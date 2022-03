El almirante retirado Rodríguez Garat analiza si es posible que Putin decrete un alto el fuego: "Si resisten"

Este jueves se cumple una semana del inicio de la guerra en Ucrania. El conflicto está en el centro de la actualidad informativa y, aunque no se puede saber a ciencia cierta cómo evolucionará, hay algunos acontecimientos que nos aportan pistas sobre el futuro de la guerra tras la agresión de Rusia. Por este motivo, en TRECE hemos hablado con Juan Rodríguez Garat, un almirante retirado, que ha analizado la situación que vive Ucrania y cuáles son los escenarios a los que se enfrenta Putin.

La última hora de la guerra pasa por la toma de Jersón por parte del ejército ruso, un movimiento que ha confirmado el alcalde de la ciudad, que ha sido la primera de las más grandes del país en caer. Además, el Banco Mundial (BM) ha anunciado la suspensión con "efecto inmediato" de todos sus programas en Rusia y Bielorrusia y el convoy de varios kilómetros que lleva días avanzando en dirección hacia Kiev parece estar parado cerca de la capital.

"La situación parece estancada en Kiev y en Járcov, en el Sur parece que Rusia ha avanzado un poco más, pero no ha conseguido éxitos espectaculares", ha apuntado Rodríguez Garat.

En cuanto a los objetivos de Putin con esta invasión, el almirante apunta "no saber con certeza" cuáles son, pero sí "sospecha que el objetivo de Putin no es hacer una Rusia más fuerte, que no lo está consiguiendo después de esto, sino hacerse él más fuerte, convertirse en emperador y así es más fácil entender sus pasos".

Respecto al material que utiliza el ejército ruso, Garat ha sido claro: "El material ruso está sobrevalorado. Cuando se ha puesto en confrontación con material occidental como en Vietnam, el material ruso siempre defraudó las expectativas. La eficacia de este material es pequeña. Rusia ha pasado por situaciones económicas pobres".

El almirante ha asegurado que es "Putin quién escribe esta historia y es él quién conoce el guion". Pese a esto, se ha atrevido a analizar los pasos que ha ido dando, que ha calificado como "lentos". "Nunca se ha puesto en una situación imposible. Lo que quiere de Ucrania no se sabe, pero cuando se lanza algo así tiene varios planes. Sabe que si se resisten en un par de días declara alto al fuego, y se queda con el Donbas".

Por último, ha hecho una reflexión sobre el papel de Rusia en el mundo y su pensamiento a nivel internacional. "Rusia está bien defendido por sus armas nucleares. Su doctrina es si Rusia no está en el mundo, para qué quieren conservar el mundo. Le da cierta credibilidad a sus amenazas. Pero el armamento nuclear no podría ser usado a no ser una invasión a Rusia, y nadie está pensando en eso", han sido sus palabras.