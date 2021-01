El asalto del Capitolio deja a Trump aún más solo dentro del Partido Republicano

El incendiario discurso con el que Trump ha provocado el asalto al Capitolio este miércoles, ha tenido graves repercusiones para el presidente. Nada más producirse el hecho, se pudieron escuchar las primeras voces en criticar la actitud del presidente, quien horas antes había animado a miles de seguidores ir directamente al capitolio para interrumpir las sesiones que celebraban la Cámara de Representantes y el Senado con el que buscaban ratificar la victoria de Biden tras los comicios del 3 de noviembre.

Trump, que de momento va a permanecer en la Casa Blanca hasta el día 20 de enero, exigió a su vicepresidente, Mike Pence, que no se celebraran ambas sesiones por unas elecciones, alegaba, que habían sido estafadas. Algo a lo que este se negó, lo que permitía hacerse la idea de la mala situación que tenía el todavía presidente dentro de su partido.

No en vano, nada hacía pensar que iba a ocurrir lo que finalmente se pudo ver. Cientos, miles, de ciudadanos saltaron las vallas del Capitolio y accedieron hasta uno de los edificios más característicos de la democracia americana.

El partido republicano le da la espalda

Estos hechos, que se han saldado con cinco muertos, más de sesenta detenidos y catorce detenidos, han sido suficientes para que el partido republicano le haya puesto un veto a la actitud del presidente. Uno de los más duros fue el senador Lindsey Graham, quien ha explicado que este hecho ha sido el que va a provocar que se ensombrezca la presidencia de Trump.

EFE/EPA/Chris Kleponis / POOLChris Kleponis / POOL

Por otra parte, el gobernador republicado de Maryland, Larry Hogan, también quiso poner un muro ante estas actitudes y pidió la salida inmediata de Donald Trump, algo que puede cometer si finalmente el vicepresidente, Mike Pence, da luz verde a aplicar la enmienda número 25 de la constitución americana, que permite al Gabinete del Ejecutivo destituir por algún motivo al presidente.

En el caso de que esto no sucediera, algo que parece probable según afirman medios estadounidenses, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha anunciado que comenzará un juicio político contra el presidente.

Las dimisiones que dejan cada vez más solo a Trump

Los disturbios vividos dentro del Senado y de la Cámara de Representantes, más allá de las críticas del grupo republicano, ha conllevado a sonadas dimisiones que dejan entrever la situación de soledad política en la que se encuentra el presidente. De nada han servido las palabras de Trump, quien ha tranquilizado al mundo afirmando que "habrá una transición tranquila".

Una de las primeras en dimitir ha sido la ex secretaria de prensa de la Casa Blanca y actual portavoz de la primera dama, Melania Trump. Hablamos de Stephanie Grisham.

La salida más sonada, no en vano, ha sido la de la secretaria de transportes, Elaine Chano, que ha reconocido haber sido una gran preocupación lo vivido el miércoles. "Me ha preocupado profundamente, de una manera que simplemente no puedo dejar de lado", ha dicho en una nota. Su renuncia se hará efectiva el lunes.

Otra de las salidas más sonadas ha sido el asesor adjunto de seguridad nacional, Matt Pottinger, una de las figuras clave e el desarrollo de la política de Trump en China. Junto a él, también renunció el director senior de asuntos europeos y rusos del Consejo de Seguridad Nacional, Ryan Tully,

Otra de las dimisiones ha venido por parte del ex feje del gabinete de Trump, Mick Mulvanet, quien ha explicado no querer "mirar lo de ayer y pensar: quiero ser parte de eso de alguna manera. No puedo seguir después de lo de ayer". Además de estas marchas, en las próximas horas se esperan otras relacionadas con varios miembros del Consejo Nacional de Seguridad.

Ante esta escalada de dimisiones, Trump ha optado por escudarse en la Casa Blanca con su equipo más leal. En concreto, el director digital, Dan Scavino, el asistente personal, John McEntee, el asesor comercial, Peter Navarro, el redactor de discursos, Stephen Miller y el abogado personal Rudy Giulani, quien se encontraba presente en el acto que puso en tela de juicio la democracia y valores americanos.

Condena de los principales líderes americanos

A la larga lista de críticas y condenas que se han pronunciado en las últimas horas, destaca la del expresidente republicano —con quien Trump comparte partido—, George W. Bush.

"Estoy consternado por el comportamiento imprudente de algunos líderes políticos desde las elecciones y por la falta de respeto mostrado hoy por nuestras instituciones, nuestras tradiciones y nuestra aplicación de la ley", ha condenado en un discurso público, quien además ha explicado que lo ocurrido es "propio de una república bananera".

También ha condenado esta actitud el secretario de Estado, Mike Pompeo. "El asalto de hoy al Capitolio es inaceptable. La ilegalidad y los disturbios, aquí y en cualquier parte del mundo, son siempre inaceptables", ha indicado Pompeo a través de Twitter. "He viajado a muchos países y siempre he defendido el derecho de todo ser humano a protestar pacíficamente por sus creencias y sus causas", ha añadido.

Estas dos críticas se suman a las de Obama, Clinton y a las que el todo el mundo ha pronunciado al observar uno de los hechos más insólitos en la recién estrenada 2021.