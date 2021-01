Herrera: "Iglesias, que ni ha salvado a un anciano ni ha quitado nieve, es un mentiroso patológico"

Vídeo

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Aquí un lunes, aquí un oyente. Lunes 18 de enero del 2021 y sigue haciendo fresco. Hay heladas, pero la cosa empieza a cambiar esta semana que, por si no tuviéramos bastante con lo que hemos tenido, viene una borrasca. Dirán ustedes: “Pero, oiga, ¿al 2021 qué le queda?” A lo que supone el tránsito de todo el 2020 y este inicio del 2021, pues le queda una plaga de langostas, derramas, una lluvia de cenizas, un tsunami de los que llega hasta La Mancha... Cosas así más o menos: las plagas de Egipto porque todo es una catástrofe. ¡Qué tiempos aquellos en los que predominaba el aburrimiento! El aburrimiento qué malo es, actualidad informativa... Sí, sí, hombre, pero no tanta. Gracias, pero no tanta.

A partir del martes entra una borrasca por el oeste. Hasta ahí normal porque en invierno día sí y día no entran borrascas por el oeste y barren la península y van dejando agua que, por cierto, va muy bien para el campo y para los pantanos. Pero es que en esta ocasión, en la España nevada en la que hay ciudades, no solo Madrid, Toledo y otras ciudades de envergadura de la Comunidad de Madrid y de Castilla-La Mancha y Aragón, donde la nieve sigue acumulada y está cada día más sucia, pero llega el agua y la deshace. ¡Qué bien! Es que os quejáis de vicio.

No, no, cuidado porque lo que se teme es que esa lluvia deshaga de golpe las toneladas de nieve que todavía hay en las calles y entonces se monte el pifostio gordo de agua sucia que lo que ponga a prubea es la capacidad de drenaje del alcantarillado de las ciudades, con lo cual, de aquí al martes o miércoles lo que hay que hacer es esforzarse, darlo todo literalmente, en despejar al menos las alcantarillas y luego rezar para que la lluvia no sea torrencial.

Los aficionados al Athletic Club de Bilbao, pues entenderán que este Blue Monday es menos Blue Monday. ¿Qué es el Blue Monday? Pues esta tontería, esta teoría de que el tercer lunes del año es el más triste del año. Hombre, pues los del Athletic Club ya querrían que todos los lunes del año fueran como este porque ayer ganaron al Barcelona en la final de la Supercopa aquí en Sevilla. Iba por delante el Barca, luego remontan, empatan en el último minuto y ganan de un golazo. Eso ya es el sueño de todo seguidor de un equipo de fútbol, así que veremos cómo llega Jon Uriarte hoy a las 10 de la mañana; en qué condiciones.

Los que se empeñan en creer en el Blue Monday este año tienen material a su favor porque pandemia, nevada, llevia sobre las nevadas, los comerciantes que no han hecho nada porque las rebajas nada... La gente no está para tocar las castañuelas.

¿Y cómo está la pandemia? Pues le digo lo mismo que le dije el viernes o que le dije jueves o el miércoles: desataca, de récord en récord y tiro porque me toca. A falta de que este lunes se confirme que Sanidad haga los cálculos del conjunto total, estamos en más de 56 mil contagios. Hay comunidades donde, como Andalucía, se han quintuplicado en una semana.

EL CONTENCIOSO ENTRE EL GOBIERNO Y CASTILLA Y LEÓN

¿Y en qué estamos? En una cierta polémica. ¿Y qué polémica es? En la que esa polémica que nace de haber dado a las comunidades autónomas toda la gestión contra la pandemia, pero no haberle dado material jurídico para esa gestión, es decir, haber conseguido un estado de alarma para hacer y deshacer políticamente sin dar cuentas en el Parlamento y para quitarse una pandemia de encima y no tener que tomar decisiones. Nada más que recurrir jurídicamente alguna comunidad que tome alguna medida que no esté amparada en ese estado de alarma, es decir, pleitear, es decir, un Gobierno que está de oyente escurriendo el bulto. Si te he visto no me acuerdo.

