Iglesias anuncia que no apoyará la reforma de pensiones del ministro Escrivá

El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado este domingo en 'Salvados' que su formación no apoyará la reforma de las pensiones del ministro José Luis Escrivá. Sobre este asunto, el vicepresidente segundo del Ejecutivo de Pedro Sánchez ha afirmado que serán "leales" al pacto de Gobierno alcanzado con el PSOE, que pauta que trabajarán para aumentar el poder adquisitivo de las pensiones.

Con este argumento, ha aseverado, van a intentar convencer a su socio de Gobierno de no subir a 35 años el cómputo de jubilación. Según Iglesias, cuentan con sectores del PSOE que aseguran que un recorte de pensiones "es inaceptable", algo que puede no salir adelante, al no haber una mayoría parlamentaria al respecto.

Sobre el proyecto de Escrivá, el ministro de Seguridad Social ha dejado caer que "le han dado instrucciones de hacerlo" y que revalorizar las pensiones es "una línea roja" del acuerdo de Gobierno. "Unidas Podemos no va a votar a favor de ningún recorte de las pensiones en España y eso es lealtad al acuerdo de gobierno", ha enfatizado Iglesias para dejar claro que esto no supone una crisis de gobierno, pues quien plantee algo fuera del pacto firmado "está siendo desleal a un contrato con la ciudadanía".