exactamente eso que estás diciendo.

Y dedico el final del encendido de esta segunda hora de La Linterna a Melilla. De vuelta a casa. Esta mañana, se calcula que unos 2.000 mil hombres africanos, jóvenes, desesperados y perfectamente organizados y planificados se han lanzado contra la valla de Melilla. En un principio habrían conseguido entrar en España unas 500 de estas personas. De un solo asalto. La escena ha sido brutal.



La avalancha tuvo lugar por tres puntos fronterizos a la vez. Por la zona central de vallado, frente al aeropuerto y por Villa Pilar. Los migrantes escapan de la guerra como en Ucrania, del miedo como en Centroamérica y del la miseria como en el Magreb. Ahora junta la guerra, el terror y la pobreza y te encuentras con estos africanos en Melilla.



¡Ah! Y mi posdata. Como el protagonista de 'La vida es bella', Roberto Benigni, un soldado ucraniano ha decidido usar TikTok para que su hija, desde casa, vea que está a salvo y aparentemente feliz. Desde el frente. Su nombre es Alex Hook y va camino de los 3 millones de seguidores desde que colgara sus últimos vídeos desde el frente y que se dirigen a su hija de 5 años.



Hace tan solo unos días se popularizó un vídeo en el que sale junto a su batallón bailando el Smells Like Teen Spirit de Nirvana. Hasta en el campo de batalla, en efecto, 'La Vida es Bella'. En vez de Roberto Begnini, el soldado ucraniano Alex Hook.