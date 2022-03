¿Qué podemos hacer las familias para soportar la subida de precios, para superar la inflación?

Febrero nos ha dejado una de las peores noticias económicas de los últimos 33 años: La inflación se ha disparado al 7,4%, su mayor nivel desde 1989.

Con la luz a 227 euros el megavatio hora; la gasolina en máximos históricos -el barril por encima de los 100 dólares-, el precio de los alimentos esenciales y productos de primera necesidad por las nubes, las familias temen que no les van a quedar agujeros en el cinturón para apretar más. Esta carestía de la vida y "si tenemos en cuenta que los salarios han subido como media en torno al 2 %, 2,5 %, se ha perdido poder adquisitivo real y poder de compra real de casi 5 puntos. Es una pérdida de poder adquisitivo evidente" advierte José Manuel Corrales, profesor de Economía y Empresa de la Universidad Europea y Universidad Oberta de Cataluña a cope.es

Audio





La perspectiva es muy pesimista y supone "una agresión a nuestros bolsillos con una incidencia muy negativa en nuestra calidad de vida" subraya el profesor Corrales que destaca que los dirigentes, los gobernantes -ya a nivel nacional como internacional-, "ya tienen muchas limitaciones para poder influir en esta dinámica inflacionista porque ya sea la pandemia, ya sea la invasión rusa, para los gobiernos es muy difícil cambiar la situación". Entonces, ¿qué remedios, qué soluciones les quedan a las familias?

Reducir gastos superfluos y utilizar menos el vehículo privado

Ante la escalada de precios y la falta de poder adquisitivo no cabe la imaginación como en otras facetas de la vida. Hay cosas, como el dinero, que lo tienes o no lo tienes, pero no se puede estirar. Hay que hacer números y reducir gastos. Elaborar un presupuesto mensual puede ser de gran ayuda para darnos cuentas de aquellos gastos necesarios y algunos superfluos.

¿Puede una familia ahorrar en alimentación? Evidentemente en los productos esenciales (leche, pan, legumbres, carne y pescado) va a ser imposible, si en la familia hay niños en edad de crecimiento. Se puede ahorrar en aquellos caprichos como refrescos, chuches o bollería.

Reducir el gasto energético de luz, calefacción o agua caliente, también es complicado. Se puede recurrir a poner la lavadora, o ducharse en las horas valle del precio de la electricidad o del gas, pero poco más.

En medio de tanta dificultad a la hora de reducir gastos esenciales encontramos uno, que si lo reducimos afirma el profesor de Economía y Empresa José Manuel Corrales, puede ayudar a las mermadas economías domésticas, "lo poco que pueden hacer las familias es la posibilidad de usar más el transporte público y menos el vehículo privado que tiene, además, un efecto colateral positivo al contaminar menos".

Audio





Importante, también, es controlar las compras con dinero de plástico. El uso de las tarjetas debe ser responsable para que no llegué el cobro del banco a final del mes y nos pille sin dinero para poder cubrir con esos gastos.

La estanflación, un peligro al acecho para las familias

La situación económica, agravada por la invasión rusa de Ucrania, es tan delicada que los economistas advierten: lo peor está por llegar. La estanflación es una amenaza que está en el horizonte y que va a dejar a familias sin ingresos porque en toda situación estanflacionista son las que pierden, al abocar a algunos de sus miembros al paro.

"Para muchas familias que ya no llegaban a fin de mes, y que lo tenían muy complicado con la pandemia y que habían reducido gastos como ir al cine, ir de viaje, podrán consumir menos productos que no sean de primera necesidad". El menor gasto va a conllevar "restricciones más severas en todo el sector servicio y esas restricciones del consumo va a repercutir muy negativamente en la actividad económica, en la demanda agregada porque si dejamos de ir a un restaurante, a un bar, ese bar va a tener menos clientes, menos ingresos, menos beneficios. Hemos entrado en una dinámica muy peligrosa, que se denomina estanflación, un escenario que no era probable y que ahora comienza a ser pobable" advierte José Manuel Corrales.

¿Qué significa entrar en estanflación? "Que podemos tener un nivel de inflación muy alto y un estancamiento económico y eso va a repercutir negativamente en el mercado de trabajo, que ahora iba bien gracias a la Reforma Laboral y a los ERTE que habían sido un mecanismo de control para el mercado laboral y todo eso puede cambiar. La guerra lo ha cambiado todo y las sanciones que se están poniendo a Rusia nos van a perjudicar a Europa y en especial a España porque va a tener una repercusión muy alta en el sector servicios" destaca el profesor de Economía y Empresa a COPE.

Audio





Este escenario, el de la estanflación, no lo podemos descartar a medio plazo y debemos prepararnos para una crisis económica, cíclica, que se uniría a las consecuencias del covid del que pueden aparecer nuevas variantes.

Toda la economía está interrelacionada y si ya era muy difícil recuperar todo lo perdido con la pandemia antes de 2023, ahora con las consecuencias que siempre se desprenden de un conflicto bélico, en este caso con Rusia y Ucrania (proveedores de importantes materias primas y alimentos básicos), implicadas, esa recuperación puede verse postergada hasta 2024.

No hay motivos para ser optimistas. En nuestros hogares, para reducir gastos, todos los miembros de la familia tienen que estar implicados para soportar una situación en la que nuestra calidad de vida se va a ver mermada, perjudicada.