Es el caso de Castilla y León, un caso kafkiano. Decide adelantar su toque de queda a las 8 de la tarde porque si de 8 a10 la gente no contacta hay menos contagios. Y Salvador Illa, el ministro candidato, sale y dice que no porque el decreto del estado de alarma que aprobó el Gobierno dice que los toques de queda empiezan a las 22:00 y que antes no pueden ser y recurre al Supremo. La decisión, pues jurídicamente seguramente que es defendible, pero políticamente es purista. Esto de que permita adelantar el toque de queda a las 10, pero no a las 8... El Gobierno se pone tan purista con un asunto de salud pública cuando ha dado sobrados ejemplos de estirar la ley a su antojo cuando le ha interesado: desde la tramitación de indultos, ataque al Poder Judicial, indiferencia hacia las resoluciones del Consejo de Transparencia de la Audiencia Nacional... Si hay alguien irrespetuoso con las normas es el Gobierno que preside este individuo que, por cierto, no se sabe dónde está. No se sabe qué agenda tiene, qué hace Pedro Sánchez.

NACHO GALLEGO

Evidentemente, tú puedes pasar la gestión a las comunidades autónomas, pero no puedes condenarlas a tu inoperatividad. A lo mejor es lo que este irresponsable y su publicista estaban deseando. No tomes decisiones, pero no recurras si las toman otros. Está muy bien que no trabajes, desde luego tal y como trabajas es mejor que no trabajes, pero, hombre, deja trabajar a los demás.

IGLESIAS COMPARA A PUIGDEMONT CON LOS EXILIADOS DEL FRANQUISMO

Y en eso estábamos hasta que llegó de nuevo Pablo Iglesias con declaraciones a La Sexta particularmente infames. Este bocachanclas ayer se quejaba de que los poderosos no son ellos, los ricos ya se sabe... Un tipo que no ha hecho nada de provecho ni con las residencias ni con la nevada ni con un asunto de importancia, ahora ha dicho que él está a favor del indulto a los golpistas por razones de Estado y ha comparado a Puigdemont con los exiliados del Franquismo.

Miren, este tío no ha salvado la vida a un solo anciano, no ha doblado el lomo para quitar siquiera una solo palada de nieve, sigue siendo un estupendo mentiroso patológico. Dice: “Puigdemont no ha robado dinero”. Vamos a ver, Puigdemont no ha sido condenado por malversar dinero público, por robar dinero del contribuyente porque se fugó. Si hubiera sido juzgado con el resto de la cuadrilla, habría sido condenado como lo fueron los demás. Hombre, ahora va a ser un Robin Hood.

Y desde un punto de vista intelectual es acongojante. Este tardocomunista casposo defendiendo a un tardocarlista también casposo que representa todo lo contrario de lo que teóricamente defiende la izquierda porque Puigdemont es un señor de derechas, conservador, xenófoco, supremacista, insufriblemente chovisnista... Y qué le voy a decir.

Todo lo que no ve en ojos de Puigdemont sí que lo ve de forma preventiva en Juan Carlos I. Pero vamos a ver, si Juan Carlos I lo echásteis vosotros. No puede estar en España, que se vaya, y no le dejáis volver. Y este otro se fue oculto en un maletero huyendo de la acción de la justicia por haber querido actuar y por haber actuado en contra de una constitución democrática. Y eso de comparlo con el exilio republicano es un insulto, además de contra la inteligencia, de un tamaño...

En el exilio republicano hubo de todo y entre los que se quedaron aquí también hubo de todo, pero lo cierto es que aquellos republicanos honrados que amaban España y que tuvieron que salir y muchos de ellos no volver y morir en el exilio, mejor o peor, habiendo desarrollado mejor su vida o peor su vida, que les comparen con un tío que ha violado la ley democrática y la constitución de un país y que anda por Bruselas alternando con la peor basura de todas, es un insulto absolutamente indecente, criticable, censurable y explicable solo si es que a lo mejor quiere buscar votos en la basura, lo cual no lo descarte. Incluso hasta llegar a pactar alguna cosa con Puigdemont.