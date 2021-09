Herrera: "Ese es Sánchez: soluciones simples y populistas, anunciar confiscaciones"

Audio

"¿Qué tal, señoras y señores?, me alegro mucho de saludarles en esta mañana de martes, es 14 de septiembre del 2021, son las 8.00 de la mañana, las 7.00 en Canarias, no se olviden el paraguas, hoy vamos a tener lluvias generalizadas en buena parte del país. Eso en sí mismo es una gran noticia o ha sido una gran noticia porque las lluvias y, lo veíamos cuando esta noche nos acercábamos a las alertas de lluvia que dan los satélites, estaban justo encima, prácticamente, del incendio de Sierra Bermeja. Claro, ese agua ha sido fundamental, ha sido esencial para que el trabajo de todas las personas que han estado allí, dejándolo todo, pudiera ser efectivo para controlar el incendio. La buena noticia es que a esta hora de la mañana, el incendio estaría controlado en Sierra Bermeja después de haberse apiolado 10.000 hectáreas.

Imagínate que esto hubiera ocurrido en pleno mes de julio, agosto, que no ha caído una gota de lo que estaríamos hablando. Felizmente, felizmente, el agua nos ha salvado y el trabajo de toda la gente del Infoca, de la UME, de todos los que han estado trabajando allí.

Tenemos al frente del Gobierno un ser magnánimo

Esta mañana, ustedes tienen que agradecer que efectivamente al frente del Gobierno de España tenemos un ser magnánimo, nuestro cesitar ha demostrado una grandeza de corazón porque pudiendo solamente vacunar a los que votan al PSOE y a Podemos también y ,seguramente, a sus socios Bildu, Esquerra, toda esta gente tan ejemplar, ha vacunado a usted que no, no le vota a él .

¡Qué fantástico! Esto se lo decía ayer en una en una entrevista que le hace Franganillo en Televisión Española. Franganillo, por cierto, hizo su trabajo muy decentemente, no, muy bien, porque incluso hasta se puso insolente Sánchez, qué es esto de que me repregunten a mí y más en Televisión Española. Pues, claro chico, porque ese es el trabajo que tiene que hacer un buen periodista. Bueno, pues no, no, no. Qué maravilla, esto demuestra, esto demuestra lo que hay en el subconsciente. Es decir que si por él fuera solamente vacunaba a los suyos, pero fíjense que bueno soy que les he vacunado a todos. No fue un sueño, dijo más cosas, dijo más cosas a medida que se iba cabreando, porque Franganillo le iba interponiendo reparos a lo que contestaba especialmente cuando hablaba de los delitos de odio y de otras cosas más, cuando hablaba de los de los jueces y de la elección del poder judicial. Lógicamente sacó su bandera en el poder judicial. Ha tenido que ser el día en el que todas las asociaciones judiciales, todas, incluidos los pesebristas de “jueces para la demagogia”, han manifestado que están en contra del actual sistema de elección que defiende al Gobierno. Eso se lo ha tenido que tragar. ¿Pero a quién ha defendido a capa y espada? Pues al que le debe, lógicamente, la maniobra para que la moción de censura saliera adelante, tuviera una una excusa formal. Aquella golfada de José Ricardo de Prada metiendo la frasecita en la sentencia de la Gürtel y advirtiendo, bueno, pactándola directamente con toda esta gente para que luego ellos pudieran exhibirla en la moción Bueno, pues lógicamente, salió el nombre de Ricardo de Prada.

¿Cómo que hizo su trabajo? Pues, claro que lo hizo, el que le encargaste porque es de bien nacidos ser agradecidos.





Confiscar los beneficios a las eléctricas

Y luego el anuncio sobre la subida de la luz, vistiéndose Sánchez de creo que se va a poner la peluca de Cristina Fernández de Kirchner porque ya le falta decir: exprópiese, exprópiese. Vamos a confiscar los beneficios a las eléctricas para bajar el precio de la factura.

Soluciones simples y populista, ahuyentar inversores, anunciar confiscaciones. Ese es Sánchez, Cristino cuando tiene el día. Tampoco fue un buen día para su ministro del interior porque si ha leído la primera edición del diario El Mundo anuncia o adelanta que la Audiencia Nacional, probablemente, confirme la sentencia en la que considera ilegal la destitución del Coronel Pérez de los Cobos. Recordaran que Marlaska fulminó al Coronel por haberse negado a darle información sobre cómo iba la investigación por la convocatoria de la manifestación del 8 de marzo. Hay días en los que uno se levanta y de verdad, se encuentra con cada cosa.

Ahora Cataluña es Vietnam, una comparación nada inocente

Y por si no teníamos bastante, el ministro de Cultura ,que va a estar en la famosa mesa de negociación que va a presidir Pedro Sánchez con la autoridad de la, vamos a llamarle ya la autoridad catalana, la Generalidad de Cataluña y los que la Generalidad quiera sentar ahí, a ver de qué hablan, a ver qué sorpresita, qué sorpresita nos dan.

Bueno,como anticipo, Miquel Iceta -al que el Pulpo llama cariñosamente “Cocoqui”- nos ha dado un adelanto con una comparación de estas que, a ver el señor Iceta que tiene la cabeza bien organizada cómo se le ocurre comparar a Cataluña con Vietnam. La verdad es que como a Cataluña la han comparado con Puerto Rico, las Islas Feroe, Quebec, Kosovo y ahora con Vietnam. Y diciendo que las conversaciones de Vietnam vienen a ser las conversaciones que ahora mismo mantendrían las diversas autoridades que se van a sentar en esa mesa. ¿Me están hablando en serio?

Iceta no es un ignorante, puede ser un pelota, pero no es ignorante y la comparación no es inocente. De Vietnam salió por patas, Estados Unidos. La guerra, la pierde, Vietnam del Norte y del Sur se unifican en una República socialista. Ho Chi Minh, bueno, eso ya lo sabemos todos. Vamos a ver, entonces, ¿España quién es?, ¿Estados Unidos? y Vietnam, ¿quién es Cataluña? Podría haber dicho la Conferencia de Yalta, que era más apropiado poque allí todos vencedores y habían acabado con el malo, más malo, el malo malísimo. Luego había ahí uno que era igual de malo malísimo que era Stalin.

Pero, bueno, ya ya se sabe los líos que nos regalan son extraordinarios para una mañana de septiembre”.

